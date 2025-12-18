Inteligência artificial Automação de TI

A IBM anuncia novas automações de IA para engenharia de sistemas baseada em modelos e outras inovações para o Engineering Lifecycle Management.

Em 18 de dezembro de 2025, a equipe do IBM Engineering Lifecycle Management anunciou lançamentos de produtos significativos que aprimorarão ainda mais a forma como as equipes de engenharia idealizam, constroem e entregam sistemas complexos, críticos para a segurança e definidos por software.

O IBM Engineering IA Hub foi projetado para automatizar tarefas repetitivas, aumentar a clareza e acelerar a tomada de decisão na engenharia de criação de sistemas fortemente baseados em software, muitas vezes incluindo hardware e eletrônicos. A versão 1.1 introduz um novo agente e melhorias que ampliam a forma como as equipes podem aplicar a IA à engenharia de sistemas, requisitos e gerenciamento de fluxo de trabalho.

IBM Engineering AI Hub v1.1: expansão da automação orientada por IA para MBSE

Uma adição importante ao Engineering AI Hub 1.1 é o agente de descoberta de caso de uso de engenharia de sistemas baseada em modelo (MBSE), criado para interpretar os requisitos de linguagem natural e criar elementos de modelo correspondentes no Rhapsody Systems Engineering e no Rhapsody 10 (SysML v2 e SysML v1, respectivamente). Esse recurso ajuda a reduzir o esforço de modelagem inicial, reduz a carga cognitiva para os profissionais de MBSE e melhora a continuidade digital por meio da rastreabilidade entre os requisitos e os modelos do sistema. É o primeiro exemplo que estamos fornecendo das muitas possíveis automações impulsionadas por IA para profissionais de MBSE.

O Engineering AI Hub 1.1 inclui experiências refinadas para a análise de qualidade dos requisitos, sinopse de itens de trabalho e controles administrativos que permitem que as equipes configurem quais grandes modelos de linguagem (LLMs) atendem melhor às necessidades organizacionais.

Essas atualizações visam ajudar os engenheiros a acessar informações mais rapidamente, melhorar a clareza dos requisitos, simplificar as avaliações e acelerar os fluxos de trabalho de modelagem e, ao mesmo tempo, manter os especialistas humanos no controle total de cada produção sugerida pela IA.

IBM Engineering Lifecycle Management 7.2: expansão da base da engenharia

O recém-lançado IBM® ELM 7.2 oferece um conjunto de melhorias de usabilidade e desempenho projetadas para ajudar as equipes de engenharia a trabalhar de forma eficiente, ao mesmo tempo em que oferecem suporte à rastreabilidade de ponta a ponta necessária para a conformidade e desenvolvimento de sistemas complexos. O ELM fornece a base do ciclo de vida da engenharia para requisitos, fluxo de trabalho e gerenciamento de testes, gerenciamento de configuração e relatórios, bem como modelagem de sistemas e software, agora com otimizações que ajudam as equipes a operar em maior escala.

As melhorias para ajudar os engenheiros a colaborar mais rapidamente e a usar mais facilmente os dados de engenharia do sistema de registro em relatórios, dashboards e documentos gerados incluem:

  • Experiência de edição atualizada para itens de trabalho e artefatos de teste, além de novos comentários em tópicos sobre os elementos do modelo IBM Engineering Rhapsody diretamente no navegador.
  • Novos recursos de relatórios, incluindo métricas históricas predefinidas e personalizadas expandidas, visualização aprimorada de relatórios e rastreabilidade aprimorada para coleta de requisitos, ajudam os líderes de engenharia a obter clareza entre os programas. A publicação de atualizações, incluindo uma saída mais limpa do Excel e o manuseio de imagens/tabela, facilita a produção de resultados prontos para auditoria.

As melhorias no planejamento e no desenvolvimento de software incluem:

  • Planejamento mais eficiente, fazendo uso de atributos personalizados no Quick Planner.
  • Fluxos de trabalho mais produtivos para desenvolvedores que gerenciam o código-fonte no ELM, fazendo uso de uma nova extensão do VS Code para Engineering Workflow Management (EWM), incluindo a capacidade de usar essa extensão com o Project Bob e outros sistemas de IA agêntica.

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.6: avanço da engenharia baseada em modelos para produtos complexos

A engenharia de sistemas desempenha um papel cada vez mais crítico no desenvolvimento de sistemas multidisciplinares definidos por software. Além do agente de descoberta de caso de uso MBSE, o IBM Rhapsody Systems Engineering 1.6 traz novos recursos para as equipes de métodos e ferramentas e parceiros OEM e ISV, permitindo personalizar e estender o Rhapsody Systems Engineering para suas comunidades de usuários. Otimizações adicionais da experiência do usuário foram projetadas para reduzir o esforço e a carga cognitiva dos profissionais.

O que está por vir

A IBM está inovando para ajudar as equipes de engenharia a inovar mais rápido. Para obter mais informações sobre esses novos lançamentos, agende uma demonstração em tempo real com os especialistas do IBM Engineering Lifecycle Management ou consulte os recursos abaixo.

