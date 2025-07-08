Maximize o IBM Power11 com a IBM Technology Lifecycle Services

Os modelos Standard de correção de problemas muitas vezes não conseguem lidar com as complexidades dos ambientes de alto desempenho que contêm o IBM Power11. Com bilhões de fluxos de trabalho processados diariamente, a operação tranquila e a integração eficiente com uma stack de tecnologia moderna e de vários fornecedores são fundamentais para uma otimização eficiente, uma cibersegurança robusta e melhorias contínuas.

É aqui que o moderno portfólio Expert Care da TLS de ofertas habilitadas para IA para o IBM Power11 se destaca, proporcionando atendimento acelerado, proativo e multifacetado, estendido muito além das garantias padrão. O novo portfólio de serviços Expert Care da TLS do IBM Power11 oferece pacotes de suporte a sistemas e software para:

Maximizar a disponibilidade do sistema com o Expert Care Premium:

O IBM TLS Expert Care Premium (o nível de serviço mais alto da IBM projetado para cargas de trabalho de missão crítica) permite uma resposta rápida com uma experiência de suporte personalizada por meio da integração de análise preditiva de dados, recomendações proativas e praticáveis, resposta de serviço prioritário e acesso a engenheiros da IBM altamente qualificados, incluindo um Technical Account Manager (TAM), todos trabalhando para manter a infraestrutura do Power disponível e com desempenho otimizado.

Simplifique as operações de infraestrutura com serviços da TLS:

Nos marcos do ciclo de vida do IBM Power11, a TLS fornece serviços de valor agregado para simplificar as operações, como assistência especializada no local para instalação, configuração e atualizações do IBM Power, proteção de dados mais forte para ajudar a proteger os ativos críticos e compromissos de tempo de reparo garantidos para ajudar a garantir operações de negócios ininterruptas

Integre a IA ao IBM Power11 com confiança:

O IBM TLS possibilitará os serviços de configuração e ajuste para seus recursos integrados de IA, como o IBM Spyre Accelerator for IBM Power. Espera-se que o IBM Spyre Accelerator esteja disponível no quarto trimestre de 2025.

Resposta e resolução de erros aceleradas e autônomas:

A IBM recomenda fortemente que os clientes habilitem o IBM Call Home, pois 90% das solicitações feitas por meio do Call Home foram resolvidas com automação em 20241. O Call Home é uma funcionalidade integrada no IBM Power que alerta automaticamente a TLS quando erros são detectados, permitindo que o IBM TLS abra casos de suporte proativamente, receba logs técnicos e inicie a solução de problemas, muitas vezes antes mesmo que os clientes relatem um problema. Além disso, o suporte do IBM Power11 foi aprimorado com uma interface unificada que combina a criação de casos de suporte com a coleta automática de logs, transmissão contínua de logs via Call Home e análise e remediação aceleradas da causa raiz por meio do suporte assistido por IA.