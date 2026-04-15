Lançamento do Sterling OMS Agentic AI Activation Package do IBM Expert Labs

Ao ativar os agentes de IA no Sterling OMS, as organizações criam uma base para uma automação mais ampla em toda a empresa.
O IBM Expert Labs está lançando o Sterling Order Management System (OMS) Agentic AI Activation Package, uma oferta de serviço de implementação rápida que traz os agentes de IA prontos para uso diretamente para o Sterling OMS. Esses agentes podem responder a consultas, realizar operações comuns de pedidos e automatizar tarefas rotineiras, como ajudar as organizações a reduzir o trabalho manual, melhorar a precisão das promessas e proporcionar melhores experiências dos clientes.
As organizações de varejo e B2B atualmente enfrentam ambientes omnicanal cada vez mais complexos, expectativas crescentes dos clientes e maior pressão para operar com eficiência. Para se manterem competitivas, as empresas precisam de sistemas que não forneçam apenas insights, mas que ajam.
Pesquisas do IBM Institute for Business Value mostram que as organizações estão adotando um modelo operacional de IA agêntica, em que agentes de software autônomos apoiam as pessoas na tomada de decisão, na execução e na otimização contínua. Os executivos esperam que esses agentes de IA comecem a realizar fluxos de trabalho transacionais e a aumentar a velocidade operacional em um curto prazo. Com esse pacote de ativação, o Sterling OMS está agora posicionado para aproveitar ao máximo essa transformação.
O OMS Agentic AI Toolkit fornece um conjunto de agentes criados previamente integrados ao Sterling OMS e serviços de suporte como o Sterling Intelligent Promising. Esses agentes podem:
As organizações podem reduzir rapidamente a sobrecarga manual e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho e a confiabilidade de atendimento de pedidos.
Alguns desses resultados incluem:
O pacote de ativação permite a implementação de agentes de IA, configurados e conectados dentro do ecossistema OMS e SIP do cliente. O IBM Expert Labs garante que os agentes sejam integrados corretamente e alinhados às necessidades operacionais, permitindo uma execução confiável e um ROI mais rápido.
Ao ativar os agentes de IA no Sterling OMS, as organizações criam uma base para uma automação mais ampla em toda a empresa. Por meio do Agentic AI Toolkit e do watsonx Orchestrate, o OMS torna-se um participante ativo nos fluxos de trabalho multissistemas que aprimoram o atendimento ao cliente, a coordenação da cadeia de suprimentos e a eficiência operacional.
Esses serviços entregam resultados mais rápidos e previsíveis baseados em melhores práticas, reunindo profundo conhecimento especializado em IA e Sterling OMS com uma base escalável para o crescimento futuro. As organizações obtêm valor imediato ao construir o conhecimento e a confiança necessários para escalar a IA agêntica ao longo do tempo.