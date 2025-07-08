Maximize o IBM Power11 com a IBM Technology Lifecycle Services

8 de julho de 2025
O lançamento do IBM Power11 marca um avanço significativo na produtividade e agilidade dos negócios para acelerar a inovação na era da IA. Anunciada hoje pela IBM, a próxima geração do IBM Power é redesenhada com inovações em seu processador, arquitetura de hardware e stack de software de virtualização, oferecendo a disponibilidade, resiliência, desempenho e escalabilidade que as empresas exigem, com implementação híbrida perfeita no local ou no IBM Cloud.
O Power11 da IBM pode alcançar sua máxima disponibilidade e desempenho quando recebe suporte e serviço da IBM Technology Lifecycle Services (TLS) (provedora de suporte de infraestrutura global da IBM), conhecida por seu profundo conhecimento especializado no IBM Power. A IBM TLS tem o compromisso de ajudar os clientes oferecendo um pacote completo de serviços que cobre o ciclo de vida dos sistemas IBM Power, desde a implementação inicial até o suporte premium 24 horas por dia, integrado com IA e automação para gerar insights e maior resiliência.
Os modelos Standard de correção de problemas muitas vezes não conseguem lidar com as complexidades dos ambientes de alto desempenho que contêm o IBM Power11. Com bilhões de fluxos de trabalho processados diariamente, a operação tranquila e a integração eficiente com uma stack de tecnologia moderna e de vários fornecedores são fundamentais para uma otimização eficiente, uma cibersegurança robusta e melhorias contínuas.
É aqui que o moderno portfólio Expert Care da TLS de ofertas habilitadas para IA para o IBM Power11 se destaca, proporcionando atendimento acelerado, proativo e multifacetado, estendido muito além das garantias padrão. O novo portfólio de serviços Expert Care da TLS do IBM Power11 oferece pacotes de suporte a sistemas e software para:
Maximizar a disponibilidade do sistema com o Expert Care Premium:
O IBM TLS Expert Care Premium (o nível de serviço mais alto da IBM projetado para cargas de trabalho de missão crítica) permite uma resposta rápida com uma experiência de suporte personalizada por meio da integração de análise preditiva de dados, recomendações proativas e praticáveis, resposta de serviço prioritário e acesso a engenheiros da IBM altamente qualificados, incluindo um Technical Account Manager (TAM), todos trabalhando para manter a infraestrutura do Power disponível e com desempenho otimizado.
Simplifique as operações de infraestrutura com serviços da TLS:
Nos marcos do ciclo de vida do IBM Power11, a TLS fornece serviços de valor agregado para simplificar as operações, como assistência especializada no local para instalação, configuração e atualizações do IBM Power, proteção de dados mais forte para ajudar a proteger os ativos críticos e compromissos de tempo de reparo garantidos para ajudar a garantir operações de negócios ininterruptas
Integre a IA ao IBM Power11 com confiança:
O IBM TLS possibilitará os serviços de configuração e ajuste para seus recursos integrados de IA, como o IBM Spyre Accelerator for IBM Power. Espera-se que o IBM Spyre Accelerator esteja disponível no quarto trimestre de 2025.
Resposta e resolução de erros aceleradas e autônomas:
A IBM recomenda fortemente que os clientes habilitem o IBM Call Home, pois 90% das solicitações feitas por meio do Call Home foram resolvidas com automação em 20241. O Call Home é uma funcionalidade integrada no IBM Power que alerta automaticamente a TLS quando erros são detectados, permitindo que o IBM TLS abra casos de suporte proativamente, receba logs técnicos e inicie a solução de problemas, muitas vezes antes mesmo que os clientes relatem um problema. Além disso, o suporte do IBM Power11 foi aprimorado com uma interface unificada que combina a criação de casos de suporte com a coleta automática de logs, transmissão contínua de logs via Call Home e análise e remediação aceleradas da causa raiz por meio do suporte assistido por IA.
A IBM Technology Lifecycle Services é dedicada ao sucesso de cada cliente. Investir nos serviços de suporte premium da IBM pode reduzir significativamente o downtime, aumentar a produtividade da equipe interna e melhorar a disponibilidade do sistema. No mundo acelerado, centrado em dados e orientado por IA de hoje, esses serviços são mais essenciais do que nunca. Apoiado por seu histórico estabelecido de serviço técnico, alcance global e recursos, a IBM TLS pode fornecer orientação eficiente e resolução rápida de problemas, mantendo a operação tranquila dos sistemas de missão crítica e ajudando os clientes a acelerar sua jornada de IA com o IBM Power11.
Saiba mais sobre o IBM Power11
Maximize o IBM Power11 com a IBM TLS (PDF)
1 Com base na avaliação interna da IBM em dados do Call Home de sistemas de 2024.