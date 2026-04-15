Lançamento do Sterling OMS Agentic AI Activation Package do IBM Expert Labs

As organizações de varejo e B2B atualmente enfrentam ambientes omnicanal cada vez mais complexos, expectativas crescentes dos clientes e maior pressão para operar com eficiência. Para se manterem competitivas, as empresas precisam de sistemas que não forneçam apenas insights, mas que ajam.



Pesquisas do IBM Institute for Business Value mostram que as organizações estão adotando um modelo operacional de IA agêntica, em que agentes de software autônomos apoiam as pessoas na tomada de decisão, na execução e na otimização contínua. Os executivos esperam que esses agentes de IA comecem a realizar fluxos de trabalho transacionais e a aumentar a velocidade operacional em um curto prazo. Com esse pacote de ativação, o Sterling OMS está agora posicionado para aproveitar ao máximo essa transformação.

