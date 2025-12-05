Inteligência artificial Automação de TI

A IBM apresenta o Maximo Condition Insight: Gestão de desempenho de ativos praticável com IA

Uma nova geração de inteligência que facilita a manutenção proativa.

Publicado 05/12/2025
Ilustração digital do fluxo de trabalho do IBM Maximo

IBM Maximo Condition Insight, uma nova capacidade impulsionado por IA dentro do IBM Maximo Application Suite, permite que Organização intensivas em ativos obtenham insights instantâneos e explicáveis para apoiar a manutenção baseada em condição (CBM).

Essa inovação ajuda os clientes a migrar da manutenção reativa para a prescritiva, simplificando a complexidade e acelerando a tomada de decisões por meio da IA agentes.

Parte da gestão de desempenho de ativos de última geração da IBM

À medida que as organizações modernizam as operações, o Maximo Condition Insight expande as capacidades do IBM Maximo Gestão de Desempenho de Ativos (APM) para oferecer uma visão orientada por IA do desempenho, confiabilidade e risco dos ativos.

Condition Insight é um recurso de IA agente dentro do Maximo APM, que trabalha em conjunto com outros recursos de aplicação e IA que fazem parte do Maximo Application Suite (MAS). Ele interpreta os dados dos ativos para explicar a condição dos ativos, destacar tendências emergentes e recomendar ações corretivas para possibilitar uma abordagem unificada de manutenção baseada em condições (CBM) unificada e orientada por IA em todo o ecossistema do Maximo.

Com tecnologia IBM watsonx, Condition Insight avalia ordens de serviço, métricas, dados de séries temporais, leituras de medidores, Análise de Modos de Falha e Efeitos (FMEA) e alertas para avaliar a condição do ativo, descobrir padrões de desempenho e fornecer recomendações claras e praticáveis — tudo comunicado em linguagem simples e compreensível.

Uma visualização da capacidade de Condition Insight no IBM Maximo Application Suite

Por que é importante: transformar complexidade em clareza

Os setores com uso intensivo de ativos estão sob pressão crescente de infraestrutura envelhecida, escassez de mão de obra e mandatos de redução de custos. As soluções de CBM tradicionais costumam exigir meses de integração de dados, modelagem e configuração técnica.

O Condition Insight elimina essa barreira analisando os dados dos ativos em segundos e retornando um resumo claro e explicável da condição, das tendências e das ações recomendadas, tornando a IA prática para todas as equipes de manutenção. 

Aqui estão 4 vantagens da IA:

  1. Insights instantâneos: resume a condição do ativo de medidores, KPIs e alertas em segundos sem modelagem de dados, integração ou configuração técnica.
  2. Alinhamento estratégico: mapeia a condição para os modos de falha para prescrever as atividades de manutenção apropriadas.
  3. Experiência conversacional: Maximo IA Assistant fornece uma interface em linguagem natural onde os usuários podem obter respostas sobre a condição de seus ativos e work orders relacionadas, tendências e causa raiz.
  4. Execução automatizada: em breve, esses recursos de IA poderão criar ou atualizar ordens de serviço automaticamente seguindo as estratégias de manutenção prescritas com intervenção mínima do usuário.

Benefícios em todos os setores

As organizações que usam o IBM Maximo gestão de desempenho de ativos, aproveitando o Condition Insight, podem:

  • Evitar falhas dispendiosas prevendo os problemas antes que eles ocorram.
  • Reduzir downtime e custos operacionais com workflows prescritivos e automatizados.
  • Eliminar a lacuna de habilidades fornecendo orientação a qualquer usuário orientado por IA sem configuração de ciência de dados.
  • Melhorar a conformidade e a sustentabilidade por meio de decisões de manutenção consistentes e rastreáveis.

Fornecendo IA explicável de nível empresarial

A IBM combina o modelo de dados de ativo confiável do Maximo com o watsonx AI, oferecendo uma IA explicável de nível empresarial que se integra diretamente aos workflows de manutenção. Ao contrário de fornecedores de nicho que exigem compilações personalizadas, a IBM oferece uma solução escalável e segura nativa do Maximo Application Suite.

"A IA não é mais sobre previsão, é sobre explicação e automação", disse Kendra DeKeyrel, Vice-Presidente de Produto de Gerenciamento de Ciclo de Vida de Ativos e Líder de Engenharia da IBM. "Com o Condition Insight, estamos incorporando a IA diretamente nos workflows do Maximo, para que as equipes de manutenção possam entender instantaneamente a saúde dos ativos e agir com confiança."

"O Maximo Condition Insight representa a última geração de IA para operações", acrescentou Stan Smith, diretor do programa, Maximo Product Management. "Ao transformar dados complexos de ativos em inteligência clara e praticável, estamos ajudando as organizações a migrar de manutenção reativa para estratégias proativas que melhoram a confiabilidade e reduzem custos."

Alex Melamed

Senior Product Manager

IBM