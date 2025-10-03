Apresentando a compatibilidade com o Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

O Netezza deu um grande salto na jornada de modernização ao introduzir a compatibilidade com o Native Cloud Object Storage diretamente no mecanismo.
Esse novo e poderoso recurso permite que os usuários criem tabelas de usuário no formato de dados Netezza em object storage compatível com S3, liberando um novo nível de escalabilidade, flexibilidade e relação custo/benefício.
Esse aprimoramento é mais do que um simples upgrade técnico; é uma mudança estratégica que posiciona o Netezza para aproveitar totalmente os benefícios das arquiteturas nativas da nuvem. Ao integrar o object storage nativamente, o Netezza permite:
Esse novo recurso complementa o a compatibilidade existente do Netezza com o block storage , formando uma hierarquia de armazenamento híbrido. Agora, os usuários podem fazer a transição de cargas de trabalho de block para object storage sem dificuldades, possibilitando um caminho de migração mais tranquilo para implementações nativas da nuvem.
Esse modelo híbrido é um divisor de águas para clientes que buscam otimizar o desempenho e os custos e, ao mesmo tempo, modernizar a infraestrutura de dados.
Atualmente, o Netezza está disponível nas principais plataformas de nuvem, como AWS e Azure, como ofertas de SaaS e Bring Your Own Cloud (BYOC). Essas plataformas de nuvem fornecem object storage barato, escalável e altamente capaz. Por exemplo, o AWS S3 é um serviço popular de object storage que pode ser implementado por meio de uma conta de nuvem da AWS e escala extremamente bem, mantendo o custo mínimo. Também é possível configurar os buckets de armazenamento para controle de versão, redundância e controle de acesso.
Com a abordagem de armazenamento híbrido, os clientes podem, opcionalmente, especificar o tipo de armazenamento para uma tabela durante a criação. Se nenhum tipo de armazenamento for definido no DDL, o Netezza selecionará automaticamente um com base nas configurações padrão do banco de dados ou na configuração padrão do sistema, que são configuráveis.
O Netezza continua a ser construído sobre os conceitos de computação distribuída e arquitetura MPP.
O tipo de armazenamento é opaco no front-end do NPS. Isso significa que o usuário deve poder consultar as tabelas e participar delas sem se preocupar com o tipo de armazenamento subjacente.
O Netezza oferece armazenamento de objetos e continua a ser compatível com o block storage para facilitar a transição de dados e cargas de trabalho do block storage para o object storage. Depois que o object storage é configurado, o cliente pode escolher o tipo de armazenamento das tabelas recém-criadas. Os dados podem ser copiados conforme a necessidade entre o object storage e o block storage usando SQL simples.
Os usuários devem criar um bucket separado para cada instância do NPS.
Cada objeto armazenado no armazenamento de objetos segue um formato de prefixo estruturado:
“/nps/<instance name>/<dbuuid>/<dsid>”.
O object storage contém objetos correspondentes às tabelas e metadados. Cada fatia de dados tem seus próprios objetos de metadados. Os metadados são armazenados em um grande buffer para melhorar a latência de E/S.
Na object storage do Netezza, objetos obsoletos, como os resultantes de tabelas descartadas, truncadas ou preparadas, são rastreados usando uma lista de objetos de exclusão. Essa lista é gerada durante essas operações. Em seguida, um limpador de lixo assíncrono é responsável por executar a exclusão real desses objetos do armazenamento de objetos.
Isso significa que o Netezza lida automaticamente com a limpeza em segundo plano, garantindo um gerenciamento de armazenamento eficiente sem a necessidade de intervenção manual.
Para aproveitar o desempenho e reduzir os custos operacionais, o object storage do Netezza utiliza o cache local. Essa camada de cache oferece baixa latência e alta taxa de transferência. Uma implementação de cache personalizada foi desenvolvida especificamente para o mecanismo de armazenamento do Netezza, permitindo iteração rápida e forte integração com a arquitetura específica do Netezza.
A integração do object storage nativo do Netezza traz benefícios poderosos aos usuários, sem interromper os fluxos de trabalho ou as aplicações existentes. Veja a seguir as principais vantagens:
Para avaliar a eficiência e a confiabilidade do object storage, foi executado um conjunto diversificado de cargas de trabalho, incluindo consultas somente leitura, operações analíticas mistas, tarefas de uso intenso de gravação e cenários simultâneos multiusuários.
Principais destaques:
Para compatibilidade com o object storage nativo, o Netezza introduz a palavra-chave storagetype , permitindo que os usuários especifiquem o tipo de armazenamento desejado em vários níveis de configuração.
1. Hierarquia de resolução de tipo de armazenamento: se o nível da tabela for especificado na instrução CREATE TABLE , a tabela usará o tipo de armazenamento definido.
2. Exemplo: CREATE TABLE t1 (c1 INT) tipo de armazenamento 'object';Nível de sessão: se não for especificado no nível de tabela, o tipo de armazenamento será herdado da sessão. Exemplo:
SET default_storage_type = ‘object’;
CREATE TABLE t1 (c1 INT)
3. Nível de banco de dados: se não for especificado no nível de sessão, o tipo de armazenamento será herdado do banco de dados. Exemplo:
CREATE DATABASE db1 storagetype ‘object’;
ALTER DATABASE db1 storagetype ‘object’;
4. Configuração global: se não for especificado no nível de banco de dados, o sistema retornará ao tipo de armazenamento padrão global definido na configuração do sistema. Exemplo:
SET default_storage_type = ‘object’;
Essa hierarquia garante flexibilidade e mantém a consistência entre as implementações.
O Native Cloud Object Storage for Netezza na AWS agora está disponível em pré-visualização pública, com a disponibilidade geral planejada para AWS e Azure no 4º trimestre de 2025.
O Netezza agora é compatível com cloud object storage, permitindo que os usuários criem e gerenciem tabelas diretamente no armazenamento na compatível com S3. Esse modelo híbrido que combina o block e o object storage oferece melhor escalabilidade, custos mais baixos e compatibilidade com SQL sem dificuldades.
Com cache, limpeza assíncrona e configuração de armazenamento flexível por meio da palavra-chave storagetype , o Netezza oferece melhor desempenho de preço, mantendo uma experiência de usuário consistente. A pré-visualização pública do Netezza NCOS é uma base sólida para estimular uma onda de novos recursos que entusiasmarão nossos usuários.
Recomendamos que os usuários explorem o object storage executando suas cargas de trabalho e determinando o melhor equilíbrio para suas necessidades de dados e cargas de trabalho.