O Maximo Application Suite obtém a autorização do FedRAMP

A IBM continua expandindo os recursos de gerenciamento do ciclo de vida de ativos para órgãos federais e soluções seguras de gerenciamento do ciclo de vida de ativos para o mercado federal.
O IBM Maximo Application Suite as a Service for Government obteve a autorização moderada do FedRAMP, permitindo que os órgãos federais gerenciem com segurança ativos de missão crítica e instalações na nuvem.
Esse marco amplia o portfólio de soluções governamentais confiáveis da IBM e amplia os recursos de nuvem segura em todo o Maximo Application Suite.
As agências federais são responsáveis por gerenciar portfólios complexos de instalações, sistemas de infraestrutura e equipamentos operacionais. Ao mesmo tempo, muitas organizações estão lidando com um volume crescente de manutenções pendentes e, ao mesmo tempo, garantir a conformidade com os rigorosos requisitos de cibersegurança.
Enquanto as agências trabalham para manter esses ativos, investimentos federais recentes ressaltam tanto a urgência do desafio quanto a dimensão da oportunidade. A Lei de Dotações para Construção Militar, Assuntos de Veteranos (VA) e Agências Relacionadas para o Ano Fiscal de 2026 inclui mais de US$ 133 bilhões em financiamento discricionário, apoiando programas de construção, sustentação e manutenção de instalações.
Detalhes adicionais sobre os investimentos incluem:
À medida que as agências enfrentam uma convergência de pressão, os ativos continuam envelhecendo, os pedidos em atraso de manutenção crescem e as expectativas de cibersegurança aumentam. Lidar com esses desafios requer não apenas financiamento, mas também tecnologias seguras que ajudem as instituições a gerenciar os ativos de forma mais eficaz.
A IBM continua expandindo os recursos de gerenciamento do ciclo de vida de ativos para órgãos federais. Esses investimentos se baseiam nas ofertas existentes habilitadas pelo FedRAMP, incluindo o Maximo EAM e TRIRIGA (agora Maximo Real Estate and Facilities).
Essa autorização moderada do FedRAMP fornece uma base segura para a adoção em nível federal. As agências podem começar a usar os recursos aprovados do Maximo imediatamente e adicionar novas aplicações à medida que a autorização avança. Em paralelo, continuamos buscando níveis mais altos de autorização do FedRAMP ao longo do tempo.
O Maximo Application Suite as a Service for Government oferece uma experiência de usuário aprimorada para melhorar a usabilidade entre as equipes de operações e manutenção, além de permitir um gerenciamento mais proativo de ativos e gerenciamento de instalações.
A solução inclui:
Conformidade Federal (FIPS, FISMA, FedRAMP), projetos de prontidão para monitoramento, integridade, previsão, inspeção visual e outros complementos dentro do Maximo Application Suite estão em andamento.
À medida que as agências dependem cada vez mais de tecnologias de nuvem para melhorar a visibilidade operacional e a tomada de decisões, a garantia de segurança se torna essencial. O FedRAMP fornece um framework padronizado para avaliar e autorizar serviços de nuvem usados por órgãos federais.
Ao estabelecer requisitos de segurança consistentes em todo o governo, o FedRAMP reduz a duplicação na avaliação de segurança, garantindo ao mesmo tempo que as soluções em nuvem atendam aos padrões federais de cibersegurança.
Os principais recursos de segurança incluem:
Para as organizações responsáveis por instalações, infraestrutura e portfólios complexos de equipamentos, as plataformas de gestão segura de ativos desempenham um papel essencial no apoio à manutenção das instalações e à prontidão para a missão.
1. Reduzir o risco da manutenção adiada
A manutenção adiada continua crescendo nas instalações federais e nos sistemas operacionais. A Administração de Serviços Gerais (GSA) relatou um acúmulo de manutenção adiada superior a US$ 17 bilhões em março de 2025. O envelhecimento da infraestrutura aumenta o risco de falhas de equipamentos, incidentes de segurança e interrupções de serviço. O Maximo Application Suite oferece visibilidade sobre as condições dos ativos e as necessidades de manutenção, ajudando as agências a detectar problemas mais cedo e lidar com eles antes que ocorram falhas.
2. Demonstrar responsabilidade pelos investimentos federais
Os programas federais de financiamento exigem que as agências demonstrem resultados mensuráveis e administração responsável dos recursos públicos. A gestão de ativos baseada em dados permite que as organizações acompanhem o desempenho dos ativos, priorizem as atividades de manutenção e alinhem as estratégias de manutenção com as exigências de financiamento e requisitos de supervisão.
3. Melhorar a confiabilidade das operações de missão crítica
A prontidão operacional depende de uma infraestrutura confiável. Desde sistemas de saúde até equipamentos operacionais, as falhas podem interromper o cumprimento da missão e os serviços públicos. A melhor visibilidade sobre o desempenho dos ativos e os cronogramas de manutenção permite que os órgãos aumentem o tempo de atividade nas instalações e equipamentos de missão crítica.
4. Reduza os custos do ciclo de vida enquanto mantém a conformidade de segurança
Lidar com a manutenção adiada desde o início ajuda os órgãos governamentais a evitar o aumento dos custos de reparo e a reduzir as ineficiências operacionais. As plataformas de nuvem seguras também simplificam a conformidade ao incorporar controles de segurança alinhados aos requisitos federais de cibersegurança.
Com a autorização moderada do FedRAMP, os órgãos governamentais podem usar o Maximo Application Suite SaaS de um provedor de serviços federais confiável. A solução permite que as organizações vão além da gestão tradicional de ativos, combinando o gerenciamento do ciclo de vida de ativos, análise preditiva de dados e insights operacionais. Ao integrar dados de sistemas de instalações, equipamentos operacionais e ambientes de TI, os órgãos governamentais obtêm uma visão unificada do desempenho dos ativos.
A análise de dados avançada ajuda as equipes a prever falhas mais cedo, priorizar investimentos em manutenção e melhorar a confiabilidade dos ativos de missão crítica.
As agências federais estão entrando em uma nova fase de instalações, manutenção e gerenciamento do ciclo de vida de ativos: uma fase que combina inteligência operacional, plataformas de nuvem seguras e tomada de decisões baseada em dados. À medida que as agências continuam lidando com a manutenção adiada, sustentando instalações envelhecidas e fortalecendo a resiliência operacional, as plataformas confiáveis desempenharão um papel essencial para ajudá-las a gerenciar ativos de missão crítica e fornecer serviços confiáveis para o público.
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