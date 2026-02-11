Netezza em 2026: impulsionando o futuro da análise de dados empresarial

Os últimos anos têm sido transformadores na forma como os clientes implementam e consomem o Netezza.

O início de 2024 marcou a expansão de nossas ofertas de NPSaaS totalmente gerenciadas na AWS e no Azure, com escalabilidade elástica, compatibilidade com IAM/SAML/OIDC, observabilidade mais avançada e preços pré-pagos que abriram a porta para um time to value mais rápido e uma carga operacional significativamente menor.

Continuamos expandindo a escolha de implementação com opções de Bring Your Own Cloud (BYOC) (primeiro na AWS, depois no Azure), permitindo que os clientes executem o Netezza diretamente dentro de suas próprias VPCs, usando seus gastos com nuvem comprometidos, mantendo seus limites de segurança e rede preferidos.

Ao mesmo tempo, ampliamos a pegada do Netezza muito além do SaaS. O dispositivo no local Barracuda de última geração alcançou a disponibilidade geral em 2025, oferecendo maior desempenho, caminhos de migração contínuos do Hammerhead e capacidade de modernização no ritmo do cliente. E com o lançamento de nossa opção somente de software, as organizações agora podem executar o Netezza em seu próprio hardware x86 ou ambientes OpenShift, até mesmo sendo compatíveis com implementações totalmente isoladas, quando necessário.

Juntos, esses avanços dão aos clientes total liberdade para escolher o modelo de implementação que melhor se adapte à sua arquitetura e às suas necessidades regulatórias.