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O Maximo Application Suite obtém a autorização do FedRAMP

A IBM continua expandindo os recursos de gerenciamento do ciclo de vida de ativos para órgãos federais e soluções seguras de gerenciamento do ciclo de vida de ativos para o mercado federal.

Publicado 28/04/2026

O IBM Maximo Application Suite as a Service for Government obteve a autorização moderada do FedRAMP, permitindo que os órgãos federais gerenciem com segurança ativos de missão crítica e instalações na nuvem.

Esse marco amplia o portfólio de soluções governamentais confiáveis da IBM e amplia os recursos de nuvem segura em todo o Maximo Application Suite.

Como lidar com a necessidade de gerenciar portfólios complexos

As agências federais são responsáveis por gerenciar portfólios complexos de instalações, sistemas de infraestrutura e equipamentos operacionais. Ao mesmo tempo, muitas organizações estão lidando com um volume crescente de manutenções pendentes e, ao mesmo tempo, garantir a conformidade com os rigorosos requisitos de cibersegurança.

Enquanto as agências trabalham para manter esses ativos, investimentos federais recentes ressaltam tanto a urgência do desafio quanto a dimensão da oportunidade. A Lei de Dotações para Construção Militar, Assuntos de Veteranos (VA) e Agências Relacionadas para o Ano Fiscal de 2026 inclui mais de US$ 133 bilhões em financiamento discricionário, apoiando programas de construção, sustentação e manutenção de instalações.

Detalhes adicionais sobre os investimentos incluem:

  • US$ 4,8 bilhões através do programa de manutenção não recorrente do VA para reparar e manter as instalações de saúde
  • USD 1,18 bilhão em investimentos em gerenciamento de instalações dentro de programas de Integridade e Serviços Humanos (HHS) que dão suporte a sistemas críticos como energia, ventilação e infraestrutura de emergência

À medida que as agências enfrentam uma convergência de pressão, os ativos continuam envelhecendo, os pedidos em atraso de manutenção crescem e as expectativas de cibersegurança aumentam. Lidar com esses desafios requer não apenas financiamento, mas também tecnologias seguras que ajudem as instituições a gerenciar os ativos de forma mais eficaz.

Amplie o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos com a autorização do FedRAMP

A IBM continua expandindo os recursos de gerenciamento do ciclo de vida de ativos para órgãos federais. Esses investimentos se baseiam nas ofertas existentes habilitadas pelo FedRAMP, incluindo o Maximo EAM e TRIRIGA (agora Maximo Real Estate and Facilities).

Essa autorização moderada do FedRAMP fornece uma base segura para a adoção em nível federal. As agências podem começar a usar os recursos aprovados do Maximo imediatamente e adicionar novas aplicações à medida que a autorização avança. Em paralelo, continuamos buscando níveis mais altos de autorização do FedRAMP ao longo do tempo.

O Maximo Application Suite as a Service for Government oferece uma experiência de usuário aprimorada para melhorar a usabilidade entre as equipes de operações e manutenção, além de permitir um gerenciamento mais proativo de ativos e gerenciamento de instalações.

A solução inclui:

  • Aplicações: Maximo Manage with Mobile e Maximo Real Estate and Facilities
  • Soluções para o setor: aviação, infraestrutura civil, nuclear, transporte, serviços públicos
  • Complementos: configurador de ativos, conectores, HSE, provedor de serviços, espacial
  • Programa de upgrade (clientes existentes): a migração de ambientes FedRAMP existentes para o Maximo Application Suite SaaS for Government está incluída e é obrigatória até o final de 2027

Conformidade Federal (FIPS, FISMA, FedRAMP), projetos de prontidão para monitoramento, integridade, previsão, inspeção visual e outros complementos dentro do Maximo Application Suite estão em andamento.

Uma maior segurança não é opcional

À medida que as agências dependem cada vez mais de tecnologias de nuvem para melhorar a visibilidade operacional e a tomada de decisões, a garantia de segurança se torna essencial. O FedRAMP fornece um framework padronizado para avaliar e autorizar serviços de nuvem usados por órgãos federais.

Ao estabelecer requisitos de segurança consistentes em todo o governo, o FedRAMP reduz a duplicação na avaliação de segurança, garantindo ao mesmo tempo que as soluções em nuvem atendam aos padrões federais de cibersegurança.

Os principais recursos de segurança incluem:

  • Autorização moderada do FedRAMP: aprovada para cargas de trabalho de impacto moderado, incluindo ambientes que lidam com informações controladas não classificadas (CUI).
  • Controles de segurança alinhados ao NIST 800-53: arquitetura de segurança validada por uma avaliação 3PAO independente e credenciada.
  • Monitoramento contínuo e gerenciamento de riscos: verificação contínua de vulnerabilidades, relatórios de controle e manutenção de conformidade por meio do FedRAMP ConMon.
  • Proteção de dados de ponta a ponta: a criptografia validada por FIPS 140-2/140-3 protege os dados em trânsito e em repouso.
  • Controle de acesso forte e segurança operacional: aplicação de MFA, controle de acesso baseado em funções, registro de auditoria e resposta a incidentes alinhados aos requisitos federais.

Casos de uso: órgãos federais alcançam um valor mensurável

Ilustração digital de edifícios interligados e ícones de energia

Para as organizações responsáveis por instalações, infraestrutura e portfólios complexos de equipamentos, as plataformas de gestão segura de ativos desempenham um papel essencial no apoio à manutenção das instalações e à prontidão para a missão.

1. Reduzir o risco da manutenção adiada

A manutenção adiada continua crescendo nas instalações federais e nos sistemas operacionais. A Administração de Serviços Gerais (GSA) relatou um acúmulo de manutenção adiada superior a US$ 17 bilhões em março de 2025. O envelhecimento da infraestrutura aumenta o risco de falhas de equipamentos, incidentes de segurança e interrupções de serviço. O Maximo Application Suite oferece visibilidade sobre as condições dos ativos e as necessidades de manutenção, ajudando as agências a detectar problemas mais cedo e lidar com eles antes que ocorram falhas.

2. Demonstrar responsabilidade pelos investimentos federais

Os programas federais de financiamento exigem que as agências demonstrem resultados mensuráveis e administração responsável dos recursos públicos. A gestão de ativos baseada em dados permite que as organizações acompanhem o desempenho dos ativos, priorizem as atividades de manutenção e alinhem as estratégias de manutenção com as exigências de financiamento e requisitos de supervisão.

3. Melhorar a confiabilidade das operações de missão crítica

A prontidão operacional depende de uma infraestrutura confiável. Desde sistemas de saúde até equipamentos operacionais, as falhas podem interromper o cumprimento da missão e os serviços públicos. A melhor visibilidade sobre o desempenho dos ativos e os cronogramas de manutenção permite que os órgãos aumentem o tempo de atividade nas instalações e equipamentos de missão crítica.

4. Reduza os custos do ciclo de vida enquanto mantém a conformidade de segurança

Lidar com a manutenção adiada desde o início ajuda os órgãos governamentais a evitar o aumento dos custos de reparo e a reduzir as ineficiências operacionais. As plataformas de nuvem seguras também simplificam a conformidade ao incorporar controles de segurança alinhados aos requisitos federais de cibersegurança.

Avanço da gestão do ciclo de vida dos ativos no governo

Com a autorização moderada do FedRAMP, os órgãos governamentais podem usar o Maximo Application Suite SaaS de um provedor de serviços federais confiável. A solução permite que as organizações vão além da gestão tradicional de ativos, combinando o gerenciamento do ciclo de vida de ativos, análise preditiva de dados e insights operacionais. Ao integrar dados de sistemas de instalações, equipamentos operacionais e ambientes de TI, os órgãos governamentais obtêm uma visão unificada do desempenho dos ativos.

A análise de dados avançada ajuda as equipes a prever falhas mais cedo, priorizar investimentos em manutenção e melhorar a confiabilidade dos ativos de missão crítica.

Olhar para o futuro

As agências federais estão entrando em uma nova fase de instalações, manutenção e gerenciamento do ciclo de vida de ativos: uma fase que combina inteligência operacional, plataformas de nuvem seguras e tomada de decisões baseada em dados. À medida que as agências continuam lidando com a manutenção adiada, sustentando instalações envelhecidas e fortalecendo a resiliência operacional, as plataformas confiáveis desempenharão um papel essencial para ajudá-las a gerenciar ativos de missão crítica e fornecer serviços confiáveis para o público.

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Kendra DeKeyrel

VP, Asset Lifecycle Management Product and Engineering

IBM