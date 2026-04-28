O Maximo Application Suite obtém a autorização do FedRAMP

Para as organizações responsáveis por instalações, infraestrutura e portfólios complexos de equipamentos, as plataformas de gestão segura de ativos desempenham um papel essencial no apoio à manutenção das instalações e à prontidão para a missão.

1. Reduzir o risco da manutenção adiada

A manutenção adiada continua crescendo nas instalações federais e nos sistemas operacionais. A Administração de Serviços Gerais (GSA) relatou um acúmulo de manutenção adiada superior a US$ 17 bilhões em março de 2025. O envelhecimento da infraestrutura aumenta o risco de falhas de equipamentos, incidentes de segurança e interrupções de serviço. O Maximo Application Suite oferece visibilidade sobre as condições dos ativos e as necessidades de manutenção, ajudando as agências a detectar problemas mais cedo e lidar com eles antes que ocorram falhas.

2. Demonstrar responsabilidade pelos investimentos federais

Os programas federais de financiamento exigem que as agências demonstrem resultados mensuráveis e administração responsável dos recursos públicos. A gestão de ativos baseada em dados permite que as organizações acompanhem o desempenho dos ativos, priorizem as atividades de manutenção e alinhem as estratégias de manutenção com as exigências de financiamento e requisitos de supervisão.

3. Melhorar a confiabilidade das operações de missão crítica

A prontidão operacional depende de uma infraestrutura confiável. Desde sistemas de saúde até equipamentos operacionais, as falhas podem interromper o cumprimento da missão e os serviços públicos. A melhor visibilidade sobre o desempenho dos ativos e os cronogramas de manutenção permite que os órgãos aumentem o tempo de atividade nas instalações e equipamentos de missão crítica.

4. Reduza os custos do ciclo de vida enquanto mantém a conformidade de segurança

Lidar com a manutenção adiada desde o início ajuda os órgãos governamentais a evitar o aumento dos custos de reparo e a reduzir as ineficiências operacionais. As plataformas de nuvem seguras também simplificam a conformidade ao incorporar controles de segurança alinhados aos requisitos federais de cibersegurança.