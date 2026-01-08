Logs de longo prazo, impacto de curto prazo: o que há de novo no IBM Guardium Data Protection 12.2.1

Se o edge gateway melhora a forma como você coleta dados, a retenção de logs de longo prazo altera a forma como você os utiliza. Em vez de armazenar anos de registros em sistemas de difícil acesso, o Guardium Data Protection agora permite mantê-los em armazenamento de objetos de baixo custo, que ainda podem ser pesquisados e relatados quando necessário.
Aqui estão três vantagens principais da retenção de registros de longo prazo:
- Armazenamento mais barato que ainda é compatível com períodos de retenção de conformidade, como 7 ou 10 anos
- Relatórios integrados e pesquisa fácil usando SQL ou modelos, sem precisar restaurar dados
- Resposta mais rápida durante auditorias, investigações ou avaliações internas
Para os usuários, isso significa que é possível encontrar rapidamente o que se precisa, mesmo que tenha acontecido anos atrás. Você não precisa de ferramentas especiais nem processos longos. Para liderança, isso mostra que sua equipe pode responder aos reguladores rapidamente e sem estresse.