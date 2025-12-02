Mistral Large 3 agora disponível no IBM watsonx
Combinando inovações desenvolvidas pela IBM com colaborações estratégicas que aceleram os resultados dos clientes e aprimoram a diferenciação do produto.
Hoje, temos o prazer de anunciar que o Mistral Large 3 — o mais novo modelo de base multimodal de última geração da Mistral IA — agora está disponível no IBM watsonx.ai. Como parceira de lançamento, a IBM está oferecendo esse modelo de peso aberto de última geração aos clientes assim que for lançado, continuando nosso compromisso de expandir a IA segura, aberta e pronta para empresas em todo o ecossistema.
O Mistral Large 3 é um modelo de uso geral licenciado do Apache 2.0 que apresenta uma arquitetura granular de Mixture of Experts com 41B de parâmetros ativos e 675B de parâmetros no total. Oferece desempenho de ponta em contextos longos de até 256 mil tokens, seguimento confiável de instruções, raciocínio multimodal em texto e imagens e comportamento consistente entre domínios, adequado para cargas de trabalho empresariais exigentes.
Com sua escala, eficiência e compreensão robusta de contexto de longo prazo, o Mistral Large 3 possibilita uma ampla gama de aplicações de alto valor, incluindo:
Para clientes que operam na edge ou que exigem implementações locais leves, a IBM também oferecerá a série Ministral 3 (modelos 3B, 8B e 14B) nas variantes base, instrução e raciocínio – todas multimodais e licenciadas pelo Apache 2.0.
A Mistral-Large-2512 (Mistral Large 3) será ativada em uma configuração de vários locatários em nosso data center em Dallas, com implementações sob demanda disponíveis nos sites globais da IBM em Dallas, Frankfurt, Sydney e Toronto.
A IBM, recentemente nomeada Líder no Gartner Magic Quadrant 2025 para Plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina, tem demonstrado continuamente sua força na entrega de IA flexível e pronta para empresas. Por meio do watsonx.ai — construído sobre o Red Hat OpenShift — as organizações adquirem uma coleção unificada de frameworks, modelos, ferramentas e opções de implantação open-source e proprietários, permitindo que as equipes trabalhem onde seus dados estão sem necessidade de prender o fornecedor.
Essa abordagem aberta e modular oferece às empresas a liberdade e escalabilidade necessárias para escolher o modelo que melhor otimiza custo e desempenho para atender às necessidades do negócio, avançando sem problemas da experimentação para a produção e acelerando resultados reais de IA.
Este anúncio se baseia na expansão da colaboração IBM-Mistral e reforça nossa crença compartilhada de que modelos abertos aceleram a inovação corporativa. A IBM está ampliando ainda mais sua estratégia aberta e multimodelo com a Mistral, possibilitando que os clientes em todo o mundo - e especialmente na Europa - possam se beneficiar das forças combinadas da IBM, da IA da Mistral e da plataforma watsonx para criar, implementar e escalar a IA generativa de forma eficiente, flexível e responsável.
Nossa parceria com a Mistral, e a disponibilidade de seus modelos de melhor desempenho dentro do portfólio watsonx, fortalece nossa estratégia de modelo ao combinar a inovação desenvolvida pela IBM com colaborações estratégicas que aceleram os resultados dos clientes e melhoram a diferenciação do produto. Essa abordagem mantém a IBM na vanguarda da IA empresarial, aproveitando o melhor do código aberto e da inovação dos parceiros, ao mesmo tempo em que oferece aos clientes a flexibilidade de escolher entre um amplo catálogo de modelos de base para maximizar a produtividade.
Crie sua próxima aplicação de IA com o Mistral Large 3