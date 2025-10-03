Líderes de risco e conformidade, equipes de segurança e proprietários de IA costumam fazer estas duas perguntas: "Posso ver exatamente o que meus agentes de IA estão fazendo em produção?" “Posso ter uma visão unificada de minha governança de IA e postura de segurança de IA?”
Com o watsonx.governance, a resposta para ambas agora é sim.
Juntas, essas funcionalidades vão entregar uma solução abrangente para a confiança na IA (políticas, proteção e desempenho) sem precisar correr atrás de planilhas ou usar guias.
As empresas estão recorrendo aos agentes de IA como a próxima fronteira de produtividade. Ao contrário dos modelos tradicionais, que simplesmente geram saídas, os agentes podem agir — encadeando tarefas e acessando vários sistemas. Isso abre portas para automatizar fluxos de trabalho repetitivos, acelerar a tomada de decisão e liberar as equipes para se concentrarem em trabalhos de maior valor.
Mas com essa promessa surgem novos riscos. Os agentes operam com mais autonomia, tornando mais difícil ver como as decisões são tomadas e garantir que estejam se comportando conforme o esperado. O monitoramento hoje é muitas vezes lento, manual e fragmentado, deixando os desenvolvedores sem as ferramentas de que precisam para confiar, acompanhar ou realizar o ajuste fino de seus sistemas. E sem uma infraestrutura de governança escalável, as empresas enfrentam dificuldades para avaliar, controlar e escalar com confiança a IA agêntica.
Para combater esse desafio, em nossos próximos lançamentos, o watsonx.governance introduzirá o Agent Monitoring and Insights no watsonx.governance. Esse novo recurso monitora as aplicações agênticas em produção. Ao acompanhar decisões, comportamentos e desempenho em tempo real, o Agent Insights emite alertas quando as métricas ultrapassam os limites. Isso possibilita o gerenciamento proativo, agiliza a solução de problemas e aumenta a confiança nos resultados orientados pelos agentes.
Um agente de IA que automatiza a aquisição pode tentar aprovar um contrato com um fornecedor fora de seu escopo. Com o monitoramento habilitado, essa ação é sinalizada em tempo real, permitindo que as equipes investiguem, ajustem as políticas ou refinem o agente antes que ele cause problemas mais adiante no fluxo.
A governança da IA e a segurança da IA têm sido tratadas como fluxos de trabalho paralelos. Isso muda com a nova integração do Guardium IA Segurança ao console watsonx.governance. Os líderes de risco e conformidade podem visualizar a postura de segurança em tempo real diretamente onde aprovam e gerenciam casos de uso.
Um agente de IA que gerencia os chamados de TI é registrado e tem níveis de risco na governança. O Guardium testa continuamente em busca de abusos ou vazamentos. Agora, as descobertas de alta gravidade, as datas dos testes de penetração e as tentativas bloqueadas aparecem diretamente ao lado do registro de risco, para que as aprovações aconteçam mais rapidamente com contexto completo.
Ambas as novas funcionalidades são guiadas pelo mesmo princípio: seu programa de IA deve ser executado em uma fonte unificada da verdade. O monitoramento de agentes evoluirá com um catálogo de agentes governados, controles de ajuste fino e uma observabilidade mais rica para garantir que os agentes de IA permaneçam confiáveis, responsáveis e alinhados.
As métricas de segurança continuarão se expandindo para além das vulnerabilidades e detecções de configurações incorretas e integrações mais profundas do Guardium.
Juntas, elas integrarão a segurança e a governança em um fluxo unificado para que as empresas possam governar e escalar a IA com velocidade, segurança e confiança.
Se você já usa o watsonx.governance, fique de olho no lançamento e esteja pronto para ativar essas funcionalidades em seus casos de uso de IA mais críticos, assim que estiverem disponíveis.
Sua equipe da IBM pode ajudar você a identificar o caminho certo a seguir e a se preparar para criar uma IA governada, segura e confiável com esses recursos futuros.