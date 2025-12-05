A IBM apresenta o Maximo Condition Insight: Gestão de desempenho de ativos praticável com IA
Uma nova geração de inteligência que facilita a manutenção proativa.
IBM Maximo Condition Insight, uma nova capacidade impulsionado por IA dentro do IBM Maximo Application Suite, permite que Organização intensivas em ativos obtenham insights instantâneos e explicáveis para apoiar a manutenção baseada em condição (CBM).
Essa inovação ajuda os clientes a migrar da manutenção reativa para a prescritiva, simplificando a complexidade e acelerando a tomada de decisões por meio da IA agentes.
À medida que as organizações modernizam as operações, o Maximo Condition Insight expande as capacidades do IBM Maximo Gestão de Desempenho de Ativos (APM) para oferecer uma visão orientada por IA do desempenho, confiabilidade e risco dos ativos.
Condition Insight é um recurso de IA agente dentro do Maximo APM, que trabalha em conjunto com outros recursos de aplicação e IA que fazem parte do Maximo Application Suite (MAS). Ele interpreta os dados dos ativos para explicar a condição dos ativos, destacar tendências emergentes e recomendar ações corretivas para possibilitar uma abordagem unificada de manutenção baseada em condições (CBM) unificada e orientada por IA em todo o ecossistema do Maximo.
Com tecnologia IBM watsonx, Condition Insight avalia ordens de serviço, métricas, dados de séries temporais, leituras de medidores, Análise de Modos de Falha e Efeitos (FMEA) e alertas para avaliar a condição do ativo, descobrir padrões de desempenho e fornecer recomendações claras e praticáveis — tudo comunicado em linguagem simples e compreensível.
Os setores com uso intensivo de ativos estão sob pressão crescente de infraestrutura envelhecida, escassez de mão de obra e mandatos de redução de custos. As soluções de CBM tradicionais costumam exigir meses de integração de dados, modelagem e configuração técnica.
O Condition Insight elimina essa barreira analisando os dados dos ativos em segundos e retornando um resumo claro e explicável da condição, das tendências e das ações recomendadas, tornando a IA prática para todas as equipes de manutenção.
Aqui estão 4 vantagens da IA:
As organizações que usam o IBM Maximo gestão de desempenho de ativos, aproveitando o Condition Insight, podem:
A IBM combina o modelo de dados de ativo confiável do Maximo com o watsonx AI, oferecendo uma IA explicável de nível empresarial que se integra diretamente aos workflows de manutenção. Ao contrário de fornecedores de nicho que exigem compilações personalizadas, a IBM oferece uma solução escalável e segura nativa do Maximo Application Suite.
"A IA não é mais sobre previsão, é sobre explicação e automação", disse Kendra DeKeyrel, Vice-Presidente de Produto de Gerenciamento de Ciclo de Vida de Ativos e Líder de Engenharia da IBM. "Com o Condition Insight, estamos incorporando a IA diretamente nos workflows do Maximo, para que as equipes de manutenção possam entender instantaneamente a saúde dos ativos e agir com confiança."
"O Maximo Condition Insight representa a última geração de IA para operações", acrescentou Stan Smith, diretor do programa, Maximo Product Management. "Ao transformar dados complexos de ativos em inteligência clara e praticável, estamos ajudando as organizações a migrar de manutenção reativa para estratégias proativas que melhoram a confiabilidade e reduzem custos."
Explore como sua organização pode se beneficiar do Maximo Application Suite e de seus recursos de Asset Performance Management.