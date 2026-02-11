Netezza em 2026: impulsionando o futuro da análise de dados empresarial

Nossos investimentos contínuos em engenharia, inovação de roteiros e integração de ecossistemas híbridos refletem o foco da IBM em fornecer um analytics engine poderoso e pronto para o futuro.
O Netezza traz simplicidade, velocidade e confiabilidade em todos os modelos de implementação (de nuvem totalmente gerenciada a BYOC, dispositivos locais e somente software), para que as organizações possam executar análises onde fizer mais sentido para seus negócios. Nos últimos anos, esse compromisso impulsionou um dos ciclos de inovação mais significativos da história do Netezza.
À medida que olhamos para 2026, nosso investimento no produto não está apenas contínuo; está acelerando na nuvem, no local, híbrido, governança, segurança e cargas de trabalho orientadas por IA.
Os últimos anos têm sido transformadores na forma como os clientes implementam e consomem o Netezza.
O início de 2024 marcou a expansão de nossas ofertas de NPSaaS totalmente gerenciadas na AWS e no Azure, com escalabilidade elástica, compatibilidade com IAM/SAML/OIDC, observabilidade mais avançada e preços pré-pagos que abriram a porta para um time to value mais rápido e uma carga operacional significativamente menor.
Continuamos expandindo a escolha de implementação com opções de Bring Your Own Cloud (BYOC) (primeiro na AWS, depois no Azure), permitindo que os clientes executem o Netezza diretamente dentro de suas próprias VPCs, usando seus gastos com nuvem comprometidos, mantendo seus limites de segurança e rede preferidos.
Ao mesmo tempo, ampliamos a pegada do Netezza muito além do SaaS. O dispositivo no local Barracuda de última geração alcançou a disponibilidade geral em 2025, oferecendo maior desempenho, caminhos de migração contínuos do Hammerhead e capacidade de modernização no ritmo do cliente. E com o lançamento de nossa opção somente de software, as organizações agora podem executar o Netezza em seu próprio hardware x86 ou ambientes OpenShift, até mesmo sendo compatíveis com implementações totalmente isoladas, quando necessário.
Juntos, esses avanços dão aos clientes total liberdade para escolher o modelo de implementação que melhor se adapte à sua arquitetura e às suas necessidades regulatórias.
Além da escolha de implementação, continuamos aprimorando o mecanismo principal do Netezza.
Apresentamos recursos de cloud object storage que separam computação e armazenamento para pegadas de nuvens, liberando novos níveis de eficiência de armazenamento em escala. Aprofundamos a integração com formatos abertos de tabelas por meio da compatibilidade com o Apache Iceberg, adicionamos o Time Travel para controle de versões históricas e entregamos um gerenciamento unificado de metadados que simplifica as arquiteturas de lakehouse híbrida. Melhorias em nossas integrações watsonx.data expandiram ainda mais a conectividade do ecossistema, incluindo compatibilidade com o Hadoop/Hive com Kerberos e otimizações de desempenho mais vastas.
Também introduzimos inovações que tornam as operações mais fáceis e inteligentes, como o Netezza Database Assistant impulsionado por IA. Ao permitir a solução de problemas em linguagem natural, a recuperação de métricas e os insights de configuração, os DBAs podem resolver problemas mais rapidamente sem pesquisar logs ou documentação.
Os aprimoramentos no monitoramento, nos alertas e na replicação, juntamente com os principais marcos de segurança, como as certificações HIPAA-Ready e SOC 2 Tipo 2, reforçam nosso foco em confiabilidade e confiança.
Nossos planos para 2026 aproveitam o impulso dos últimos anos, com investimentos concentrados em implementações em nuvem, no local e híbridas. Estamos planejando expandir a cobertura multinuvem do Netezza com compatibilidade com BYOC para o Google Cloud Platform, oferecendo aos clientes outra opção de executar o Netezza em seus próprios ambientes de nuvem.
No local, o dispositivo Barracuda está planejado para obter armazenamento nativo de object storage com armazenamento em camadas para retenção de menor custo, juntamente com atualizações modulares e expansão de nós no local para simplificar o escalonamento e a manutenção. Na nuvem, o NPSaaS e o BYOC na AWS devem evoluir para uma arquitetura de armazenamento de objetos puro, projetada para melhorar o TCO e proporcionar compatibilidade com a análise de dados em grande escala. Espera-se que essas atualizações sejam complementadas com recuperação de desastres aprimorada, maior disponibilidade e escalabilidade expandida.
Também planejamos ampliar a interoperabilidade do Netezza por meio de integrações como o catálogo Iceberg REST no Azure, Unity Catalog e conectividade com AWS Glue e Azure Purview, tornando a governança híbrida e o gerenciamento de metadados mais unificados. Atualizações adicionais de extensibilidade estão planejadas para compatibilidade com o processamento de texto não estruturado e modelos de ML personalizados dentro do mecanismo.
Em todos os modelos de implementação, também planejamos elevar a plataforma para RHEL 9 e estender a cobertura SOC 2 Tipo 2, reforçando nosso compromisso com a segurança e a excelência operacional.
A evolução do Netezza reflete as necessidades de nossos clientes: arquiteturas híbridas, flexibilidade multinuvem, formatos abertos, colaboração governada, automação mais inteligente e cargas de trabalho prontas para IA. Os investimentos que fizemos e continuamos a fazer foram criados para garantir que o Netezza continue a ser um mecanismo de simplicidade, desempenho e confiabilidade por muitos anos.
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