Logs de longo prazo, impacto de curto prazo: o que há de novo no IBM Guardium Data Protection 12.2.1

Durante muito tempo, a retenção de dados era apenas algo com que você tinha que lidar. Mantenha os registros, atenda aos requisitos e armazene tudo por anos. Mas veio com altos custos, ferramentas complexas e muito pouco valor no dia a dia. Atualmente, as equipes de segurança e conformidade estão sob pressão de todos os lados. As regulamentações estão ficando mais rígidas, as auditorias estão mais detalhadas e os incidentes exigem respostas mais rápidas.

A maioria das equipes já sabe que seus dados estão dispersos, as auditorias estão ficando mais difíceis e a resposta a uma solicitação de acesso de três anos pode levar horas, talvez dias. É aí que essas novas funcionalidades entram para simplificar o trabalho e dar a você controle real sem adicionar complexidade ou custo.