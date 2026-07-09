Anunciando o IBM Bob Premium Package for i: acelerando o desenvolvimento e a modernização de aplicações IBM i

Hoje, a IBM está anunciando a disponibilidade geral do IBM Bob Premium Package for i, trazendo recursos de desenvolvimento e modernização com IA diretamente para as equipes IBM i.
Modernizar aplicações IBM i requer mais do que programação assistida por IA. Isso exige uma IA capaz de compreender décadas de lógica de negócios, linguagens especializadas e os fluxos de trabalho dos quais as equipes empresariais dependem para modernizar sistemas essenciais aos negócios com confiança.
Hoje, a IBM está anunciando a disponibilidade geral do IBM Bob Premium Package for i, trazendo recursos de desenvolvimento e modernização com IA diretamente para as equipes IBM i. O IBM Bob é um parceiro de desenvolvimento com foco em IA para desenvolvedores empresariais que ajuda a planejar, executar, validar e governar tarefas de modernização ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Com o Premium Package for i, o IBM Bob amplia essa experiência com recursos específicos para IBM i, projetados para patrimônios de aplicações IBM i de missão crítica, incluindo RPG, COBOL, CL, Db2 para i e fluxos de trabalho de desenvolvimento nativo do IBM i que atendem às necessidades reais de modernização das equipes empresariais.
Desenvolvido para a forma como os desenvolvedores IBM i realmente trabalham, o Premium Package for i ajuda as equipes a entender códigos complexos, gerar e refatorar aplicações, criar documentação, dar suporte a testes e modernizar com maior rapidez e confiança, preservando a lógica de negócios da qual as organizações dependem todos os dias.
O IBM Bob Premium Package for i é projetado para trabalhar diretamente com ambientes IBM i ao vivo, membros de origem e contexto de aplicação. Os desenvolvedores podem ler, escrever e compilar código no fluxo de trabalho, reduzindo a necessidade de copiar a origem para ferramentas desconectadas ou alternar entre experiências de desenvolvimento fragmentadas. Como o Bob se conecta nativamente ao IBM i, a assistência de IA está fundamentada na estrutura real da aplicação e no contexto da plataforma. Isso ajuda os desenvolvedores a receber explicações mais precisas, saídas mais limpas e orientações de modernização alinhadas com as práticas de desenvolvimento do IBM i. Ao integrar a IA diretamente no fluxo de trabalho do IBM i, as equipes podem avançar mais rapidamente, mantendo o controle, a confiabilidade e a confiança necessárias para aplicações críticas.
Esse contexto direto pode se traduzir em economias de tempo significativas quando os desenvolvedores precisam investigar e documentar o comportamento da aplicação. Jasmine Kaczmarek, vice-presidente de tecnologia do distribuidor de lojas de conveniência M.R. Williams, compartilhou: “Com apenas 20 minutos e a ajuda da ferramenta, consegui investigar um relatório, rastrear a lógica de campo, entender o cálculo e documentar o problema. O que tinha levado um desenvolvedor sênior seis horas no dia anterior, eu consegui realizar 18 vezes mais rápido.”
O Premium Package for i introduz habilidades selecionadas e fluxos de trabalho agênticos otimizados para tarefas comuns de desenvolvimento e modernização do IBM i. Esses recursos ajudam os desenvolvedores a explicar programas complexos em RPG e COBOL, converter RPG de formato fixo em RPG moderno de formato livre, refatorar aplicações monolíticas em estruturas modulares, gerar código RPG, CL, COBOL e DDS, criar documentação técnica e produzir testes unitários para apoiar a validação.
Em vez de depender de prompts genéricos e resultados inconsistentes, as equipes do IBM i podem usar habilidades desenvolvidas por especialistas que oferecem resultados mais previsíveis, repetíveis e de maior qualidade. Os fluxos de trabalho agênticos ajudam a guiar tarefas de desenvolvimento em várias etapas, desde o entendimento e planejamento até a implementação e validação, permitindo que os desenvolvedores modernizem de forma incremental sem perder o controle.
O modo de banco de dados equipa o Bob, por meio de skills e fluxos de trabalho de agentes, para permitir que as equipes de desenvolvimento do IBM i analisem, otimizem e solucionem problemas em consultas, além de oferecer conhecimento aprofundado sobre SQL e DDS legado. Este modo preencherá a lacuna de habilidades de um engenheiro de banco de dados experiente que as equipes de desenvolvimento do IBM i não possuem atualmente.
As equipes também estão vendo um suporte mais forte ao planejamento por parte da solução. Bob Richardson, analista de suporte ERP na Wynne Systems, compartilhou: "O que notei sobre o IBM Bob quase imediatamente foi o nível de detalhe fornecido em comparação com outras IAs. Gosto de usar IA para construir e executar planos para projetos específicos. Dada a mesma solicitação exata, o planejamento de Bob era sempre 10 vezes mais detalhado do que outras IAs. Mais especificidades, mais detalhes e proporcionou uma melhor compreensão das etapas do projeto do início ao fim.”
O IBM Bob também pode ajudar a preservar o conhecimento contido em bases de código extensas e sem documentação. Marina Schwenk, uma programadora sênior na Innovative Software Solutions, compartilhou: “Quando tivemos acesso ao Bob, começamos imediatamente a documentar programas com mais de 90.000 linhas. O Bob conseguiu listar e rotular todos os inputs/outputs e estruturas de arquivos, bem como seus usos e lógica importante. Mais importante, o Bob criou documentação que pudemos entregar a desenvolvedores novatos que estavam começando sua jornada no IBM i.”
Juntos, a conectividade nativa do IBM i, as habilidades selecionadas e os fluxos de trabalho agênticos tornam o IBM Bob Premium Package for i mais do que um assistente de programação. Em vez de introduzir recursos independentes, o Premium Package estende o IBM Bob com décadas de expertise da IBM em IBM i por meio de fluxos de trabalho desenvolvidos para esse fim, habilidades especializadas e um profundo contexto de plataforma, ajudando as equipes a modernizar com maior confiança enquanto continuam a entregar aplicações confiáveis.
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