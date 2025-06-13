Desde seu lançamento, o modelo Bring Your Own License (BYOL) para o Amazon RDS for Db2 está limitado ao IBM Db2 Advanced Edition e IBM Db2 Standard Edition com licenças baseadas em VPC.

Para fins de contagem de VPCs para os complementos, ao implementar a capacidade vCPU total da instância, a IBM considerará 70 PVUs = 1 VPC = um núcleo físico = dois vCPUs para todas as instâncias de EC2 que publicaram sua contagem de núcleos físicos na página "Núcleos físicos por tipo de instância do Amazon EC2", onde a contagem de vCPUs é o dobro dos núcleos físicos (o que significa que o grau de hiperthreading/multithreading simultâneo (SMT) está definido como (2). Veja Núcleos e threads de CPUs por núcleo de CPU por tipo de instância.

A introdução desses complementos reflete o compromisso continuo da IBM em oferecer opções de licenciamento flexíveis e prontas para nuvem que protegem e ampliam seus investimentos existentes em Db2.