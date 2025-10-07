Da orquestração aos resultados: novos fluxos de trabalho agênticos e agentes de domínio no IBM watsonx Orchestrate

Organizações de todos os setores estão indo além da experimentação e entrando na era da IA agêntica — onde agentes inteligentes não apenas respondem às solicitações, mas raciocinam, colaboram e agem para entregar resultados reais.

Hoje, temos o prazer de anunciar novos recursos no IBM watsonx Orchestrate que elevam a IA agêntica a um novo patamar:

Fluxos de trabalho agênticos permitem que os desenvolvedores criem fluxos padronizados e reutilizáveis que sequenciam vários agentes e ferramentas de forma consistente e confiável, para que eles não precisem mais depender de scripts frágeis que se despedaçam quando escalonados.

A integração do Langflow com o watsonx Orchestrate permite que os desenvolvedores continuem criando agentes e fluxos com um construtor visual de arrastar e soltar.

A governança e observabilidade de agentes transformam a avaliação dos agentes em uma experiência completa de observabilidade, desde a pré-implementação até a produção.

Para aumentar nosso catálogo existente de agentes criados previamente em RH, aquisição e vendas, estamos lançando novos agentes criados previamente para finanças e cadeia de suprimentos para trazer conhecimento especializado setorial e aceleradores para desafios comuns de negócios.

Os agentes de atendimento ao cliente criados previamente ajudam os clientes a resolver seus problemas de forma rápida e precisa por telefone, chat ou mensagens de texto.

Essas inovações permitem que as empresas migrem mais rápido e com confiança, ao orquestrar agentes inteligentes que são adaptáveis e responsáveis.