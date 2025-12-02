Mistral Large 3 agora disponível no IBM watsonx

Hoje, temos o prazer de anunciar que o Mistral Large 3 — o mais novo modelo de base multimodal de última geração da Mistral IA — agora está disponível no IBM watsonx.ai. Como parceira de lançamento, a IBM está oferecendo esse modelo de peso aberto de última geração aos clientes assim que for lançado, continuando nosso compromisso de expandir a IA segura, aberta e pronta para empresas em todo o ecossistema.

O Mistral Large 3 é um modelo de uso geral licenciado do Apache 2.0 que apresenta uma arquitetura granular de Mixture of Experts com 41B de parâmetros ativos e 675B de parâmetros no total. Oferece desempenho de ponta em contextos longos de até 256 mil tokens, seguimento confiável de instruções, raciocínio multimodal em texto e imagens e comportamento consistente entre domínios, adequado para cargas de trabalho empresariais exigentes.