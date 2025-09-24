Apresentando o IBM Envizi Emissions API: simplificando o cálculo de emissões

A IBM tem o prazer de apresentar a pré-visualização do IBM Envizi Emissions API, uma nova adição ao Envizi ESG Suite que traz os cálculos de gases de efeito estufa (GEE) diretamente para as ferramentas que as organizações já usam.

Projetado como um mecanismo leve e impulsionado por API, o IBM Envizi Emissions API torna o cálculo de emissões mais rápido, transparente e fácil de integrar. O API ajuda os usuários a construir suas próprias calculadoras de emissões.

Atraindo tanto empresas que desejam continuar usando planilhas para seus cálculos de emissões quanto fornecedores de software construindo suas próprias soluções, o API oferece um caminho simples e rápido para cálculos de emissões e uma biblioteca de fatores gerenciada e alinhada aos padrões que podem ser incorporadas sem dificuldades a seus fluxos de trabalho.