Facilitando a integração e o gerenciamento de insights de dados orientados por IA com o IBM SQL Data Insights Pro

Com a atualização mais recente do IBM SQL Data Insights Pro, as organizações conseguem descobrir padrões, similaridades e relacionamentos ocultos nos dados corporativos usando IA diretamente no IBM Z.
No início deste ano, em março de 2026, lançamos o IBM SQL Data Insights Pro, que leva a IA diretamente aos seus dados, permitindo que as organizações analisem informações de missão crítica onde elas estão, usando interfaces SQL familiares. Os resultados são insights mais rápidos, complexidade reduzida e a capacidade de operacionalizar a IA nos sistemas que já administram os negócios.
Em todos os setores, as organizações estão lidando com vastos volumes de dados de alto valor que muitas vezes ficam bloqueados em sistemas centrais, como o Db2 for z/OS, IMS e VSAM. Esses dados alimentam operações de negócios críticas, desde transações financeiras e cadeias de suprimentos até registros de clientes e relatórios regulatórios. Mas as abordagens tradicionais de análise de dados exigem a transferência desses dados para novas plataformas, acrescentando desafios de latência, custo, risco e governança.
O SQL Data Insights Pro muda esse modelo.
Ao incorporar análise de similaridade impulsionada por IA, pesquisa semântica e detecção de padrões diretamente onde os dados residem, as organizações podem:
Isso permite aproveitar a IA não como um experimento, mas como parte integrante das operações comerciais diárias. Embora o SQL Data Insights Pro tenha sido adotado para analisar dados do Db2 for z/OS, as empresas precisam cada vez mais de uma visão mais ampla de todas as suas principais fontes de dados para facilitar a integração aos fluxos de trabalho empresariais e simplificar a administração e a solução de problemas para equipes em ambientes de produção.
Ao trabalhar em conjunto com o IBM Data Virtualization Manager (DVM), o SQL Data Insights Pro estende a análise orientada por IA para uma gama mais ampla de fontes de dados corporativos, como IMS e VSAM. Juntas, essas condições permitem que as organizações utilizem IA sem dificuldades para analisar diversas fontes de dados de forma integrada, romper silos em dados estruturados e semiestruturados, além de obter insights mais ricos e abrangentes sobre as operações comerciais da empresa.
Isso abre novas possibilidades para análises entre domínios, ajudando as equipes a descobrir relações que antes estavam ocultas entre os sistemas.
O SQL Data Insights Pro agora vai além do Db2 for z/OS, permitindo a análise de dados corporativos acessíveis via Data Virtualization Manager, incluindo IMS e VSAM. Isso significa que as organizações podem aplicar detecção de padrões orientada por IA e análise de similaridade em um conjunto mais amplo de dados de missão crítica, sem movê-los ou transformá-los.
Isso pode proporcionar insights mais abrangentes, menos silos de dados e maior valor dos investimentos em dados já existentes.
O SQL Data Insights Pro agora oferece suporte a APIs REST estendidas e operações baseadas em interface de linha de comando (CLI), permitindo que as empresas incorporem insights orientados por IA em aplicações, processos de negócios e framework de automação.
Isso ajuda a acelerar a adoção do SQL Data Insights pro, facilitando a automação de operações administrativas, simplificando a integração com aplicativos e fluxos de trabalho e proporcionando maior flexibilidade para as equipes de engenharia.
Operar soluções de IA em ambientes de produção exige acesso eficiente às informações de diagnóstico e ao status operacional. O SQL Data Insights Pro apresenta um novo visualizador de logs integrado que fornece acesso direto a logs de treinamento operacionais e de modelos por meio da interface do usuário.
Isso simplifica o monitoramento e a resolução de problemas, levando a um diagnóstico mais rápido e, consequentemente, a uma resolução mais ágil, proporcionando transparência operacional e uma experiência de usuário aprimorada para administradores e equipes de engenharia.
Com essa atualização, o SQL Data Insights Pro fortalece sua função de análise impulsionada por IA de ambientes de missão crítica no IBM Z. Ao combinar o processamento de IA local com integração aprimorada e visibilidade operacional, as organizações podem implementar e operar o SQL Data Insights Pro com mais facilidade e eficiência, aproximando os insights orientados por IA das aplicações corporativas e dos processos de negócios que dependem deles. Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir de 26 de junho de 2026.
Tem interesse em aprender como o SQL Data Insights Pro pode ajudar a descobrir informações ocultas nos dados da sua empresa e integrá-las ao seu fluxo de trabalho?