Apresentando a compatibilidade com o Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

Atualmente, o Netezza está disponível nas principais plataformas de nuvem, como AWS e Azure, como ofertas de SaaS e Bring Your Own Cloud (BYOC). Essas plataformas de nuvem fornecem object storage barato, escalável e altamente capaz. Por exemplo, o AWS S3 é um serviço popular de object storage que pode ser implementado por meio de uma conta de nuvem da AWS e escala extremamente bem, mantendo o custo mínimo. Também é possível configurar os buckets de armazenamento para controle de versão, redundância e controle de acesso.

Com a abordagem de armazenamento híbrido, os clientes podem, opcionalmente, especificar o tipo de armazenamento para uma tabela durante a criação. Se nenhum tipo de armazenamento for definido no DDL, o Netezza selecionará automaticamente um com base nas configurações padrão do banco de dados ou na configuração padrão do sistema, que são configuráveis.

O Netezza continua a ser construído sobre os conceitos de computação distribuída e arquitetura MPP.