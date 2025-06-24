Lançamento do IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

O IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) é um salto transformador em soluções de dados e análise de dados na nuvem.

Essa oferta inovadora está disponível para todos e permite que as empresas implementem o Netezza diretamente em sua própria nuvem privada virtual (VPC), aprimorando a segurança de dados e proporcionando maior flexibilidade no gerenciamento de sua infraestrutura. O modelo de implementação BYOC é personalizado para atender às necessidades específicas de nossos clientes, independentemente do setor ou da região global. Ele traz a flexibilidade na escolha do ambiente de nuvem. Ao aproveitar o poder do Netezza e implementar em seu próprio ambiente de nuvem, as empresas podem transformar sua estratégia de dados e análise de dados na nuvem.

Essa solução é particularmente benéfica para organizações que preferem manter o controle sobre sua infraestrutura e, ao mesmo tempo, aproveitar o poder do Netezza. O modelo de implementação BYOC, juntamente com a oferta SaaS existente, oferece opção de seleção a nossos clientes. Quer seja sobre soberania de dados, conformidade regulatória ou uma preferência por gerenciar seu próprio ambiente de nuvem, o BYOC oferece uma solução atraente.

Essa oferta se alinha sem dificuldades ao ambiente de nuvem existente do cliente. Oferece um framework de integração robusto que garante uma transição tranquila e interrupção mínima nas operações em andamento.