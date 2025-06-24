Lançamento do IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

Nuvem Cálculo e servidores Automação de TI

24 de junho de 2025

Autores

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

O IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) é um salto transformador em soluções de dados e análise de dados na nuvem.

Essa oferta inovadora está disponível para todos e permite que as empresas implementem o Netezza diretamente em sua própria nuvem privada virtual (VPC), aprimorando a segurança de dados e proporcionando maior flexibilidade no gerenciamento de sua infraestrutura. O modelo de implementação BYOC é personalizado para atender às necessidades específicas de nossos clientes, independentemente do setor ou da região global. Ele traz a flexibilidade na escolha do ambiente de nuvem. Ao aproveitar o poder do Netezza e implementar em seu próprio ambiente de nuvem, as empresas podem transformar sua estratégia de dados e análise de dados na nuvem.

Essa solução é particularmente benéfica para organizações que preferem manter o controle sobre sua infraestrutura e, ao mesmo tempo, aproveitar o poder do Netezza. O modelo de implementação BYOC, juntamente com a oferta SaaS existente, oferece opção de seleção a nossos clientes. Quer seja sobre soberania de dados, conformidade regulatória ou uma preferência por gerenciar seu próprio ambiente de nuvem, o BYOC oferece uma solução atraente.

Essa oferta se alinha sem dificuldades ao ambiente de nuvem existente do cliente. Oferece um framework de integração robusto que garante uma transição tranquila e interrupção mínima nas operações em andamento.

Características e recursos principais

A oferta BYOC para o Netezza SaaS traz várias funcionalidades e recursos interessantes:

  • Conformidade aprimorada: a solução leva a conformidade empresarial a novos patamares. Ao implementar em seu próprio ambiente, as empresas podem obter conformidade aprimorada, atendendo até mesmo aos requisitos mais rigorosos. Isso garante que as necessidades exclusivas de conformidade sejam totalmente atendidas.
  • Segurança, monitoramento e auditoria: o BYOC traz visibilidade e controle incomparáveis para os clientes sobre seu ambiente. O monitoramento e a auditoria granulares de todo o ambiente, incluindo controles em nível de rede, permitem que eles rastreiem e analisem as métricas de desempenho e segurança com precisão. Esse nível de detalhamento é fundamental para manter posturas de segurança robustas e garantir a conformidade regulatória.
  • Conectividade sem dificuldades com fontes de dados: a oferta BYOC elimina a necessidade de definições de rede complexas ou configurações complicadas. As empresas podem se conectar sem dificuldades aos recursos de suas próprias VPCs ou contas de nuvem, fornecendo acesso irrestrito às fontes de dados. Isso não apenas reduz o tempo e o incômodo da configuração, mas também permite que as organizações estabeleçam seus próprios limites personalizados e definam permissões de acesso em um nível granular, garantindo que sua rede seja completamente isolada e segura.
  • Eficiência de custos e infraestrutura: o IBM Netezza as a Service BYOC foi projetado para otimizar custos. As empresas pagam apenas pelas assinaturas de serviços de software, enquanto o provedor de nuvem lida com os custos de computação e infraestrutura. Esse modelo permite que as organizações apliquem quaisquer descontos ou créditos existentes que tenham com seu provedor de nuvem, levando a possíveis economias de custos.

Transforme seus dados de nuvem e estratégia de análise de dados

No domínio dos dados e da análise de dados, a capacidade de tomar decisões informadas rapidamente é fundamental. O IBM Netezza as a Service BYOC apoia essa necessidade, fornecendo recursos de análise de dados de alto desempenho. Ao adotar essa solução inovadora, as empresas podem aumentar a segurança de dados, melhorar a conformidade, otimizar custos e manter o controle sobre sua infraestrutura. Isso ajuda a aproveitar os recursos de análise de dados avançados em um ambiente de nuvem seguro e flexível.

Conforme as empresas continuam gerando e dependendo de grandes quantidades de dados, o IBM Netezza as a Service BYOC desempenhará um papel fundamental para ajudá-las a lidar com as complexidades do gerenciamento de dados e da análise de dados.

Dê o próximo passo para transformar seus dados de nuvem e estratégia de análise de dados hoje mesmo!

Acesse o WS Marketplace

Saiba mais sobre o IBM Netezza as a Service BYOC

Saiba mais Visite o AWS Marketplace Explore o IBM Netezza Performance Server