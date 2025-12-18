A IBM anuncia novas automações de IA para engenharia de sistemas baseada em modelos e outras inovações para o Engineering Lifecycle Management.

Uma adição importante ao Engineering AI Hub 1.1 é o agente de descoberta de caso de uso de engenharia de sistemas baseada em modelo (MBSE), criado para interpretar os requisitos de linguagem natural e criar elementos de modelo correspondentes no Rhapsody Systems Engineering e no Rhapsody 10 (SysML v2 e SysML v1, respectivamente). Esse recurso ajuda a reduzir o esforço de modelagem inicial, reduz a carga cognitiva para os profissionais de MBSE e melhora a continuidade digital por meio da rastreabilidade entre os requisitos e os modelos do sistema. É o primeiro exemplo que estamos fornecendo das muitas possíveis automações impulsionadas por IA para profissionais de MBSE.

O Engineering AI Hub 1.1 inclui experiências refinadas para a análise de qualidade dos requisitos, sinopse de itens de trabalho e controles administrativos que permitem que as equipes configurem quais grandes modelos de linguagem (LLMs) atendem melhor às necessidades organizacionais.

Essas atualizações visam ajudar os engenheiros a acessar informações mais rapidamente, melhorar a clareza dos requisitos, simplificar as avaliações e acelerar os fluxos de trabalho de modelagem e, ao mesmo tempo, manter os especialistas humanos no controle total de cada produção sugerida pela IA.