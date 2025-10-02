Java aos 30 e além: como a IBM está protegendo o futuro do Java

A IBM está redefinindo o que é possível com o Java empresarial, protegendo seus sistemas de missão crítica a longo prazo, turbinando a modernização e abrindo as portas para inovações ousadas em nuvem híbrida e cargas de trabalho orientadas por IA.

Com base em décadas de liderança, a IBM está evoluindo o Java para a era empresarial, capacitando você a proteger e otimizar seus investimentos atuais, modernizar e ampliar no seu próprio ritmo e liberar novas aplicações e microsserviços com tempos de execução e ferramentas de desenvolvimento de ponta.

Não se trata apenas de manter as luzes acesas; trata-se de iluminar o caminho a seguir. O futuro de seu patrimônio Java empresarial não é apenas brilhante; é ilimitado. Para isso, a IBM está lançando uma linha interessante de novas soluções que impulsionarão o Java para empresas no futuro: