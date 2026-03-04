Novos recursos do IBM MaaS360 Kiosk Designer

Uma maneira mais rápida e previsível de implementar quiosques Android.
Implementar quiosques Android em escala tem sido tradicionalmente um processo lento e iterativo. Os administradores geralmente dependem de várias publicações de políticas, dispositivos de testes físicos e tentativa e erro apenas para validar a experiência do usuário final. O resultado são ciclos de implementação mais longos, custos operacionais mais altos e maior risco de erros de configuração chegarem à produção.
O IBM MaaS360 Kiosk Designer lida com esses desafios ao transformar a configuração de quiosques de um exercício de tentativa e erro para um fluxo de trabalho visual e previsível. Ao permitir que os administradores projetem, visualizem e validem experiências de quiosque diretamente no console, sem a necessidade de hardware físico, o Kiosk Designer ajuda as equipes a implementar mais rápido, reduzir erros e dimensionar implementações de quiosques com maior confiança.
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Esses aprimoramentos transformam as implementações de quiosques Android ao combinar validação visual em tempo real com um fluxo de trabalho de configuração unificado que permite aos administradores projetar, configurar e visualizar antes da implementação.
O Designer View é uma prévia interativa e em tempo real da tela inicial do quiosque. Em vez de implementar políticas para testar os dispositivos e ver como um quiosque se comportará, os administradores agora podem projetar a experiência visualmente e validá-la instantaneamente.
Os administradores podem organizar aplicativos, criar pastas, aplicar elementos de marca, personalizar texto e cores e ajustar layouts diretamente no console. Cada alteração é refletida imediatamente, facilitando a confirmação da usabilidade e da aparência antes de publicar uma política. Essa abordagem reduz significativamente as implementações com falha e minimiza a necessidade de dispositivos de teste dedicados.
O Designer View também é compatível com visualizações em vários fatores de forma (incluindo telefones e tablets) e permite que os administradores alternem as orientações e os níveis de zoom. Isso garante que as experiências nos quiosques sejam otimizadas para os dispositivos com os quais os usuários irão interagir, antes do início da implementação.
O Kiosk Designer moderniza a experiência da política de quiosques Android no MaaS360, reunindo configuração e visualização em um único fluxo de trabalho. Em vez de navegar por longas listas de atributos ou gerenciar várias iterações da mesma política, os administradores podem projetar a experiência de quiosques de ponta a ponta a partir de um só lugar.
A partir de uma política de MDM do Android, as equipes podem configurar o modo quiosque, selecionar aplicativos, definir controles de usuário e visualizar a experiência final, tudo isso sem depender de hardware físico. Essa abordagem unificada reduz os ciclos de testes e melhora o sucesso da implementação na primeira vez.
Para simplificar a configuração dos quiosques, o Kiosk Designer organiza as configurações em quatro guias lógicas: Habilitação, Básico, Designer e Avançado. Essa estrutura torna as configurações essenciais fáceis de encontrar, mantendo opções avançadas disponíveis sem adicionar confusão.
A guia Habilitação permite que os administradores escolham entre os modos de Aplicativo único e Multiaplicativos com base no caso de uso, seja um quiosque dedicado ou um dispositivo compartilhado baseado em tarefas. Estabelecer isso antecipadamente ajuda a reduzir erros de configuração mais tarde no processo.
A guia Básico apresenta as configurações de quiosques mais usadas, em um layout claro e simplificado. Os administradores podem selecionar rapidamente aplicativos aprovados, permitir aplicativos em segundo plano para fluxos de trabalho especializados e controlar permissões do usuário final, como brilho da tela e acesso ao sistema.
Preferências visuais (como ocultar elementos da IU do sistema e desabilitar botões de navegação) são agrupadas para reduzir mudanças repetidas nas políticas. Controles gerais, como comportamento de atualização de aplicativos, opções de desvio de administrador e restrições de chave de hardware, também são fáceis de localizar, ajudando as equipes a passar da configuração para a implementação mais rapidamente.
Para ambientes mais complexos, a guia Avançado oferece uma personalização mais profunda sem sobrecarregar os administradores diários. As organizações podem definir configurações específicas do fabricante, gerenciar funcionalidades como Bluetooth, comunicação de campo próximo (como pagamento sem contato), biometria e acessibilidade e usar intenções personalizadas para expor seletivamente partes dos aplicativos do sistema.
Essa separação permite que as equipes ofereçam suporte a implementações especializadas ou em grande escala, mantendo uma experiência limpa e acessível para configurações de quiosques padrão.
Os administradores podem escolher o modo de quiosque pretendido diretamente na guia Habilitação:
Depois de implementados, os dispositivos são iniciados diretamente na experiência de quiosque configurada, sem distrações ou acessos desnecessários.
O Kiosk Designer oferece controles avançados de experiência que equilibram usabilidade e segurança. A solução é compatível com widgets, selos de aplicativos, controles de layout de ícones, rotação automática, barras de sistema padrão ou personalizadas e seleção direta de aplicativos no MaaS360 App Catalog.
Os administradores podem visualizar layouts em telefones, tablets de 7 polegadas e visualizações de tablet de 10 polegadas, alternar entre retrato e paisagem e ajustar níveis de zoom, tudo antes da implementação.
O MaaS360 Kiosk Designer permite que os administradores projetem e validem visualmente as experiências de quiosque antes da implementação. Isso resulta em lançamentos mais rápidos, menos erros de configuração, redução da necessidade de dispositivos de teste e experiências mais consistentes em todos os locais e tipos de dispositivos.
O que os administradores veem no Designer é o que os usuários veem no dispositivo, ajudando as equipes a migrar do projeto para a implementação com maior velocidade, confiança e previsibilidade. Ao minimizar os testes de tentativa e erro e simplificar a criação de políticas, as equipes de TI podem dedicar mais tempo a iniciativas estratégicas em vez de solucionar problemas de implementações.
O resultado é uma abordagem mais escalável e repetível para o gerenciamento de quiosques sem adicionar complexidade operacional.
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