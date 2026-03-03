Hoje, a IBM e a Cobalt Iron têm o prazer de anunciar o lançamento global do Secure Automated Backup with Compass para clientes do IBM Cloud, uma grande expansão do nosso compromisso conjunto de oferecer proteção de dados moderna, automatizada e altamente segura em ambientes híbridos e multinuvem.

Com base na forte adoção do Secure Automated Backup with Compass for IBM Power Virtual Server, essa nova oferta traz a mesma proteção comprovada de nível empresarial para um conjunto ainda mais amplo de cargas de trabalho em execução no IBM Cloud e no local. Com esse lançamento, os clientes obtêm uma experiência de backup como serviço perfeita e totalmente gerenciada, que simplifica drasticamente as operações de backup e acelera a adoção da nuvem.