Modelos de código aberto da OpenAI disponíveis no IBM watsonx.ai

Um dos dois modelos, o gpt-oss-120b, maior, está sendo disponibilizado na plataforma watsonx.ai, da IBM. A IBM disse que o modelo pode ser implementado com segurança na infraestrutura corporativa, personalizado usando dados internos e incorporado a fluxos de trabalho do mundo real em setores como saúde, serviços financeiros e suporte jurídico. O segundo modelo, gpt-oss-20b, também será adicionado à plataforma em breve. Em breve, as equipes de desenvolvimento também poderão aproveitar esses modelos do watsonx.ai ao criar agentes no watsonx Orchestrate.

O IBM watsonx.ai capacita as empresas a desenvolver, implementar e escalar aplicações de IA em uma plataforma de desenvolvimento unificada. Ele oferece aos desenvolvedores a flexibilidade e a opção de personalizar um modelo de base, acessar uma ampla variedade de ferramentas criadas previamente, personalizadas e de código aberto, aproveitar os principais frameworks e utilizar opções de implementação híbrida para a nuvem e no local, permitindo experimentação rápida e acelerando o time to value para a empresa.

A disponibilidade do gpt-oss no watsonx.ai acrescenta mais uma opção a uma lista crescente de modelos abertos hospedados na plataforma e adicionará mais opções para as equipes de criação de agentes no watsonx Orchestrate. Ao oferecer aos usuários acesso a modelos abertos de primeira linha no watsonx, incluindo modelos de terceiros, como Meta e Mistral e o Granite da IBM, o objetivo é promover uma cultura de colaboração e flexibilidade para os clientes que implementam a IA generativa.