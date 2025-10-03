As empresas estão recorrendo aos agentes de IA como a próxima fronteira de produtividade. Ao contrário dos modelos tradicionais, que simplesmente geram saídas, os agentes podem agir — encadeando tarefas e acessando vários sistemas. Isso abre portas para automatizar fluxos de trabalho repetitivos, acelerar a tomada de decisão e liberar as equipes para se concentrarem em trabalhos de maior valor.

Mas com essa promessa surgem novos riscos. Os agentes operam com mais autonomia, tornando mais difícil ver como as decisões são tomadas e garantir que estejam se comportando conforme o esperado. O monitoramento hoje é muitas vezes lento, manual e fragmentado, deixando os desenvolvedores sem as ferramentas de que precisam para confiar, acompanhar ou realizar o ajuste fino de seus sistemas. E sem uma infraestrutura de governança escalável, as empresas enfrentam dificuldades para avaliar, controlar e escalar com confiança a IA agêntica.

Para combater esse desafio, em nossos próximos lançamentos, o watsonx.governance introduzirá o Agent Monitoring and Insights no watsonx.governance. Esse novo recurso monitora as aplicações agênticas em produção. Ao acompanhar decisões, comportamentos e desempenho em tempo real, o Agent Insights emite alertas quando as métricas ultrapassam os limites. Isso possibilita o gerenciamento proativo, agiliza a solução de problemas e aumenta a confiança nos resultados orientados pelos agentes.