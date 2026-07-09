Anunciando o IBM Bob Premium Package for i: acelerando o desenvolvimento e a modernização de aplicações IBM i

Modernizar aplicações IBM i requer mais do que programação assistida por IA. Isso exige uma IA capaz de compreender décadas de lógica de negócios, linguagens especializadas e os fluxos de trabalho dos quais as equipes empresariais dependem para modernizar sistemas essenciais aos negócios com confiança.

Hoje, a IBM está anunciando a disponibilidade geral do IBM Bob Premium Package for i, trazendo recursos de desenvolvimento e modernização com IA diretamente para as equipes IBM i. O IBM Bob é um parceiro de desenvolvimento com foco em IA para desenvolvedores empresariais que ajuda a planejar, executar, validar e governar tarefas de modernização ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Com o Premium Package for i, o IBM Bob amplia essa experiência com recursos específicos para IBM i, projetados para patrimônios de aplicações IBM i de missão crítica, incluindo RPG, COBOL, CL, Db2 para i e fluxos de trabalho de desenvolvimento nativo do IBM i que atendem às necessidades reais de modernização das equipes empresariais.

Desenvolvido para a forma como os desenvolvedores IBM i realmente trabalham, o Premium Package for i ajuda as equipes a entender códigos complexos, gerar e refatorar aplicações, criar documentação, dar suporte a testes e modernizar com maior rapidez e confiança, preservando a lógica de negócios da qual as organizações dependem todos os dias.