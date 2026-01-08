Inteligência artificial Automação de TI

Logs de longo prazo, impacto de curto prazo: o que há de novo no IBM Guardium Data Protection 12.2.1

O novo gateway de borda e a retenção de logs de longo prazo são soluções reais para os desafios diários, como a complexidade do sistema, o aumento dos custos e as investigações atrasadas.

Publicado 08/01/2026
Com a versão IBM Guardium Data Protection 12.2.1, duas características principais (gateway de edge e retenção de logs de longo prazo) estão ajudando as equipes de segurança a trabalhar de forma mais inteligente, reduzir esforços e obter mais controle sobre dados críticos.

Por que isso é importante

Durante muito tempo, a retenção de dados era apenas algo com que você tinha que lidar. Mantenha os registros, atenda aos requisitos e armazene tudo por anos. Mas veio com altos custos, ferramentas complexas e muito pouco valor no dia a dia. Atualmente, as equipes de segurança e conformidade estão sob pressão de todos os lados. As regulamentações estão ficando mais rígidas, as auditorias estão mais detalhadas e os incidentes exigem respostas mais rápidas.

A maioria das equipes já sabe que seus dados estão dispersos, as auditorias estão ficando mais difíceis e a resposta a uma solicitação de acesso de três anos pode levar horas, talvez dias. É aí que essas novas funcionalidades entram para simplificar o trabalho e dar a você controle real sem adicionar complexidade ou custo.

Gateway de edge: operações mais simples com insight mais rápido

O edge gateway ajuda você a obter visibilidade em tempo real da atividade de dados, exatamente onde ela acontece. Criado para rodar em ambientes Kubernetes, ele pode ser implementado próximo às suas fontes de dados com menos infraestrutura e menos ajustes manuais.

Aqui estão três principais benefícios do edge gateway:

  • Melhor desempenho monitorando dados localmente em vez de enviá-los através de redes.
  • Menos sobrecarga, graças ao dimensionamento automático e a uma configuração leve.
  • Gerenciamento simplificado com controle centralizado que funciona em vários ambientes.

Para os analistas, isso significa que os alertas e registros são mais oportunos e precisos. Para os arquitetos, isso significa implementação e manutenção mais fáceis. E, para a liderança, isso viabiliza operações mais eficientes e um custo total de propriedade menor.

Retenção de registros de longo prazo: dados acessíveis, mesmo anos depois

Se o edge gateway melhora a forma como você coleta dados, a retenção de logs de longo prazo altera a forma como você os utiliza. Em vez de armazenar anos de registros em sistemas de difícil acesso, o Guardium Data Protection agora permite mantê-los em armazenamento de objetos de baixo custo, que ainda podem ser pesquisados e relatados quando necessário.

Aqui estão três vantagens principais da retenção de registros de longo prazo:

  • Armazenamento mais barato que ainda é compatível com períodos de retenção de conformidade, como 7 ou 10 anos
  • Relatórios integrados e pesquisa fácil usando SQL ou modelos, sem precisar restaurar dados
  • Resposta mais rápida durante auditorias, investigações ou avaliações internas

Para os usuários, isso significa que é possível encontrar rapidamente o que se precisa, mesmo que tenha acontecido anos atrás. Você não precisa de ferramentas especiais nem processos longos. Para liderança, isso mostra que sua equipe pode responder aos reguladores rapidamente e sem estresse.

Proteja seus bancos de dados desde o primeiro dia

Para equipes que gerenciam centenas ou milhares de armazenamentos de dados, proteger manualmente cada um pode retardar a entrega e aumentar o risco.

Com a automação do Terraform do Guardium, a auditoria, a verificação de vulnerabilidades e a integração de fontes de dados são incorporadas diretamente ao processo de provisionamento. Isso significa que todos os bancos de dados, sejam eles na nuvem ou nas instalações, são monitorados e protegidos desde o início. Isso economiza tempo, reduz erros e ajuda a escalar a segurança sem desacelerar as equipes.

Soluções reais para os desafios diários

Essa atualização não se trata apenas de melhorias de back-end. O Guardium agora também inclui um dashboard executivo atualizado que fornece insights em tempo real sobre o desempenho do sistema, em que ponto a conformidade está e quanto tempo a automação está economizando para sua equipe. Seja no gerenciamento do programa ou na execução das ferramentas, essa visibilidade suporta decisões mais inteligentes e menos surpresas.

Criado para o trabalho que você realmente faz, o novo gateway de edge e a retenção de registros de longo prazo não são apenas novas funcionalidades. Eles são soluções reais para desafios diários como complexidade do sistema, aumento de custos e investigações atrasadas.

Eles ajudam as equipes a se concentrarem na proteção dos dados, não no gerenciamento das ferramentas. E apoiam tanto as pessoas que realizam o trabalho quanto os líderes que respondem por ele.

Mihai Iorga

Global Product Marketing Manager

IBM Guardium