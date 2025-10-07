Inteligência artificial

Da orquestração aos resultados: novos fluxos de trabalho agênticos e agentes de domínio no IBM watsonx Orchestrate

publicado 10/07/2025

Autora

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Orquestrando a próxima onda da IA empresarial com cinco novos recursos no IBM watsonx Orchestrate.

Organizações de todos os setores estão indo além da experimentação e entrando na era da IA agêntica — onde agentes inteligentes não apenas respondem às solicitações, mas raciocinam, colaboram e agem para entregar resultados reais.

Hoje, temos o prazer de anunciar novos recursos no IBM watsonx Orchestrate que elevam a IA agêntica a um novo patamar:

  • Fluxos de trabalho agênticos permitem que os desenvolvedores criem fluxos padronizados e reutilizáveis que sequenciam vários agentes e ferramentas de forma consistente e confiável, para que eles não precisem mais depender de scripts frágeis que se despedaçam quando escalonados.
  • A integração do Langflow com o watsonx Orchestrate permite que os desenvolvedores continuem criando agentes e fluxos com um construtor visual de arrastar e soltar.
  • A governança e observabilidade de agentes transformam a avaliação dos agentes em uma experiência completa de observabilidade, desde a pré-implementação até a produção.
  • Para aumentar nosso catálogo existente de agentes criados previamente em RH, aquisição e vendas, estamos lançando novos agentes criados previamente para finanças e cadeia de suprimentos para trazer conhecimento especializado setorial e aceleradores para desafios comuns de negócios.
  • Os agentes de atendimento ao cliente criados previamente ajudam os clientes a resolver seus problemas de forma rápida e precisa por telefone, chat ou mensagens de texto.

Essas inovações permitem que as empresas migrem mais rápido e com confiança, ao orquestrar agentes inteligentes que são adaptáveis e responsáveis.

Aprimorando a confiança e o desempenho para orquestração agêntica

O Orchestrate foi projetado para ser independente de ferramentas e adaptável a qualquer ambiente, permitindo implementação escalável e controle de agentes de IA. As ferramentas de monitoramento tradicionais geralmente não são suficientes quando se trata de rastrear os agentes de IA. Esses agentes não só exigem monitoramento, mas também precisam de um ciclo de feedback para aprender e melhorar continuamente. A natureza distribuída dos sistemas de IA modernos complica ainda mais as coisas, tornando o rastreio distribuído essencial.

Os novos recursos AgentOps no watsonx Orchestrate incluem uma camada integrada de observabilidade e governança que proporciona transparência total do ciclo de vida. Com monitoramento em tempo real e controles baseados em políticas, o AgentOps garante que os agentes se comportem de maneira confiável e segura.

  • A observabilidade de agentes capacita os construtores de agentes com uma visão holística do ambiente de agentes. Eles podem monitorar facilmente o uso, as taxas de sucesso e as latências, tudo a partir de um dashboard unificado.
  • Os recursos Agent Governance no watsonx Orchestrate fornecem um framework robusto para avaliação de agentes antes da implementação. Usando o Agent Development Kit (ADK) ou o Agent Builder no-code, os desenvolvedores podem avaliar seus agentes em várias dimensões, incluindo conclusão da jornada, relevância das respostas e precisão das chamadas de ferramentas.
  • O Orchestrate também apoiará o monitoramento de produção de agentes de IA para garantir que as proteções e políticas predefinidas sejam aplicadas automaticamente, evitando problemas como ataques de injeção de prompts e acesso não autorizado a dados.

Fluxos de trabalho mais inteligentes com controle agêntico

Os agentes de IA são projetados para agir de forma autônoma. Mas, quando a precisão, a conformidade e a repetibilidade são críticas, a autonomia precisa de estrutura. É aí que entram os fluxos de trabalho agênticos no watsonx Orchestrate. E, com a integração do Langflow, os usuários podem projetar, visualizar e gerenciar fluxos complexos que combinam:

  • Cadeias de ferramentas predefinidas – garantindo que os sistemas certos sejam usados na sequência certa
  • Lógica condicional – orientando os agentes com ramificações, novas tentativas e pontos de verificação
  • Transparência no tratamento de dados – controlando como as entradas e saídas se movem por cada etapa.

O resultado: fluxos de trabalho previsíveis, auditáveis e reutilizáveis, dando às organizações a confiança de que os processos críticos serão sempre executados corretamente.

Desde aprovações financeiras e verificações de conformidade até o tratamento de exceções na cadeia de suprimentos e roteamento de casos de clientes, esses fluxos estruturados garantem que os agentes de IA forneçam confiabilidade de nível empresarial.

Agentes de domínio: IA desenvolvida para sua empresa

Além dos fluxos de trabalho, estamos lançando o próximo conjunto de agentes de domínio do watsonx — sistemas multiagentes criados previamente, projetados para lidar com algumas das funções empresariais mais complexas e de alto valor.

Agentes financeiros

Com a tecnologia do IBM Planning Analytics, os agentes financeiros aceleram o planejamento, o forecasting e a análise de cenários, ao mesmo tempo em que automatizam tarefas repetitivas, como a alocação de orçamento, reconciliações e avaliação de risco. Os CFOs ganham insights mais rápidos, aceleram os ciclos de planejamento e têm mais tempo para se concentrar na estratégia.

Agentes da cadeia de suprimentos

Projetados para aumentar a agilidade e a resiliência, os agentes da cadeia de suprimentos ajudam a acelerar a resposta a interrupções, otimizar o inventário e simplificar o order management. Com integrações integradas com o IBM Sterling, SAP, Oracle, Coupa e outros, esses agentes oferecem eficiência mensurável e economia de custos.

Agente de atendimento ao cliente

Os líderes de atendimento ao cliente agora podem implementar agentes de IA para reduzir os tempos de resolução de casos, melhorar a experiência do cliente e expandir o suporte sem aumentar os custos. Os agentes lidam com consultas de rotina, obtêm conhecimento para trabalhos da central de atendimento humano e automatizam fluxos de trabalho de back-end, liberando as equipes humanas para se concentrar em interações de maior valor.

Por que isso é importante

  • Para líderes financeiros: 79% dos CFOs dizem que estão acelerando a transformação da IA, mas a confiabilidade e a governança continuam sendo barreiras. O Orchestrate traz automação responsável e transparente para a função financeira.
  • Para líderes de cadeias de suprimentos: 62% relatam que a IA agêntica acelera a velocidade de ação, e 76% veem melhoria na eficiência dos processos. O Orchestrate fornece resiliência e agilidade em escala.
  • Para líderes de atendimento ao cliente: com as expectativas dos clientes em alta, os agentes de atendimento orientados por IA ajudam as organizações a oferecer um serviço mais rápido e personalizado, reduzindo os custos operacionais.

O que está por vir

Esse lançamento baseia-se na visão da IBM de colocar a IA para trabalhar em toda a empresa — combinando raciocínio, orquestração e execução em uma plataforma unificada.

Com os fluxos de trabalho agênticos e agentes de domínio agora no Orchestrate, as empresas têm as ferramentas para:

  • Escale a IA mais rápido, com agentes e fluxos criados previamente
  • Personalize para os negócios usando ferramentas no-code e pro-code
  • Governar sistemas agênticos com transparência e segurança de nível empresarial

Veja o watsonx Orchestrate em ação

Saiba mais Veja o watsonx Orchestrate em ação