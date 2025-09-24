Apresentando o IBM Envizi Emissions API: simplificando o cálculo de emissões

Incorpore cálculos de emissões sem dificuldades a suas ferramentas existentes, corroborados por fatores de emissões globais e regionais.
A IBM tem o prazer de apresentar a pré-visualização do IBM Envizi Emissions API, uma nova adição ao Envizi ESG Suite que traz os cálculos de gases de efeito estufa (GEE) diretamente para as ferramentas que as organizações já usam.
Projetado como um mecanismo leve e impulsionado por API, o IBM Envizi Emissions API torna o cálculo de emissões mais rápido, transparente e fácil de integrar. O API ajuda os usuários a construir suas próprias calculadoras de emissões.
Atraindo tanto empresas que desejam continuar usando planilhas para seus cálculos de emissões quanto fornecedores de software construindo suas próprias soluções, o API oferece um caminho simples e rápido para cálculos de emissões e uma biblioteca de fatores gerenciada e alinhada aos padrões que podem ser incorporadas sem dificuldades a seus fluxos de trabalho.
Tanto as empresas quanto os fornecedores de software enfrentam desafios significativos atualmente:
É aqui que entra o Envizi Emissions API: removendo barreiras para empresas que precisam de um caminho mais simples e rápido para a geração de relatórios de emissões usando o Excel, ao mesmo tempo em que fornece aos fornecedores de software um mecanismo pronto para uso e alinhado às normas que eles podem incorporar sem dificuldades em suas plataformas.
Alimentado por uma biblioteca de mais de 140.000 conjuntos de dados de emissões reconhecidos globalmente, o API garante que os conjuntos de fatores estejam atualizados e transparentes.
Para as empresas, isso significa eliminar erros humanos e processos pesados de consultoria com cálculos de Escopo 1, 2 e 3 instantâneos e baseados em Excel. Para fornecedores de software, cria a base para aplicações diferenciadas com reconhecimento de carbono que fornecem insights em tempo real e apoiam iniciativas de descarbonização em escala.
O Envizi Emissions API foi projetado para uma experiência de integração tranquila. Com um guia de introdução passo a passo, modelos do Excel criados previamente e endpoints de APIs modulares, as organizações podem começar a fazer cálculos rapidamente.
Os usuários também têm a flexibilidade de selecionar conjuntos de dados de emissões de uma ampla variedade de fontes globais e regionais, corroborando cálculos transparentes e alinhados a protocolos. Esse time to value mais rápido ajuda as equipes a manter o foco nas metas de sustentabilidade em vez de lidar com a complexidade técnica.
O Envizi Emissions API da IBM capacita as organizações a tornar a sustentabilidade parte da tomada de decisão do dia a dia. Não se trata apenas de conformidade, mas de liberar a eficiência, possibilitar a transparência e acelerar o progresso em direção a um futuro de baixo carbono.
Aprenda sobre o IBM Envizi Emissions API e comece a usá-lo para melhorar sua estratégia de sustentabilidade. Inscreva-se hoje mesmo para a lista de espera de uma pré-visualização e dê o primeiro passo para fazer cálculos de emissões sem dificuldades e escaláveis.