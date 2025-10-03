Nuvem Cálculo e servidores

Apresentando a compatibilidade com o Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

publicado 10/03/2025
Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Daniel Hancock

IBM

Principal Data and AI Specialist, Worldwide Technical Sales

Harish Mara

Senior Backend Developer

IBM

Kiran Kumar Gahlot

QA/Test Developer

Samuel Patterson

Senior Software Engineer

Shawn Rackley

Software Development

O Netezza deu um grande salto na jornada de modernização ao introduzir a compatibilidade com o Native Cloud Object Storage diretamente no mecanismo.

Esse novo e poderoso recurso permite que os usuários criem tabelas de usuário no formato de dados Netezza em object storage compatível com S3, liberando um novo nível de escalabilidade, flexibilidade e relação custo/benefício.

Por que isso é importante

Esse aprimoramento é mais do que um simples upgrade técnico; é uma mudança estratégica que posiciona o Netezza para aproveitar totalmente os benefícios das arquiteturas nativas da nuvem. Ao integrar o object storage nativamente, o Netezza permite:

  • Escalabilidade maciça: o object storage pode crescer praticamente sem limites, tornando-o ideal para cargas de trabalho de big data.
  • Relação custo/benefício: custos de armazenamento mais baixos em comparação com o block storage tradicional.
  • Compartilhamento e reduplicação de dados: colaboração mais fácil e redundância reduzida.
  • Maior durabilidade e resiliência: tolerância a falhas integrada em todas as regiões de nuvem.

Uma hierarquia de armazenamento híbrido

Esse novo recurso complementa o a compatibilidade existente do Netezza com o block storage , formando uma hierarquia de armazenamento híbrido. Agora, os usuários podem fazer a transição de cargas de trabalho de block para object storage sem dificuldades, possibilitando um caminho de migração mais tranquilo para implementações nativas da nuvem.

Esse modelo híbrido é um divisor de águas para clientes que buscam otimizar o desempenho e os custos e, ao mesmo tempo, modernizar a infraestrutura de dados.

Arquitetura e modernização

Atualmente, o Netezza está disponível nas principais plataformas de nuvem, como AWS e Azure, como ofertas de SaaS e Bring Your Own Cloud (BYOC). Essas plataformas de nuvem fornecem object storage barato, escalável e altamente capaz. Por exemplo, o AWS S3 é um serviço popular de object storage que pode ser implementado por meio de uma conta de nuvem da AWS e escala extremamente bem, mantendo o custo mínimo. Também é possível configurar os buckets de armazenamento para controle de versão, redundância e controle de acesso.

Com a abordagem de armazenamento híbrido, os clientes podem, opcionalmente, especificar o tipo de armazenamento para uma tabela durante a criação. Se nenhum tipo de armazenamento for definido no DDL, o Netezza selecionará automaticamente um com base nas configurações padrão do banco de dados ou na configuração padrão do sistema, que são configuráveis.

O Netezza continua a ser construído sobre os conceitos de computação distribuída e arquitetura MPP. 

O tipo de armazenamento é opaco no front-end do NPS. Isso significa que o usuário deve poder consultar as tabelas e participar delas sem se preocupar com o tipo de armazenamento subjacente.

Modernização do mecanismo de armazenamento do Netezza

O Netezza oferece armazenamento de objetos e continua a ser compatível com o block storage para facilitar a transição de dados e cargas de trabalho do block storage para o object storage. Depois que o object storage é configurado, o cliente pode escolher o tipo de armazenamento das tabelas recém-criadas. Os dados podem ser copiados conforme a necessidade entre o object storage e o block storage usando SQL simples.

Os usuários devem criar um bucket separado para cada instância do NPS. 

Nomenclatura e exclusão de objetos de tabelas

Cada objeto armazenado no armazenamento de objetos segue um formato de prefixo estruturado:

 “/nps/<instance name>/<dbuuid>/<dsid>”.

O object storage contém objetos correspondentes às tabelas e metadados. Cada fatia de dados tem seus próprios objetos de metadados. Os metadados são armazenados em um grande buffer para melhorar a latência de E/S.

Na object storage do Netezza, objetos obsoletos, como os resultantes de tabelas descartadas, truncadas ou preparadas, são rastreados usando uma lista de objetos de exclusão. Essa lista é gerada durante essas operações. Em seguida, um limpador de lixo assíncrono é responsável por executar a exclusão real desses objetos do armazenamento de objetos.

Isso significa que o Netezza lida automaticamente com a limpeza em segundo plano, garantindo um gerenciamento de armazenamento eficiente sem a necessidade de intervenção manual.

Cache SSD local

Para aproveitar o desempenho e reduzir os custos operacionais, o object storage do Netezza utiliza o cache local. Essa camada de cache oferece baixa latência e alta taxa de transferência. Uma implementação de cache personalizada foi desenvolvida especificamente para o mecanismo de armazenamento do Netezza, permitindo iteração rápida e forte integração com a arquitetura específica do Netezza.

Principais destaques do object storage para usuários do Netezza

A integração do object storage nativo do Netezza traz benefícios poderosos aos usuários, sem interromper os fluxos de trabalho ou as aplicações existentes. Veja a seguir as principais vantagens:

  1. Nenhuma mudança nas aplicações do cliente: as aplicações desenvolvidas para block storage continuam a funcionar sem dificuldades com o object storage; não são necessárias alterações de código ou reconfiguração.
  2. Compatibilidade total com SQL: toda a sintaxe, ferramentas e funcionalidades operacionais do Netezza SQL funcionam de forma idêntica com as tabelas do object storage; os usuários têm uma experiência consistente em ambos os tipos de armazenamento.
  3. Maior escalabilidade: aproveita a escalabilidade inerente do Cloud Object Storage para capacidade e IOPS; ideal para cargas de trabalho crescentes e grandes conjuntos de dados.
  4. Modelo de custos transparente: os usuários são cobrados com base no uso real — volume de armazenamento e chamadas de APIs; possibilita melhor controle e previsibilidade de custos.
  5. Preço e desempenho otimizados ao longo do tempo: o Netezza emprega técnicas como cache local de alto desempenho e gravações em lote para reduzir a sobrecarga de APIs. Essas otimizações ajudam a oferecer melhor desempenho por um custo operacional menor, especialmente para cargas de trabalho analíticas e com uso intenso de leitura.

Característica de desempenho de block versus object storage

Para avaliar a eficiência e a confiabilidade do object storage, foi executado um conjunto diversificado de cargas de trabalho, incluindo consultas somente leitura, operações analíticas mistas, tarefas de uso intenso de gravação e cenários simultâneos multiusuários.

Principais destaques:

  • Paridade de desempenho com o block storage: o object storage demonstrou desempenho comparável ao do block storage em diversos tipos de cargas de trabalho.
  • Desempenho de gravação em lote mais rápido: operações com uso intenso de gravação, especialmente inserções em lote, apresentaram taxa de transferência aprimorada graças às estratégias otimizadas de cache e gravação.
  • Custos de armazenamento mais baixos ao longo do tempo: o custo total de execução dessas cargas de trabalho, incluindo o uso de APIs, foi consistentemente menor no object storage em comparação com o block storage, tornando-o uma solução mais econômica para o gerenciamento de dados de longo prazo.

Experiência do usuário

Para compatibilidade com o object storage nativo, o Netezza introduz a palavra-chave storagetype , permitindo que os usuários especifiquem o tipo de armazenamento desejado em vários níveis de configuração.

1.   Hierarquia de resolução de tipo de armazenamento: se o nível da tabela for especificado na instrução CREATE TABLE , a tabela usará o tipo de armazenamento definido.

2.  Exemplo: CREATE TABLE t1 (c1 INT) tipo de armazenamento 'object';Nível de sessão:  se não for especificado no nível de tabela, o tipo de armazenamento será herdado da sessão. Exemplo:

               SET default_storage_type = ‘object’;

               CREATE TABLE t1 (c1 INT)

3. Nível de banco de dados: se não for especificado no nível de sessão, o tipo de armazenamento será herdado do banco de dados. Exemplo:

CREATE DATABASE db1 storagetype ‘object’;

ALTER DATABASE db1 storagetype ‘object’;

4. Configuração global: se não for especificado no nível de banco de dados, o sistema retornará ao tipo de armazenamento padrão global definido na configuração do sistema. Exemplo:

SET default_storage_type = ‘object’;

Essa hierarquia garante flexibilidade e mantém a consistência entre as implementações.

Atualização de disponibilidade

O Native Cloud Object Storage for Netezza na AWS agora está disponível em pré-visualização pública, com a disponibilidade geral planejada para AWS e Azure no 4º trimestre de 2025.

Manutenção de uma experiência de usuário consistente

O Netezza agora é compatível com cloud object storage, permitindo que os usuários criem e gerenciem tabelas diretamente no armazenamento na compatível com S3. Esse modelo híbrido que combina o block e o object storage oferece melhor escalabilidade, custos mais baixos e compatibilidade com SQL sem dificuldades.

Com cache, limpeza assíncrona e configuração de armazenamento flexível por meio da palavra-chave storagetype , o Netezza oferece melhor desempenho de preço, mantendo uma experiência de usuário consistente. A pré-visualização pública do Netezza NCOS é uma base sólida para estimular uma onda de novos recursos que entusiasmarão nossos usuários. 

Recomendamos que os usuários explorem o object storage executando suas cargas de trabalho e determinando o melhor equilíbrio para suas necessidades de dados e cargas de trabalho.

