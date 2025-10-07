Da orquestração aos resultados: novos fluxos de trabalho agênticos e agentes de domínio no IBM watsonx Orchestrate

Orquestrando a próxima onda da IA empresarial com cinco novos recursos no IBM watsonx Orchestrate.
Organizações de todos os setores estão indo além da experimentação e entrando na era da IA agêntica — onde agentes inteligentes não apenas respondem às solicitações, mas raciocinam, colaboram e agem para entregar resultados reais.
Hoje, temos o prazer de anunciar novos recursos no IBM watsonx Orchestrate que elevam a IA agêntica a um novo patamar:
Essas inovações permitem que as empresas migrem mais rápido e com confiança, ao orquestrar agentes inteligentes que são adaptáveis e responsáveis.
O Orchestrate foi projetado para ser independente de ferramentas e adaptável a qualquer ambiente, permitindo implementação escalável e controle de agentes de IA. As ferramentas de monitoramento tradicionais geralmente não são suficientes quando se trata de rastrear os agentes de IA. Esses agentes não só exigem monitoramento, mas também precisam de um ciclo de feedback para aprender e melhorar continuamente. A natureza distribuída dos sistemas de IA modernos complica ainda mais as coisas, tornando o rastreio distribuído essencial.
Os novos recursos AgentOps no watsonx Orchestrate incluem uma camada integrada de observabilidade e governança que proporciona transparência total do ciclo de vida. Com monitoramento em tempo real e controles baseados em políticas, o AgentOps garante que os agentes se comportem de maneira confiável e segura.
Os agentes de IA são projetados para agir de forma autônoma. Mas, quando a precisão, a conformidade e a repetibilidade são críticas, a autonomia precisa de estrutura. É aí que entram os fluxos de trabalho agênticos no watsonx Orchestrate. E, com a integração do Langflow, os usuários podem projetar, visualizar e gerenciar fluxos complexos que combinam:
O resultado: fluxos de trabalho previsíveis, auditáveis e reutilizáveis, dando às organizações a confiança de que os processos críticos serão sempre executados corretamente.
Desde aprovações financeiras e verificações de conformidade até o tratamento de exceções na cadeia de suprimentos e roteamento de casos de clientes, esses fluxos estruturados garantem que os agentes de IA forneçam confiabilidade de nível empresarial.
Além dos fluxos de trabalho, estamos lançando o próximo conjunto de agentes de domínio do watsonx — sistemas multiagentes criados previamente, projetados para lidar com algumas das funções empresariais mais complexas e de alto valor.
Com a tecnologia do IBM Planning Analytics, os agentes financeiros aceleram o planejamento, o forecasting e a análise de cenários, ao mesmo tempo em que automatizam tarefas repetitivas, como a alocação de orçamento, reconciliações e avaliação de risco. Os CFOs ganham insights mais rápidos, aceleram os ciclos de planejamento e têm mais tempo para se concentrar na estratégia.
Projetados para aumentar a agilidade e a resiliência, os agentes da cadeia de suprimentos ajudam a acelerar a resposta a interrupções, otimizar o inventário e simplificar o order management. Com integrações integradas com o IBM Sterling, SAP, Oracle, Coupa e outros, esses agentes oferecem eficiência mensurável e economia de custos.
Os líderes de atendimento ao cliente agora podem implementar agentes de IA para reduzir os tempos de resolução de casos, melhorar a experiência do cliente e expandir o suporte sem aumentar os custos. Os agentes lidam com consultas de rotina, obtêm conhecimento para trabalhos da central de atendimento humano e automatizam fluxos de trabalho de back-end, liberando as equipes humanas para se concentrar em interações de maior valor.
Esse lançamento baseia-se na visão da IBM de colocar a IA para trabalhar em toda a empresa — combinando raciocínio, orquestração e execução em uma plataforma unificada.
Com os fluxos de trabalho agênticos e agentes de domínio agora no Orchestrate, as empresas têm as ferramentas para: