O VAKRA (eValuating API and Knowledge Retrieval Agents usando diálogos com multissaltos e multifontes) é um benchmark executável fundamentado em ferramentas, projetado para avaliar a qualidade do raciocínio de ponta a ponta de agentes de IA em ambientes empresariais.

Em vez de testar habilidades isoladas, o VAKRA mede o raciocínio composicional em APIs e documentos, usando rastreamentos de execução completos para avaliar se os agentes conseguem concluir de forma confiável fluxos de trabalho multietapas, não apenas etapas individuais.

O VAKRA fornece um ambiente executável onde os agentes interagem com mais de 8.000 APIs hospedadas localmente, apoiadas por bancos de dados reais que abrangem 62 domínios, juntamente com coleções de documentos alinhadas por domínio. As tarefas podem exigir cadeias de raciocínio de três a sete etapas, que combinam a interação estruturada de APIs com a recuperação não estruturada sob restrições de uso de ferramentas de linguagem natural.