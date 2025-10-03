Inteligência artificial Automação de negócios

Monitoramento de agentes e insights, além de métricas de segurança no watsonx.governance

publicado 10/03/2025
Duas pessoas em uma mesa olhando para um notebook com janela de cidade ao fundo

Autora

Neil Leblanc

watsonx.governance Go-To-Market Lead

IBM

Líderes de risco e conformidade, equipes de segurança e proprietários de IA costumam fazer estas duas perguntas: "Posso ver exatamente o que meus agentes de IA estão fazendo em produção?" “Posso ter uma visão unificada de minha governança de IA e postura de segurança de IA?”

Com o watsonx.governance, a resposta para ambas agora é sim.

  1. Monitoramento e insights de agentes: dando às empresas visibilidade sobre o comportamento, as ações e as decisões da IA agêntica em produção.
  2. Métricas de segurança no console de governança: trazendo insights de segurança do Guardium IA diretamente para seus fluxos de trabalho de governança.

Juntas, essas funcionalidades vão entregar uma solução abrangente para a confiança na IA (políticas, proteção e desempenho) sem precisar correr atrás de planilhas ou usar guias.

Monitoramento de agentes: torne os agentes transparentes, implemente com confiança

As empresas estão recorrendo aos agentes de IA como a próxima fronteira de produtividade. Ao contrário dos modelos tradicionais, que simplesmente geram saídas, os agentes podem agir — encadeando tarefas e acessando vários sistemas. Isso abre portas para automatizar fluxos de trabalho repetitivos, acelerar a tomada de decisão e liberar as equipes para se concentrarem em trabalhos de maior valor.

Mas com essa promessa surgem novos riscos. Os agentes operam com mais autonomia, tornando mais difícil ver como as decisões são tomadas e garantir que estejam se comportando conforme o esperado. O monitoramento hoje é muitas vezes lento, manual e fragmentado, deixando os desenvolvedores sem as ferramentas de que precisam para confiar, acompanhar ou realizar o ajuste fino de seus sistemas. E sem uma infraestrutura de governança escalável, as empresas enfrentam dificuldades para avaliar, controlar e escalar com confiança a IA agêntica.

Para combater esse desafio, em nossos próximos lançamentos, o watsonx.governance introduzirá o Agent Monitoring and Insights no watsonx.governance. Esse novo recurso monitora as aplicações agênticas em produção. Ao acompanhar decisões, comportamentos e desempenho em tempo real, o Agent Insights emite alertas quando as métricas ultrapassam os limites. Isso possibilita o gerenciamento proativo, agiliza a solução de problemas e aumenta a confiança nos resultados orientados pelos agentes.

Principais melhorias na governança agêntica

  • Avaliações "in the loop": métricas atualizadas para avaliar com precisão o desempenho (qualidade e comportamento) dos agentes de IA. Isso economiza tempo, aumentando a eficiência, ao visualizar todas as métricas de desempenho agregadas nos níveis de conversa, interação e ferramentas em um só lugar, criando um panorama completo do desempenho do agente. 
  • Impulsione a qualidade e a precisão: no primeiro trimestre de 2026, estamos lançando insights praticáveis por meio da análise da causa raiz. Isso ajudará as equipes a medir o que está funcionando, comparar o desempenho ao longo do tempo e otimizar e fazer ajuste fino da IA e dos agentes.
  • Acompanhamento de experimentação em tempo real: avalie e compare diversas execuções de suas aplicações agênticas, com todas as alterações, métricas e produções em um só lugar. Isso não apenas acelera o tempo de produção (dando estrutura e visibilidade ao processo de desenvolvimento de agentes com todas as mudanças, métricas e saídas), como também melhora a eficiência, o que elimina o ruído, ao se concentrar apenas nas métricas mais importantes para seu projeto por meio de classificações personalizadas adaptadas às métricas de sucesso de seu projeto, garantindo decisões mais rápidas e o desempenho com ajuste fino dos agentes.
  • Relatórios: dashboards integrados e alertas automatizados quando os agentes de IA ultrapassam os limites da operação pretendida, para ajudar as equipes a testar, adotar e escalar os agentes com mais rapidez. Isso garante o gerenciamento proativo, que impulsiona o gerenciamento proativo com o Agent Insights Dashboard, e acompanha as tendências de desempenho ao longo do tempo. Também mitiga o risco em tempo real, ganhando confiança ao garantir que você seja imediatamente notificado se um agente cometer um erro ou alucinar, permitindo intervenção e correção oportunas.

Como isso ajuda

  • O risco e a conformidade obtêm a garantia de que os agentes permanecem dentro do escopo aprovado e que as decisões são auditáveis.
  • As operações e desenvolvedores de IA/ML solucionam problemas com mais rapidez, melhoram a eficiência e garantem resultados confiáveis.
  • Os líderes de negócios ganham mais confiança para escalar de forma responsável os programas de IA agêntica e extrair o ROI máximo.

Exemplo do mundo real:

Um agente de IA que automatiza a aquisição pode tentar aprovar um contrato com um fornecedor fora de seu escopo. Com o monitoramento habilitado, essa ação é sinalizada em tempo real, permitindo que as equipes investiguem, ajustem as políticas ou refinem o agente antes que ele cause problemas mais adiante no fluxo.

Métricas de segurança: veja os riscos, decida mais rápido

A governança da IA e a segurança da IA têm sido tratadas como fluxos de trabalho paralelos. Isso muda com a nova integração do Guardium IA Segurança ao console watsonx.governance. Os líderes de risco e conformidade podem visualizar a postura de segurança em tempo real diretamente onde aprovam e gerenciam casos de uso.

Maneiras pelas quais estamos reunindo a governança e a segurança:

  • Painel de segurança por caso de uso: cada caso de uso de IA apresenta um cartão de segurança conciso: resultados de verificações de vulnerabilidades e testes de penetração, detecções em tempo real (por exemplo, tentativas de injeção de prompts) e tendências de 7/30 dias.
  • Dashboard de segurança em nível de programa: visualização agregada de casos de uso, descobertas abertas por gravidade, atividade de ataque ao longo do tempo e status de remediação.
  • Roteiro de expansão da cobertura: as métricas do primeiro dia se concentram em vulnerabilidades, testes de penetração e detecções, com configurações incorretas e outros sinais em breve.

Como isso ajuda:

  • Riscos e conformidade aceleram as avaliações com dados de segurança em tempo real, proporcionando visibilidade em tempo real das vulnerabilidades críticas.
  • As equipes de segurança que usam o Guardium para descoberta e proteção profundas podem compartilhar métricas com as stakeholders de governança de IA. Os proprietários de IA veem métricas praticáveis vinculadas a seus casos de uso, fornecendo uma visão completa das vulnerabilidades e riscos de segurança que devem ser remediados.

Exemplo do mundo real:

Um agente de IA que gerencia os chamados de TI é registrado e tem níveis de risco na governança. O Guardium testa continuamente em busca de abusos ou vazamentos. Agora, as descobertas de alta gravidade, as datas dos testes de penetração e as tentativas bloqueadas aparecem diretamente ao lado do registro de risco, para que as aprovações aconteçam mais rapidamente com contexto completo.

Um roteiro, uma fonte da verdade

Ambas as novas funcionalidades são guiadas pelo mesmo princípio: seu programa de IA deve ser executado em uma fonte unificada da verdade. O monitoramento de agentes evoluirá com um catálogo de agentes governados, controles de ajuste fino e uma observabilidade mais rica para garantir que os agentes de IA permaneçam confiáveis, responsáveis e alinhados.

As métricas de segurança continuarão se expandindo para além das vulnerabilidades e detecções de configurações incorretas e integrações mais profundas do Guardium.

Juntas, elas integrarão a segurança e a governança em um fluxo unificado para que as empresas possam governar e escalar a IA com velocidade, segurança e confiança.

Prepare-se para criar uma IA governada, segura e confiável

Se você já usa o watsonx.governance, fique de olho no lançamento e esteja pronto para ativar essas funcionalidades em seus casos de uso de IA mais críticos, assim que estiverem disponíveis.

 Sua equipe da IBM pode ajudar você a identificar o caminho certo a seguir e a se preparar para criar uma IA governada, segura e confiável com esses recursos futuros.

Escale a IA confiável com o watsonx.governance

Saiba mais Escale a IA confiável com o watsonx.governance