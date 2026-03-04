Novos recursos do IBM MaaS360 Kiosk Designer

Implementar quiosques Android em escala tem sido tradicionalmente um processo lento e iterativo. Os administradores geralmente dependem de várias publicações de políticas, dispositivos de testes físicos e tentativa e erro apenas para validar a experiência do usuário final. O resultado são ciclos de implementação mais longos, custos operacionais mais altos e maior risco de erros de configuração chegarem à produção.

O IBM MaaS360 Kiosk Designer lida com esses desafios ao transformar a configuração de quiosques de um exercício de tentativa e erro para um fluxo de trabalho visual e previsível. Ao permitir que os administradores projetem, visualizem e validem experiências de quiosque diretamente no console, sem a necessidade de hardware físico, o Kiosk Designer ajuda as equipes a implementar mais rápido, reduzir erros e dimensionar implementações de quiosques com maior confiança.

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