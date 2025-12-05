À medida que as organizações modernizam as operações, o Maximo Condition Insight expande as capacidades do IBM Maximo Gestão de Desempenho de Ativos (APM) para oferecer uma visão orientada por IA do desempenho, confiabilidade e risco dos ativos.

Condition Insight é um recurso de IA agente dentro do Maximo APM, que trabalha em conjunto com outros recursos de aplicação e IA que fazem parte do Maximo Application Suite (MAS). Ele interpreta os dados dos ativos para explicar a condição dos ativos, destacar tendências emergentes e recomendar ações corretivas para possibilitar uma abordagem unificada de manutenção baseada em condições (CBM) unificada e orientada por IA em todo o ecossistema do Maximo.

Com tecnologia IBM watsonx, Condition Insight avalia ordens de serviço, métricas, dados de séries temporais, leituras de medidores, Análise de Modos de Falha e Efeitos (FMEA) e alertas para avaliar a condição do ativo, descobrir padrões de desempenho e fornecer recomendações claras e praticáveis — tudo comunicado em linguagem simples e compreensível.