Apresentamos o Rapid AI Security Assessment: Secure Your AI Innovation with IBM and Palo Alto Networks

Essa avaliação de duas semanas oferece uma abordagem estruturada para descobrir, avaliar e priorizar os riscos de segurança de IA em ambientes de nuvem.
A IBM Consulting Cybersecurity Services, em colaboração com o Palo Alto Networks Prisma AIRS, apresenta o Rapid AI Security Assessment: um engajamento focado, conduzido por especialistas, projetado para descobrir riscos de segurança de IA em apenas duas semanas.
Com a rápida adoção da IA, surgem novos riscos: funções de IAM mal configuradas, implementações de IA oculta e ferramentas de segurança fragmentadas podem expor as organizações a violações, lacunas de conformidade e interrupções operacionais. De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, 97% das organizações que relataram violações relacionadas à IA não tinham controles de acesso adequados, e as implementações de IA oculta podem aumentar os custos de violação em US$ 670.000.
Para ajudar as empresas a enfrentar esses desafios, essa avaliação de duas semanas fornece uma abordagem estruturada para descobrir, avaliar e priorizar riscos de segurança de IA em ambientes de nuvem. Aproveitando a metodologia comprovada da IBM e o Prisma AIRS (a plataforma de segurança de IA mais abrangente do setor), a avaliação fornece:
Após concluir a avaliação, você receberá:
O Rapid AI Security Assessment ajuda as organizações a:
Nossa Rapid AI Security Assessment conjunta combina a metodologia de entrega da IBM com o Prisma AIRS em um único engajamento — simplificando a integração, o acesso e a geração de relatórios para que os clientes obtenham insights mais rápidos e claros sem precisar juntar várias ferramentas ou equipes.
A rede mundial de entrega da IBM é composta por profissionais que possuem certificações da Palo Alto Networks, trazendo qualidade e conhecimento especializado consistentes para todas as regiões, enquanto adaptam as recomendações às regulamentações locais e às práticas empresariais.
Os avançados recursos de segurança de IA da Palo Alto Networks, combinados com o alcance operacional e a logística da IBM, ajudam os clientes a alcançar uma cobertura de proteção mais forte, maior disponibilidade de soluções e desempenho confiável em ambientes multinuvem.
A IBM e a Palo Alto Networks farão uma avaliação rápida de segurança de IA de duas semanas para ajudar você a proteger suas implementações de IA e construir uma base sólida para a inovação responsável.