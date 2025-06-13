13 de junho de 2025
Com a introdução de novos complementos para o IBM Db2 Advanced Enterprise Server Edition e o IBM Db2 Enterprise Server Edition, a IBM está expandindo o modelo BYOL para incluir licenças baseadas em PVU para essas edições, permitindo que os clientes que compram os complementos implementem suas licenças PVU existentes no Amazon RDS. Os complementos recém-introduzidos são:
Desde seu lançamento, o modelo Bring Your Own License (BYOL) para o Amazon RDS for Db2 está limitado ao IBM Db2 Advanced Edition e IBM Db2 Standard Edition com licenças baseadas em VPC.
Para fins de contagem de VPCs para os complementos, ao implementar a capacidade vCPU total da instância, a IBM considerará 70 PVUs = 1 VPC = um núcleo físico = dois vCPUs para todas as instâncias de EC2 que publicaram sua contagem de núcleos físicos na página "Núcleos físicos por tipo de instância do Amazon EC2", onde a contagem de vCPUs é o dobro dos núcleos físicos (o que significa que o grau de hiperthreading/multithreading simultâneo (SMT) está definido como (2). Veja Núcleos e threads de CPUs por núcleo de CPU por tipo de instância.
A introdução desses complementos reflete o compromisso continuo da IBM em oferecer opções de licenciamento flexíveis e prontas para nuvem que protegem e ampliam seus investimentos existentes em Db2.
O suporte técnico do programa é baseado na política do Ciclo de suporte 5, conforme detalhado na página Políticas de ciclo de vida de suporte de software da IBM. É possível que haja detalhes adicionais disponíveis nas páginas de Ciclo de vida dos produtos:
As ofertas de suporte da IBM podem fornecer serviços adicionais e ajudar a estender a vida útil do seu investimento em software. Para obter mais informações, consulte Suporte Avançado da IBM e Suporte Estendido da IBM.
As ofertas neste anúncio podem não estar disponíveis para compra em todos os países ou regiões. A disponibilidade de compra pode ser afetada por vários fatores, que incluem a disponibilidade do suporte, a disponibilidade do serviço e as regulamentações do governo. Entre em contato com seu representante da IBM ou com o IBM Business Partner para obter informações sobre disponibilidade.
O status de controle de exportação de acordo com os regulamentos de exportação dos EUA está disponível para uma oferta na IBM Software Classification Look-up Tool. Entre em contato com seu representante da IBM ou com o IBM Business Partner para obter informações sobre disponibilidade.
Para saber mais sobre a execução do IBM Db2 como um serviço totalmente gerenciado no Amazon RDS, acesse Amazon RDS for Db2.