Apresentando o próximo IBM watsonx Code Assistant for i

Organizações globais confiam no IBM i para executar aplicações críticas de negócios devido à sua confiabilidade, desempenho e baixo custo de propriedade. Nos últimos anos, modernizar os aplicativos IBM i tornou-se essencial para as empresas manterem a competitividade, aumentarem a segurança e melhorarem a eficiência operacional para acelerarem a jornada de transformação digital.

No entanto, os esforços de modernização enfrentam desafios como a dívida técnica, a complexidade do código existente e o risco de interromper operações críticas de negócios. RPG é a linguagem de programação mais usada no IBM i, e encontrar desenvolvedores de RPG qualificados tornou-se cada vez mais difícil. Superar esses desafios requer uma estratégia abrangente que combine o uso eficaz de ferramentas assistidas por IA generativa com um planejamento meticuloso. Essa abordagem é essencial para superar os obstáculos e alcançar as metas de modernização.

A IBM tem o prazer de apresentar o próximo IBM watsonx Code Assistant for i, um assistente de programação desenvolvido especificamente para acelerar a modernização das aplicações IBM i. Espera-se que ele capacite os desenvolvedores ao acelerar as tarefas de modernização de RPG com recursos impulsionados por IA disponibilizados diretamente no ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).

Atualmente em visualização privada, ele é capaz de fornecer explicações de códigos de RPG com base no contexto. Espera-se que os aprimoramentos posteriores incluam geração de código, criação de casos de teste de unidade e funcionalidades de transformação.

O IBM watsonx Code Assistant for i combina o poder da IA generativa e a automação avançada para simplificar a programação e acelerar a produtividade, de modo que desenvolvedores de todos os níveis de experiência entreguem código de alta qualidade com eficiência.

O IBM watsonx Code for Assistant for i está sendo construído em um modelo de código principal IBM Granite que recebeu ajuste fino para RPG e IBM i. Isso pode ajudar a fornecer explicações de código contextual superiores e entregar código de alta qualidade.

O IBM watsonx Code for Assistant for i oferecerá opções flexíveis de implementação híbrida no local e na nuvem. Foi projetado para reduzir a curva de aprendizado e aumentar a produtividade tanto para programadores novos quanto experientes, sendo uma escolha inteligente para a modernização do IBM i.

Você está pronto para experimentar o poder do assistente de codificação de IA generativa AI para o IBM i? Seja o primeiro a experimentar o IBM watsonx Code Assistant for i.

Entre na lista de espera hoje mesmo

Isenção de responsabilidade: as declarações sobre os planos, orientações e intenções da IBM estão sujeitas a alteração ou cancelamento sem aviso prévio, a critério exclusivo da IBM. As informações relativas a possíveis produtos futuros destinam-se ao delineamento da direção geral de nossos produtos e não devem ser utilizadas na tomada de uma decisão de compra. As informações mencionadas a respeito de eventuais produtos futuros não são um compromisso, promessa ou obrigação legal de entregar qualquer material, código ou funcionalidade. Informações sobre potenciais produtos futuros não podem ser incorporadas a nenhum contrato. O desenvolvimento, liberação e cronograma de quaisquer recursos ou funcionalidades futuras descritos para produtos IBM permanecem sob o critério exclusivo da IBM.