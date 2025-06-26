Apresentando as principais ações no IBM Turbonomic: a otimização de nuvem mais inteligente começa aqui

As equipes de CloudOps estão sob pressão constante para otimizar o desempenho e reduzir custos, sem serem sobrecarregadas por um grande volume de recomendações. Os usuários do Turbonomic nos disseram que, embora a plataforma gere insights de otimização poderosos, o grande volume de ações pode ser avassalador. Sem uma maneira clara de priorizar, melhorias críticas de desempenho ou oportunidades de economia de custos podem ser perdidas.

O Top Actions lida com esses desafios de frente ao:

Destacar ações “rápidas” que podem ser executadas imediatamente com risco mínimo

Categorizar ações por metas, como desempenho e economia de custos

Exibir um resumo simplificado das cinco principais ações por categorias, com a opção de explorar mais

Isso significa menos tempo gasto filtrando recomendações e mais tempo obtendo valor.

Nos testes iniciais, os clientes que usaram o Top Actions relataram um tempo de execução mais rápido nas tarefas de otimização, com muitos observando uma maior confiança na tomada de decisão. Ao abordar as ações mais relevantes primeiro, as equipes podem agir de forma decisiva e evitar a paralisação da análise de dados que geralmente acompanha os ambientes de nuvem de grande escala. Essa eficiência não só acelera o ROI, mas também ajuda as equipes a permanecer ágeis em operações de nuvem dinâmicas.