Observabilidade de rede com o IBM SevOne 8.0: um imperativo estratégico na era da complexidade

O SevOne 8.0 lança várias funcionalidades inovadoras adaptadas às necessidades das empresas:

Coleção de logs de fluxos da AWS

Os logs de fluxos são uma mina de ouro de insights. Na pré-visualização privada, o SevOne 8.0 adiciona compatibilidade para coletar logs de fluxos do AWS VPC e Transit Gateway (TGW), permitindo que as equipes detectem anomalias, analisem o comportamento do tráfego e investiguem eventos de segurança com visibilidade abrangente sobre os serviços de nuvem, zonas de disponibilidade e cargas de trabalho.

Recursos aprimorados em insights de dados

Com a filtragem de fluxo inteligente, as equipes agora podem detalhar os padrões de tráfego específicos das aplicações. Seja isolando aplicações de uso intenso de largura de banda, rastreando a degradação em nível de serviço ou analisando o comportamento no nível de protocolo, o SevOne fornece o contexto necessário para solucionar problemas de forma mais rápida e inteligente. Novas adições, como as páginas Alert Policy Manager e Cluster Manager no Data Insight (DI), melhoram ainda mais o controle e a visibilidade. Esses recursos agora são oferecidos por meio de uma aparência atualizada que melhora a usabilidade e simplifica a experiência do usuário.

Monitoramento expandido de SD-WAN

Com compatibilidade com o Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN e HPE Aruba SD-WAN (antigo SilverPeak), o SevOne 8.0 elimina pontos cegos no tráfego roteado via SD-WAN. As equipes de NetOps agora podem obter visibilidade total da integridade, latência, perda, jitter e experiência de aplicações do túnel em toda a WAN. Isso permite uma identificação mais rápida da causa raiz, melhor cumprimento do SLA e experiências contínuas para o usuário final, mesmo em redes geograficamente dispersas.

Fluxos de trabalho de integração simplificados

O SevOne 8.0 simplifica os fluxos de trabalho de integrações tendo widgets de Wi-Fi como parte das compilações de base do Data Insight, reduzindo etapas manuais e acelerando o tempo de obtenção de insights para monitoramento de Wi-Fi. Além disso, várias melhorias foram feitas em todos os plug-ins no IBM SevOne para ter um processo mais simplificado, de modo que um usuário possa passar da integração para insights em minutos. Embora a criação de relatórios permaneça flexível, esses aprimoramentos simplificam a configuração inicial e melhoram a eficiência geral do fluxo de trabalho.

Monitoramento expandido do Google Cloud Platform (GCP)

Conforme as empresas adotam o Google Cloud Platform (GCP) para suas cargas de trabalho, a observabilidade se torna crítica. O SevOne 8.0 introduz observabilidade profunda para balanceadores de carga do GKE (Google Kubernetes Engine) e GCP, proporcionando às equipes visibilidade unificada sobre a integridade dos clusters e insights sobre seus balanceadores de carga de rede regionais, globais ou de diferentes tipos.