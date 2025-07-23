Observabilidade de rede com o IBM SevOne 8.0: um imperativo estratégico na era da complexidade

24 de julho de 2025
Com a corrida das empresas para oferecer experiências perfeitas e serviços resilientes, as equipes de operações de rede (NetOps) se encontram sob crescente pressão. O desafio não é mais apenas o tempo de atividade; é desempenho, contexto, capacidade de resposta e escala em uma combinação de sistemas legados e arquiteturas modernas e distribuídas como uma combinação. E no centro dessa transformação reside uma pergunta aparentemente simples: você sabe o que está acontecendo em sua rede?
Com o lançamento do IBM SevOne 8.0, respondemos a essa pergunta com confiança e ação. Essa versão é um alicerce para empresas que veem a observabilidade não apenas como uma necessidade de TI, mas como um facilitador de negócios.
Durante a última década, as redes evoluíram de ativos físicos para ecossistemas inteligentes definidos por software. As aplicações são executadas em nuvens públicas, atravessam SD-WANs e são implementadas via clusters de contêineres que escalam em milissegundos. O antigo paradigma de monitoramento (limites estáticos, dados isolados, correlação manual) não é mais sustentável.
As redes de hoje exigem observabilidade: uma compreensão contínua, contextual e praticável do que está acontecendo em toda a cadeia de entrega digital. E, no entanto, muitas organizações ainda dependem de ferramentas fragmentadas e conhecimento intuitivo para interpretar problemas de desempenho. Isso leva a interrupções prolongadas, SLAs perdidos e, em última análise, perda de receita.
A empresa do futuro não pode se dar ao luxo de correr esse risco. A observabilidade de rede deve evoluir para atender às necessidades de arquiteturas em tempo real, integradas com IA e altamente distribuídas.
O IBM SevOne 8.0 foi desenvolvido para ajudar as equipes de NetOps a recuperar o controle em um cenário caótico. Ele fornece a clareza, a velocidade e os insights necessários para operar a infraestrutura moderna com confiança.
Veja o que faz do SevOne 8.0 um salto estratégico:
Esses recursos não são apenas aprimoramentos técnicos, são facilitadores da agilidade dos negócios. Em um mundo em que milissegundos são importantes, a capacidade de ver, entender e agir com base no comportamento da rede pode ser a diferença entre liderar e ficar para trás.
O SevOne 8.0 lança várias funcionalidades inovadoras adaptadas às necessidades das empresas:
Coleção de logs de fluxos da AWS
Os logs de fluxos são uma mina de ouro de insights. Na pré-visualização privada, o SevOne 8.0 adiciona compatibilidade para coletar logs de fluxos do AWS VPC e Transit Gateway (TGW), permitindo que as equipes detectem anomalias, analisem o comportamento do tráfego e investiguem eventos de segurança com visibilidade abrangente sobre os serviços de nuvem, zonas de disponibilidade e cargas de trabalho.
Recursos aprimorados em insights de dados
Com a filtragem de fluxo inteligente, as equipes agora podem detalhar os padrões de tráfego específicos das aplicações. Seja isolando aplicações de uso intenso de largura de banda, rastreando a degradação em nível de serviço ou analisando o comportamento no nível de protocolo, o SevOne fornece o contexto necessário para solucionar problemas de forma mais rápida e inteligente. Novas adições, como as páginas Alert Policy Manager e Cluster Manager no Data Insight (DI), melhoram ainda mais o controle e a visibilidade. Esses recursos agora são oferecidos por meio de uma aparência atualizada que melhora a usabilidade e simplifica a experiência do usuário.
Monitoramento expandido de SD-WAN
Com compatibilidade com o Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN e HPE Aruba SD-WAN (antigo SilverPeak), o SevOne 8.0 elimina pontos cegos no tráfego roteado via SD-WAN. As equipes de NetOps agora podem obter visibilidade total da integridade, latência, perda, jitter e experiência de aplicações do túnel em toda a WAN. Isso permite uma identificação mais rápida da causa raiz, melhor cumprimento do SLA e experiências contínuas para o usuário final, mesmo em redes geograficamente dispersas.
Fluxos de trabalho de integração simplificados
O SevOne 8.0 simplifica os fluxos de trabalho de integrações tendo widgets de Wi-Fi como parte das compilações de base do Data Insight, reduzindo etapas manuais e acelerando o tempo de obtenção de insights para monitoramento de Wi-Fi. Além disso, várias melhorias foram feitas em todos os plug-ins no IBM SevOne para ter um processo mais simplificado, de modo que um usuário possa passar da integração para insights em minutos. Embora a criação de relatórios permaneça flexível, esses aprimoramentos simplificam a configuração inicial e melhoram a eficiência geral do fluxo de trabalho.
Monitoramento expandido do Google Cloud Platform (GCP)
Conforme as empresas adotam o Google Cloud Platform (GCP) para suas cargas de trabalho, a observabilidade se torna crítica. O SevOne 8.0 introduz observabilidade profunda para balanceadores de carga do GKE (Google Kubernetes Engine) e GCP, proporcionando às equipes visibilidade unificada sobre a integridade dos clusters e insights sobre seus balanceadores de carga de rede regionais, globais ou de diferentes tipos.
É tentador ver a observabilidade da rede como preocupação das equipes de operações. Mas, na verdade, é um imperativo para toda a empresa. Downtime, latência e experiências ruins podem afetar diretamente a reputação da marca, retenção de clientes e receita.
Considere isto: o custo médio de uma interrupção crítica de aplicação é impressionante. Mas, além da perda financeira imediata, há danos à reputação a longo prazo, aumento da rotatividade e perda de confiança no mercado.
O SevOne 8.0 capacita as organizações a mitigar esses riscos de forma proativa, não reativa. Ele cria um modelo operacional dinâmico em que os problemas são detectados antes que os usuários sejam afetados, as equipes colaboram por meio de insights compartilhados e a rede se torna uma alavanca para a inovação em vez de um gargalo.
O melhor das operações empresariais é a autonomia: sistemas que possam se autodiagnosticar, se autocurar e se auto-otimizar. Enquanto essa visão permanece no horizonte, o SevOne 8.0 nos aproxima dela de forma decisivamente.
Com linha de base inteligente, detecção de anomalias e alertas de circuito fechado, as equipes podem se livrar dos diagnósticos repetitivos e se concentrar em tarefas de maior valor. As APIs habilitam fluxos de trabalho automatizados de gerenciamento de serviços de TI (ITSM). O suporte integrado para mapas de serviço e LiveMaps permite a tomada de decisão visual em tempo real.
Juntos, esses recursos permitem que as empresas escalem a observabilidade à medida que escalam a infraestrutura, sem escalar custos ou complexidade.
O SevOne potencializa a inteligência de rede para algumas das maiores e mais complexas organizações do mundo, incluindo bancos globais, líderes de telecomunicações e provedores de serviços de nível 1. Esses clientes não precisam apenas de dashboards. Eles precisam de soluções resilientes, extensíveis e desenvolvidas para operações em tempo real em escala.
O SevOne 8.0 continua esse legado com uma arquitetura compatível com coleta de dados de alto volume, integração de APIs flexível e desempenho protegido em edge, núcleo e nuvem.
A aquisição da Pliant pela IBM fortalece ainda mais sua capacidade de combinar observabilidade com automação de pouco código, criando uma plataforma unificada para inteligência de infraestrutura digital.
Em 24 de julho de 2025, o IBM SevOne 8.0 tornou-se publicamente disponível. Isso marca não apenas o lançamento de um produto, mas um marco na jornada rumo à infraestrutura inteligente.
A IBM convida líderes empresariais, arquitetos e operadores para explorar as possibilidades da observabilidade proativa, contextual e automatizada.
