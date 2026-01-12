Apresentamos o Rapid AI Security Assessment: Secure Your AI Innovation with IBM and Palo Alto Networks

Com a rápida adoção da IA, surgem novos riscos: funções de IAM mal configuradas, implementações de IA oculta e ferramentas de segurança fragmentadas podem expor as organizações a violações, lacunas de conformidade e interrupções operacionais. De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, 97% das organizações que relataram violações relacionadas à IA não tinham controles de acesso adequados, e as implementações de IA oculta podem aumentar os custos de violação em US$ 670.000.

Para ajudar as empresas a enfrentar esses desafios, essa avaliação de duas semanas fornece uma abordagem estruturada para descobrir, avaliar e priorizar riscos de segurança de IA em ambientes de nuvem. Aproveitando a metodologia comprovada da IBM e o Prisma AIRS (a plataforma de segurança de IA mais abrangente do setor), a avaliação fornece: