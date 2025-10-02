Java aos 30 e além: como a IBM está protegendo o futuro do Java

A IBM está lançando uma linha interessante de quatro novas soluções que impulsionarão o Java para empresas no futuro.
Poucas linguagens de programação alcançaram a longevidade e o impacto do Java. Quase três décadas desde seu lançamento, o Java continua sendo a linguagem de back-end corporativa número um e ocupa consistentemente a segunda ou a terceira posição geral no uso de desenvolvedores em todo o mundo (TIOBE Index/RedMonk Rankings).
Desde a modernização de sistemas financeiros e aplicações de governos até a possibilidade de cargas de trabalho de IA modernas, a adaptabilidade e robustez do Java cimentaram sua função como alicerce da TI corporativa.
O Java continua prosperando por causa de:
Para empresas que executam cargas de trabalho de missão crítica, esses pontos fortes significam menor risco, desempenho previsível e valor de longo prazo.
Apesar de seus pontos fortes, o cenário do Java está evoluindo:
As empresas precisam de um caminho que preserve seus investimentos em aplicações de missão crítica e, ao mesmo tempo, libere a agilidade das arquiteturas modernas nativas da nuvem.
A IBM está redefinindo o que é possível com o Java empresarial, protegendo seus sistemas de missão crítica a longo prazo, turbinando a modernização e abrindo as portas para inovações ousadas em nuvem híbrida e cargas de trabalho orientadas por IA.
Com base em décadas de liderança, a IBM está evoluindo o Java para a era empresarial, capacitando você a proteger e otimizar seus investimentos atuais, modernizar e ampliar no seu próprio ritmo e liberar novas aplicações e microsserviços com tempos de execução e ferramentas de desenvolvimento de ponta.
Não se trata apenas de manter as luzes acesas; trata-se de iluminar o caminho a seguir. O futuro de seu patrimônio Java empresarial não é apenas brilhante; é ilimitado. Para isso, a IBM está lançando uma linha interessante de novas soluções que impulsionarão o Java para empresas no futuro:
A IBM se compromete a manter suas aplicações Java 8 existentes seguras e em conformidade pelo tempo em que você precisar delas.
A migração do Java 8 para versões LTS mais recentes (Java 11, 17 ou 21) e ambientes de tempo de execução modernos pode consumir muitos recursos. A IBM automatizou e simplificou o processo de fornecimento de tecnologia que pode:
Não importa para onde você esteja levando suas aplicações empresariais, o JSphere Suite coloca você no caminho mais rápido para a modernização. No centro dessa transformação está o Application Modernization Accelerator (AMA): seu centro de comando para avaliar, planejar e executar migrações com precisão.
O AMA oferece uma visão clara e baseada em dados, de todo o seu patrimônio de aplicações, descobrindo o esforço, o custo e a complexidade para alcançar o ambiente de tempo de execução desejado. Depois, ele vai além do plano, integrando-se diretamente a seu IDE para automatizar as migrações, acelerar o desenvolvimento e colocar suas aplicações em execução no novo ambiente mais rápido do que você pensava ser possível. O resultado? Downtime mínimo, agilidade máxima e um caminho direto para tempos de execução Java modernos sem interrupções.
A IBM fornece o Java em todos os lugares em que suas cargas de trabalho são executadas. Com tempos de execução de destino desenvolvidos para as necessidades atuais e o crescimento futuro nos locais, na nuvem, nas VMs ou nos contêineres, seu caminho está claro, e a tecnologia está pronta para ajudar:
Entregues como parte do JSphere Suite for Java, essas ferramentas permitem experiências Java consistentes e nativas da nuvem, seja em locais, na nuvem pública ou na edge, e ajudam você a preparar sua estratégia de aplicações para o futuro.
A próxima fronteira do Java está em sistemas autônomos orientados por IA:
A Quarkus está bem posicionada para apoiar as equipes enquanto criam aplicações com IA integrada e agênticas que são escaláveis, seguras e otimizadas para as demandas dos clientes empresariais.
A jornada empresarial do Java está entrando em seu capítulo mais emocionante até hoje, e a IBM está pronta para conduzir você por ele. Com experiência incomparável e um histórico comprovado em inovação empresarial, a IBM está fornecendo a estabilidade de que você precisa hoje e os recursos transformadores dos quais você precisará amanhã.
Desde proteger e otimizar seu patrimônio Java atual até automatizar a modernização em uma escala sem precedentes e liberar o desempenho nativo da nuvem e aplicações agênticas impulsionadas por IA, o JSphere Suite da IBM oferece a você as ferramentas para migrar com confiança e velocidade. Isso é mais do que um upgrade; é uma reinvenção do que o Java pode fazer por sua empresa.
Para os líderes de TI, a escolha é clara: desfrute do momento, aproveite a inovação da IBM e torne os próximos 30 anos de Java os mais poderosos até agora. O futuro do Java empresarial chegou. Com a IBM, você pode proteger seus investimentos de missão crítica, modernizar com rapidez e liderar a próxima onda de inovação nativa da nuvem e de IA. Vamos construir os próximos 30 anos do Java — juntos.
Descubra mais durante a TechXchange 2025
Explore a empolgante linha do Java
Sessão de roteiro de desenvolvimento de aplicativos: 2966 (10h30, ter, 7 de outubro)
Saiba mais sobre o foco da IBM em garantir o futuro do Java