O Netezza NCOS chegou: a economia da nuvem encontra o poder da análise de dados

O Native Cloud Object Storage (NCOS) estende a hierarquia do armazenamento híbrido do Netezza, permitindo a criação tabelas diretamente no armazenamento de objetos em nuvem, para que você possa utilizar uma capacidade praticamente ilimitada enquanto respeita as expectativas de preço/desempenho que suas cargas de trabalho de análise exigem.

Dados mais intensivos em armazenamento ou menos acessados podem ficar em um armazenamento de objetos com melhor custo-benefício, enquanto cargas de trabalho sensíveis a desempenho continuam se beneficiando do armazenamento em bloco de alto desempenho, tudo dentro da mesma experiência já conhecida do Netezza. Aplicações existentes construídas para armazenamento em blocos podem funcionar com armazenamento de objetos sem qualquer alteração em seu código ou configuração.

O NCOS foi projetado para ser invisível, lidando com toda a complexidade nos detalhes técnicos para que seus profissionais de dados possam se concentrar na análise, não na infraestrutura.