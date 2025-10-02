Inteligência artificial Automação de TI

Java aos 30 e além: como a IBM está protegendo o futuro do Java

publicado 10/02/2025
Autora

Marc Haberkorn

Vice President, IBM WebSphere & Runtimes

A IBM está lançando uma linha interessante de quatro novas soluções que impulsionarão o Java para empresas no futuro.

Poucas linguagens de programação alcançaram a longevidade e o impacto do Java. Quase três décadas desde seu lançamento, o Java continua sendo a linguagem de back-end corporativa número um e ocupa consistentemente a segunda ou a terceira posição geral no uso de desenvolvedores em todo o mundo (TIOBE Index/RedMonk Rankings).

Desde a modernização de sistemas financeiros e aplicações de governos até a possibilidade de cargas de trabalho de IA modernas, a adaptabilidade e robustez do Java cimentaram sua função como alicerce da TI corporativa.

Por que o Java ainda lidera

O Java continua prosperando por causa de:

  • Independência da plataforma: “Escreva uma vez, execute em qualquer lugar”, é ainda mais importante em um mundo de nuvem híbrida.
  • Segurança e confiabilidade de nível empresarial: comprovado em setores regulamentados, o Java impulsiona mais de 90% das empresas no ranking Fortune 500.
  • Ecossistema maciço: com milhões de desenvolvedores, vastas bibliotecas e décadas de otimizações, quase 19 milhões de empregos de desenvolvedores Java serão criados até 2026.
  • Garantias de compatibilidade: garantia da longevidade das aplicações sem reescritas constantes.

Para empresas que executam cargas de trabalho de missão crítica, esses pontos fortes significam menor risco, desempenho previsível e valor de longo prazo.

Quatro desafios-chave ainda existem

Apesar de seus pontos fortes, o cenário do Java está evoluindo:

  1. Aumento dos custos de manutenção de software para versões mais antigas do Java, como o Java 8.
  2. Complexidade de migração para aplicações grandes e monolíticas e bibliotecas de código aberto.
  3. Pressão para modernizar para nuvem híbrida e cargas de trabalho orientadas por IA.
  4. Lacunas de habilidades em tecnologias Java tradicionais e emergentes.

As empresas precisam de um caminho que preserve seus investimentos em aplicações de missão crítica e, ao mesmo tempo, libere a agilidade das arquiteturas modernas nativas da nuvem.

Os próximos 30 anos: inovação para proteger o futuro do Java com a IBM

A IBM está redefinindo o que é possível com o Java empresarial, protegendo seus sistemas de missão crítica a longo prazo, turbinando a modernização e abrindo as portas para inovações ousadas em nuvem híbrida e cargas de trabalho orientadas por IA.

Com base em décadas de liderança, a IBM está evoluindo o Java para a era empresarial, capacitando você a proteger e otimizar seus investimentos atuais, modernizar e ampliar no seu próprio ritmo e liberar novas aplicações e microsserviços com tempos de execução e ferramentas de desenvolvimento de ponta.

Não se trata apenas de manter as luzes acesas; trata-se de iluminar o caminho a seguir. O futuro de seu patrimônio Java empresarial não é apenas brilhante; é ilimitado. Para isso, a IBM está lançando uma linha interessante de novas soluções que impulsionarão o Java para empresas no futuro:

1. Suporte estendido para estabilidade empresarial

A IBM se compromete a manter suas aplicações Java 8 existentes seguras e em conformidade pelo tempo em que você precisar delas.

  • Suporte à biblioteca de código aberto: execute seus aplicativos com segurança no Java 8 após o término do suporte da comunidade. Continue a usar o Spring Boot/Framework e o Struts em suas aplicações existentes com correções de segurança imediatas e SLAs da IBM para suporte e correções.
  • Suporte estendido ao Java 8: muito além dos cronogramas da comunidade, crítico para organizações com dependências complexas que tornam as atualizações imediatas desafiadoras.
  • IBM Semeru Runtimes: compilações seguras e de nível de produção do Java SE (OpenJ9) com suporte de longo prazo (LTS).

2. Ferramentas de modernização: automatização de até 95% do esforço

A migração do Java 8 para versões LTS mais recentes (Java 11, 17 ou 21) e ambientes de tempo de execução modernos pode consumir muitos recursos. A IBM automatizou e simplificou o processo de fornecimento de tecnologia que pode:

  • Analisar sua base de código existente para identificar as mudanças necessárias. Visualizar seu patrimônio e avaliar as aplicações, juntamente com as mensagens, bibliotecas e fontes de dados que eles aproveitam.
  • Planejar e priorizar o ambiente de tempo de execução de destino correto e a linha do tempo para cada aplicação a migrar, determinando a adequação para cada aplicação em seu patrimônio.
  • Automatizar as atualizações de código e os ajustes de configurações, reduzindo o esforço de migração manual em até 95%.
  • Integrar-se a IDEs e pipelines de CI/CD para simplificar a implementação no desenvolvimento, teste e produção.

Não importa para onde você esteja levando suas aplicações empresariais, o JSphere Suite coloca você no caminho mais rápido para a modernização. No centro dessa transformação está o Application Modernization Accelerator (AMA): seu centro de comando para avaliar, planejar e executar migrações com precisão.

O AMA oferece uma visão clara e baseada em dados, de todo o seu patrimônio de aplicações, descobrindo o esforço, o custo e a complexidade para alcançar o ambiente de tempo de execução desejado. Depois, ele vai além do plano, integrando-se diretamente a seu IDE para automatizar as migrações, acelerar o desenvolvimento e colocar suas aplicações em execução no novo ambiente mais rápido do que você pensava ser possível. O resultado? Downtime mínimo, agilidade máxima e um caminho direto para tempos de execução Java modernos sem interrupções.

3. Hybrid Cloud Java: recursos nativos da nuvem em todos os lugares

A IBM fornece o Java em todos os lugares em que suas cargas de trabalho são executadas. Com tempos de execução de destino desenvolvidos para as necessidades atuais e o crescimento futuro nos locais, na nuvem, nas VMs ou nos contêineres, seu caminho está claro, e a tecnologia está pronta para ajudar:

  • Enterprise Application Services for Java (EASeJ): uma plataforma da IBM totalmente gerenciada que ajuda as empresas a construir, implementar e executar aplicações Java no Liberty na nuvem.
  • Modernized Runtime Extension (MoRE): permite que as cargas de trabalho do Liberty sejam gerenciadas por meio do WebSphere Application Server ND junto com aplicações WebSphere tradicionais usando a administração WAS-ND.
  • IBM WebSphere Liberty: um tempo de execução rápido, flexível e fácil para o desenvolvedor para aplicações Java empresariais em execução em bare metal, em VMs, contêineres, em ambientes híbridos e multinuvem.

Entregues como parte do JSphere Suite for Java, essas ferramentas permitem experiências Java consistentes e nativas da nuvem, seja em locais, na nuvem pública ou na edge, e ajudam você a preparar sua estratégia de aplicações para o futuro.

4. Estender o Java em aplicações agênticas

A próxima fronteira do Java está em sistemas autônomos orientados por IA:

  • A IBM está evoluindo seus tempos de execução e ferramentas Java nativos da nuvem para integrar grandes modelos de linguagem (LLMs) e outros recursos de IA diretamente em aplicações Java.
  • Compatibilidade com arquiteturas agênticas — aplicações que raciocinam, decidem e atuam em ambientes dinâmicos.
  • Melhorias no nível de framework para tornar as soluções Java da IBM a base confiável para cargas de trabalho de IA empresariais.

A Quarkus está bem posicionada para apoiar as equipes enquanto criam aplicações com IA integrada e agênticas que são escaláveis, seguras e otimizadas para as demandas dos clientes empresariais.

Entrando no capítulo mais emocionante de todos

A jornada empresarial do Java está entrando em seu capítulo mais emocionante até hoje, e a IBM está pronta para conduzir você por ele. Com experiência incomparável e um histórico comprovado em inovação empresarial, a IBM está fornecendo a estabilidade de que você precisa hoje e os recursos transformadores dos quais você precisará amanhã.

Desde proteger e otimizar seu patrimônio Java atual até automatizar a modernização em uma escala sem precedentes e liberar o desempenho nativo da nuvem e aplicações agênticas impulsionadas por IA, o JSphere Suite da IBM oferece a você as ferramentas para migrar com confiança e velocidade. Isso é mais do que um upgrade; é uma reinvenção do que o Java pode fazer por sua empresa.

Para os líderes de TI, a escolha é clara: desfrute do momento, aproveite a inovação da IBM e torne os próximos 30 anos de Java os mais poderosos até agora. O futuro do Java empresarial chegou. Com a IBM, você pode proteger seus investimentos de missão crítica, modernizar com rapidez e liderar a próxima onda de inovação nativa da nuvem e de IA. Vamos construir os próximos 30 anos do Java — juntos.

