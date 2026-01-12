Inteligência artificial Automação de TI

Apresentamos o Rapid AI Security Assessment: Secure Your AI Innovation with IBM and Palo Alto Networks

Essa avaliação de duas semanas oferece uma abordagem estruturada para descobrir, avaliar e priorizar os riscos de segurança de IA em ambientes de nuvem.

Publicado 12/01/2026
Ilustração digital com pontos coloridos na metade esquerda da página com símbolo de cadeado no meio e pontos pretos e brancos à direita

A IBM Consulting Cybersecurity Services, em colaboração com o Palo Alto Networks Prisma AIRS, apresenta o Rapid AI Security Assessment: um engajamento focado, conduzido por especialistas, projetado para descobrir riscos de segurança de IA em apenas duas semanas.

O que é o Rapid AI Security Assessment?

Com a rápida adoção da IA, surgem novos riscos: funções de IAM mal configuradas, implementações de IA oculta e ferramentas de segurança fragmentadas podem expor as organizações a violações, lacunas de conformidade e interrupções operacionais. De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, 97% das organizações que relataram violações relacionadas à IA não tinham controles de acesso adequados, e as implementações de IA oculta podem aumentar os custos de violação em US$ 670.000.

Para ajudar as empresas a enfrentar esses desafios, essa avaliação de duas semanas fornece uma abordagem estruturada para descobrir, avaliar e priorizar riscos de segurança de IA em ambientes de nuvem. Aproveitando a metodologia comprovada da IBM e o Prisma AIRS (a plataforma de segurança de IA mais abrangente do setor), a avaliação fornece:

  • Descoberta e inventário de infraestrutura de IA (AI-BOM): descoberta abrangente de modelos de IA, agentes, aplicações e componentes do ecossistema em ambientes direcionados.
  • Detecção de IA oculta: identifique implementações não autorizadas e violações de políticas rapidamente.
  • Avaliação da postura de segurança: avalie configurações incorretas, vulnerabilidades e lacunas de conformidade em cargas de trabalho de IA.
  • Roteiro praticável: receba recomendações priorizadas alinhadas com frameworks como NIST IA RMF, Lei de IA da UE e ISO/IEC 42001.

Principais resultados da conclusão da avaliação

Após concluir a avaliação, você receberá:

  • AI Asset Inventory Report (AI-BOM): um inventário estruturado de modelos de IA, agentes e aplicações de IA.
  • Relatório de risco detalhado: identificação de configurações incorretas, vulnerabilidades e lacunas de conformidade.
  • Leitura executiva: recomendações priorizadas e praticáveis para mitigar riscos e fortalecer a governança.

Por que a avaliação rápida de segurança de IA é importante

O Rapid AI Security Assessment ajuda as organizações a:

  • Obter visibilidade dos ativos de IA expostos e das implementações de IA oculta.
  • Conhecer os principais riscos de segurança e as lacunas de conformidade.
  • Adotar medidas imediatas para reduzir os riscos e melhorar a governança sem desacelerar a inovação.

Por que IBM e Palo Alto Networks?

Nossa Rapid AI Security Assessment conjunta combina a metodologia de entrega da IBM com o Prisma AIRS em um único engajamento — simplificando a integração, o acesso e a geração de relatórios para que os clientes obtenham insights mais rápidos e claros sem precisar juntar várias ferramentas ou equipes.

A rede mundial de entrega da IBM é composta por profissionais que possuem certificações da Palo Alto Networks, trazendo qualidade e conhecimento especializado consistentes para todas as regiões, enquanto adaptam as recomendações às regulamentações locais e às práticas empresariais.

Os avançados recursos de segurança de IA da Palo Alto Networks, combinados com o alcance operacional e a logística da IBM, ajudam os clientes a alcançar uma cobertura de proteção mais forte, maior disponibilidade de soluções e desempenho confiável em ambientes multinuvem.

Comece hoje mesmo

A IBM e a Palo Alto Networks farão uma avaliação rápida de segurança de IA de duas semanas para ajudar você a proteger suas implementações de IA e construir uma base sólida para a inovação responsável.

Agende sua avaliação

Pratheek Karnati

CTO, Data & Security for AI

Cloud Security Services

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Tim van Den Heede

Vice President Global Security Services Sales

IBM

Shlomi Kramer

Partner, Global Business Executive for Palo Alto

IBM