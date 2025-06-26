Apresentando as principais ações no IBM Turbonomic: a otimização de nuvem mais inteligente começa aqui

26 de junho de 2025
Temos o prazer de anunciar o lançamento do Top Actions, uma nova funcionalidade do IBM Turbonomic projetada para simplificar e acelerar sua jornada de otimização.
O Top Actions é uma funcionalidade inteligente e intuitiva que ajuda os usuários a identificar e priorizar as ações mais impactantes e sem interrupções nos ambientes de nuvem. Usando a classificação de ações inteligentes e categorias predefinidas, o Top Actions apresenta as recomendações mais valiosas (claramente agrupadas e classificadas) para você tomar decisões confiantes mais rápido.
As equipes de CloudOps estão sob pressão constante para otimizar o desempenho e reduzir custos, sem serem sobrecarregadas por um grande volume de recomendações. Os usuários do Turbonomic nos disseram que, embora a plataforma gere insights de otimização poderosos, o grande volume de ações pode ser avassalador. Sem uma maneira clara de priorizar, melhorias críticas de desempenho ou oportunidades de economia de custos podem ser perdidas.
O Top Actions lida com esses desafios de frente ao:
Isso significa menos tempo gasto filtrando recomendações e mais tempo obtendo valor.
Nos testes iniciais, os clientes que usaram o Top Actions relataram um tempo de execução mais rápido nas tarefas de otimização, com muitos observando uma maior confiança na tomada de decisão. Ao abordar as ações mais relevantes primeiro, as equipes podem agir de forma decisiva e evitar a paralisação da análise de dados que geralmente acompanha os ambientes de nuvem de grande escala. Essa eficiência não só acelera o ROI, mas também ajuda as equipes a permanecer ágeis em operações de nuvem dinâmicas.
O Top Actions foi desenvolvido especificamente para profissionais de CloudOps responsáveis por executar ações do Turbonomic e gerar resultados mensuráveis. Quer seu objetivo seja reduzir os gastos com a nuvem ou evitar interrupções no serviço, o Top Actions ajuda você a se concentrar no que mais importa.
Um líder de CloudOps compartilhou: “Antes do Top Actions, passávamos muito tempo tentando descobrir quais recomendações deveríamos adotar primeiro. Agora, as ações mais impactantes (seja para desempenho ou economia) estão bem à nossa frente, com prioridades claras e fáceis de executar."
O Top Actions agora está disponível na página inicial do Cloud no Turbonomic. Basta fazer login para ver o novo widget em ação. Você também pode acessar a documentação do Turbonomic para saber como começar.
Embora o lançamento inicial se concentre em ações na nuvem, já estamos trabalhando na expansão do suporte para outros ambientes.