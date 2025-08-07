Modelos de código aberto da OpenAI disponíveis no IBM watsonx.ai

7 de agosto de 2025
A OpenAI lançou dois modelos de inteligência artificial para o público, permitindo que desenvolvedores e empresas os baixem, executem e personalizem livremente. Um dos modelos agora está hospedado no estúdio do desenvolvedor watsonx.ai da IBM.
É a primeira vez que a OpenAI faz esse tipo de mudança desde 2019. Nos últimos cinco anos, a empresa concentrou-se quase que inteiramente em oferecer seus modelos mais poderosos, como GPT-4, GPT-4o e seus modelos de raciocínio o3 e o4-mini, por meio de interfaces rigorosamente controladas. Esta última versão coloca um par de modelos capazes diretamente nas mãos dos usuários, que podem executá-los localmente ou em sua própria infraestrutura sem restrições ao uso comercial.
Um dos dois modelos, o gpt-oss-120b, maior, está sendo disponibilizado na plataforma watsonx.ai, da IBM. A IBM disse que o modelo pode ser implementado com segurança na infraestrutura corporativa, personalizado usando dados internos e incorporado a fluxos de trabalho do mundo real em setores como saúde, serviços financeiros e suporte jurídico. O segundo modelo, gpt-oss-20b, também será adicionado à plataforma em breve. Em breve, as equipes de desenvolvimento também poderão aproveitar esses modelos do watsonx.ai ao criar agentes no watsonx Orchestrate.
O IBM watsonx.ai capacita as empresas a desenvolver, implementar e escalar aplicações de IA em uma plataforma de desenvolvimento unificada. Ele oferece aos desenvolvedores a flexibilidade e a opção de personalizar um modelo de base, acessar uma ampla variedade de ferramentas criadas previamente, personalizadas e de código aberto, aproveitar os principais frameworks e utilizar opções de implementação híbrida para a nuvem e no local, permitindo experimentação rápida e acelerando o time to value para a empresa. Para personalizar um modelo de base, acessar uma ampla variedade de ferramentas criadas previamente, personalizadas e de código aberto, aproveitar os principais frameworks e utilizar opções de implementação híbrida para a nuvem e no local, permitindo experimentação rápida e acelerando o time to value para a empresa.
A disponibilidade do gpt-oss no watsonx.ai acrescenta mais uma opção a uma lista crescente de modelos abertos hospedados na plataforma e adicionará mais opções para as equipes de criação de agentes no watsonx Orchestrate. Ao oferecer aos usuários acesso a modelos abertos de primeira linha no watsonx, incluindo modelos de terceiros, como Meta e Mistral e o Granite da IBM, o objetivo é promover uma cultura de colaboração e flexibilidade para os clientes que implementam a IA generativa.
O modelo maior, gpt-oss-120b, contém 116,8 bilhões de parâmetros e usa uma arquitetura de Mixture of Experts (MoE), significando que apenas uma parte do modelo está ativa em qualquer momento. Esse design permite que ela seja executada com eficiência em uma única GPU NVIDIA H100, que é amplamente utilizada em data center. O modelo menor, gpt-oss-20b, é otimizado para dispositivos de nível de consumidor, como notebooks com 16 GB de memória.
Ambos os modelos são compatíveis com níveis de raciocínio ajustáveis (baixo, médio ou alto), para que os usuários possam equilibrar a qualidade da saída com o custo e a velocidade. Os modelos também produzem cadeias completas de raciocínio, permitindo que os usuários vejam como uma conclusão foi alcançada, em vez de receber apenas a resposta final. A OpenAI diz que isso melhora a transparência e torna os modelos mais fáceis de depurar e confiar.
A OpenAI publicou pontuações de benchmark mostrando que o modelo maior tem um desempenho competitivo em várias tarefas de raciocínio e matemática. No benchmark MMLU, um teste padrão de conhecimentos gerais, obteve 90 pontos. No benchmark científico GPQA, obteve a pontuação de 80,1. No teste de matemática AIME 2025, alcançou a pontuação de 97,9, sugerindo fortes recursos em raciocínio simbólico.
Os modelos não incluem compreensão de imagem, áudio ou vídeo e não são equipados com filtros de conteúdo ou sistemas de moderação. Eles são somente texto, e espera-se que os usuários implementem suas próprias proteções, dependendo de como os modelos são implementados. Os usuários podem aproveitar o Granite Guardian junto com o gpt-oss para servir como um modelo de proteção que ajuda a detectar riscos em prompts e respostas.
O lançamento do gpt-oss ocorre em um momento em que os modelos abertos estão ganhando força e reforça ainda mais a estratégia aberta e multimodelos da IBM e a dedicação da empresa em fornecer aos desenvolvedores e usuários corporativos acesso às tecnologias de IA mais avançadas disponíveis. Como o Granite da própria IBM, o LLaMA da Meta, o Mistral e a família Qwen da Alibaba encontraram ampla adoção entre desenvolvedores e pesquisadores que procuram ferramentas que possam ser auditadas, aprimoradas e implementadas de forma independente.
Os modelos de peso aberto oferecem uma alternativa aos sistemas comerciais de caixa-preta, permitindo um maior exame do comportamento do modelo.
Para a OpenAI, o lançamento do gpt-oss sinaliza uma disposição para se envolver com essas dinâmicas, mesmo que continue a oferecer seus sistemas mais avançados apenas por meio de interfaces comerciais. A licença do Apache 2.0 oferece aos usuários ampla liberdade para construir nos modelos, sem restrições à redistribuição ou uso em aplicações proprietárias.
“O futuro é híbrido”, disse Bruno Aziza, vice-presidente de estratégia de dados, IA e análise de dados da IBM, em um episódio recente do podcastMixture of Experts. "Não haverá um modelo para governar todos eles... não será apenas fechado ou aberto. A empresa vai obter os dois”.
Ao disponibilizar o gpt-oss-120B no watsonx.ai, a IBM está capacitando desenvolvedores, cientistas de dados e empresas a:
Seja para criar assistentes internos, automatizar fluxos de trabalho ou explorar novos casos de uso para IA generativa, o gpt-oss-120B no watsonx.ai oferece a flexibilidade e o poder para fazer tudo—de forma segura e transparente.
Explore o gpt-oss-120B no watsonx.ai e comece a construir com um dos modelos abertos mais capazes disponíveis.