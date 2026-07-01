Facilitando a integração e o gerenciamento de insights de dados orientados por IA com o IBM SQL Data Insights Pro

No início deste ano, em março de 2026, lançamos o IBM SQL Data Insights Pro, que leva a IA diretamente aos seus dados, permitindo que as organizações analisem informações de missão crítica onde elas estão, usando interfaces SQL familiares. Os resultados são insights mais rápidos, complexidade reduzida e a capacidade de operacionalizar a IA nos sistemas que já administram os negócios.

Em todos os setores, as organizações estão lidando com vastos volumes de dados de alto valor que muitas vezes ficam bloqueados em sistemas centrais, como o Db2 for z/OS, IMS e VSAM. Esses dados alimentam operações de negócios críticas, desde transações financeiras e cadeias de suprimentos até registros de clientes e relatórios regulatórios. Mas as abordagens tradicionais de análise de dados exigem a transferência desses dados para novas plataformas, acrescentando desafios de latência, custo, risco e governança.

O SQL Data Insights Pro muda esse modelo.

Ao incorporar análise de similaridade impulsionada por IA, pesquisa semântica e detecção de padrões diretamente onde os dados residem, as organizações podem:

Identificar padrões de comportamento do cliente para aprimorar a personalização

Identificar ineficiências operacionais nas cadeias de suprimentos e logística

Acelerar a análise regulatória e de conformidade

Promover uma tomada de decisão mais inteligente usando dados confiáveis em tempo real

Isso permite aproveitar a IA não como um experimento, mas como parte integrante das operações comerciais diárias. Embora o SQL Data Insights Pro tenha sido adotado para analisar dados do Db2 for z/OS, as empresas precisam cada vez mais de uma visão mais ampla de todas as suas principais fontes de dados para facilitar a integração aos fluxos de trabalho empresariais e simplificar a administração e a solução de problemas para equipes em ambientes de produção.

Ao trabalhar em conjunto com o IBM Data Virtualization Manager (DVM), o SQL Data Insights Pro estende a análise orientada por IA para uma gama mais ampla de fontes de dados corporativos, como IMS e VSAM. Juntas, essas condições permitem que as organizações utilizem IA sem dificuldades para analisar diversas fontes de dados de forma integrada, romper silos em dados estruturados e semiestruturados, além de obter insights mais ricos e abrangentes sobre as operações comerciais da empresa.

Isso abre novas possibilidades para análises entre domínios, ajudando as equipes a descobrir relações que antes estavam ocultas entre os sistemas.