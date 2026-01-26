O Netezza NCOS chegou: a economia da nuvem encontra o poder da análise de dados

O IBM Netezza acaba de lançar o Native Cloud Object Storage (NCOS) oficialmente disponível na AWS e no Azure, oferecendo às equipes de análise de dados a capacidade de escalar de forma econômica, mantendo o alto desempenho e a governança.
O Native Cloud Object Storage (NCOS) estende a hierarquia do armazenamento híbrido do Netezza, permitindo a criação tabelas diretamente no armazenamento de objetos em nuvem, para que você possa utilizar uma capacidade praticamente ilimitada enquanto respeita as expectativas de preço/desempenho que suas cargas de trabalho de análise exigem.
Dados mais intensivos em armazenamento ou menos acessados podem ficar em um armazenamento de objetos com melhor custo-benefício, enquanto cargas de trabalho sensíveis a desempenho continuam se beneficiando do armazenamento em bloco de alto desempenho, tudo dentro da mesma experiência já conhecida do Netezza. Aplicações existentes construídas para armazenamento em blocos podem funcionar com armazenamento de objetos sem qualquer alteração em seu código ou configuração.
O NCOS foi projetado para ser invisível, lidando com toda a complexidade nos detalhes técnicos para que seus profissionais de dados possam se concentrar na análise, não na infraestrutura.
Os números falam por si: os custos de armazenamento são de 5 a 15 vezes mais baratos do que o armazenamento em bloco.1
Por meio de técnicas avançadas, como cache de alto desempenho e gravações em lote otimizadas, o Netezza reduz drasticamente os custos de API de armazenamento de objetos, um desafio enfrentado pelos data warehouses tradicionais em nuvem. Você obtém a economia do armazenamento de objetos em nuvem sem surpresas na fatura.
Testes internos em diversas cargas de trabalho — consultas somente leitura, análises mistas, operações intensivas de gravação e cenários simultâneos com múltiplos usuários — mostram que o armazenamento de objetos entrega desempenho comparável ao armazenamento em blocos, enquanto reduz de forma consistente o custo total de propriedade.
Em outras palavras, você não está trocando velocidade por economia; está obtendo ambos.
Um dos maiores problemas com os preços do armazenamento em nuvem é a imprevisibilidade. O NCOS resolve isso com uma cobrança transparente, com base no uso e diretamente vinculada ao que você realmente utiliza: volume de dados e chamadas de API. Sem taxas ocultas. Sem cobranças surpresa. Apenas custos claros e previsíveis, que você consegue prever e controlar.
Os DBAs também têm controle granular. Use a nova palavra-chave storagetype para definir políticas de armazenamento no nível de tabela, banco de dados, sessão ou global. Quer que esta tabela fique em armazenamento em bloco de alto desempenho? Um comando. Pronto para arquivar aqueles dados de um ano atrás no armazenamento de objetos? Simples assim. À medida que seus dados crescem e os padrões de acesso mudam, sua estratégia de armazenamento pode evoluir com eles.
A ferramenta de migração em um único passo do Netezza, nz_migrate, torna a transição do armazenamento em bloco para armazenamento de objeto rápida e simples. Combinado com modificação zero-code e compatibilidade total com SQL, o caminho para uma estratégia de armazenamento híbrido é tranquilo e sem interrupções.
O NCOS está profundamente integrado ao mecanismo de armazenamento do Netezza, oferecendo desempenho que parece local mesmo quando os dados estão na nuvem. Um cache local desenvolvido especificamente mantém os dados ativos próximos ao processamento, enquanto o gerenciamento automatizado do ciclo de vida limpa os objetos obsoletos em segundo plano.
Com o crescimento dos dados superando os orçamentos e as exigências da nuvem aumentando, as organizações precisam encontrar uma forma de reduzir custos de armazenamento e modernizar sem sacrificar desempenho ou forçar as equipes a reaprender o stack de análise de dados — exatamente o que o NCOS possibilita.
O NCOS está pronto para produção nas duas principais plataformas de nuvem. Se você está procurando reduzir os custos de armazenamento, permitir uma escala quase ilimitada ou criar uma plataforma de análise mais flexível e pronta para o futuro, chegou o momento de agir.
Comece aos poucos: incorpore as cargas de trabalho selecionadas no armazenamento de objetos, refine sua estratégia de armazenamento com o storagetype, e libere a economia pronta para a nuvem, mantendo o banco de dados Netezza e as ferramentas que suas equipes já conhecem e confiam.
Para explorar como o NCOS pode funcionar com seu ambiente Netezza existente, entre em contato com um representante de vendas da IBM ou com um IBM Business Partner para iniciar um projeto piloto.
1 Este número é baseado em benchmarking interno.