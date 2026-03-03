Homem em pé com notebook na mão na frente a stacks de dados
Inteligência artificial Automação de TI

Apresentação do backup automatizado seguro com o Compass

Proteção de dados de nível empresarial, agora ainda mais acessível.

Publicado 03/03/2026

Hoje, a IBM e a Cobalt Iron têm o prazer de anunciar o lançamento global do Secure Automated Backup with Compass para clientes do IBM Cloud, uma grande expansão do nosso compromisso conjunto de oferecer proteção de dados moderna, automatizada e altamente segura em ambientes híbridos e multinuvem.

Com base na forte adoção do Secure Automated Backup with Compass for IBM Power Virtual Server, essa nova oferta traz a mesma proteção comprovada de nível empresarial para um conjunto ainda mais amplo de cargas de trabalho em execução no IBM Cloud e no local. Com esse lançamento, os clientes obtêm uma experiência de backup como serviço perfeita e totalmente gerenciada, que simplifica drasticamente as operações de backup e acelera a adoção da nuvem.

Uma maneira mais rápida e fácil de proteger cargas de trabalho no IBM Cloud

O Secure Automated Backup with Compass elimina a complexidade tradicionalmente associada à infraestrutura de backup. Por meio do catálogo do IBM Cloud, os clientes agora podem:

  • Implementar em minutos usando uma experiência de autoatendimento sem atrito
  • Eliminar a infraestrutura de backup com um modelo BaaS totalmente gerenciado
  • Automatizar as políticas de proteção em todas as cargas de trabalho e ambientes
  • Obter visibilidade instantânea por meio da interface de gerenciamento intuitiva do Compass

Sem hardware para gerenciar e nenhuma necessidade de configuração manual, as organizações podem começar a proteger as cargas de trabalho rapidamente e escalar sem dificuldades conforme o ambiente cresce.

Proteção que vai muito além da VPC

Essa nova oferta de BaaS do IBM Cloud traz uma experiência unificada de proteção de dados em uma ampla variedade de plataformas, incluindo:

  • Windows, Linux on x86, macOS, AIX, IBM i e Linux on Power
  • IBM Power, x86 e VMware
  • Db2, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB e muito mais

Como o Compass foi desenvolvido para ambientes híbridos e multinuvem, os clientes podem proteger dados não apenas no IBM Cloud, mas também em infraestruturas locais e nas principais nuvens públicas (incluindo Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform e Alibaba Cloud), tudo gerenciado sem dificuldades por meio de uma única interface de gerenciamento.

Segurança integrada de categoria corporativa

A segurança está no centro dessa nova oferta. O Secure Automated Backup with Compass combina os recursos avançados do Cobalt Iron com a resiliência líder do setor do IBM Cloud Object Storage (COS), aproveitando:

  • Criptografia em trânsito e em repouso
  • Imutabilidade para se defender contra ransomware
  • Programação de apagamento para durabilidade
  • Controles de acesso seguros e integração com IAM
  • Arquitetura Zero Access para operações protegidas
  • Conformidade, retenção e trilhas de auditoria automatizadas

O resultado é um ambiente totalmente protegido, projetado para proteger cargas de trabalho críticas contra ransomware, adulteração e erros operacionais.

Por que os clientes estão empolgados

À medida que as arquiteturas híbridas e multinuvem se tornam o padrão, as organizações buscam estratégias de continuidade unificadas e automatizadas que funcionem em todas as plataformas e nuvens. O Secure Automated Backup with Compass lida diretamente com essa necessidade, ao fornecer:

  • Proteção consistente em todos os lugares em que as cargas de trabalho são executadas
  • Redução do esforço operacional por meio da automação
  • Resiliência cibernética e conformidade aprimoradas
  • Integração mais rápida na nuvem sem infraestrutura para gerenciar

Não é apenas um backup entre nuvens, é uma plataforma única e unificada de proteção de dados para toda a empresa.

Como explica Greg Tevis, Vice-presidente de Estratégia da Cobalt Iron: "Com esse lançamento, os clientes agora podem proteger cargas de trabalho no IBM Cloud, em outras nuvens públicas e em data centers locais em todo o mundo, tudo por meio de uma experiência única e simplificada".

Agora disponível em todo o mundo

O Secure Automated Backup with Compass agora está disponível instantaneamente em todos os IBM Cloud Data Centers em todo o mundo, com regiões como Dallas, Washington DC, Toronto, Montreal, São Paulo, Frankfurt, Londres, Madri, Sydney, Tóquio, Osaka, Chennai e muitas outras. Onde quer que suas cargas de trabalho residam, você pode contar com acesso de baixa latência e proteção de classe empresarial globalmente consistente.

Um ecossistema de inovação crescente

Juntando-se a mais de 400 soluções empresariais no IBM Cloud Marketplace (usado por 95% das empresas da Fortune 500 e mais de 600.000 usuários ativos mensais), essa nova oferta amplia as opções do cliente, simplifica a aquisição e fortalece o IBM Cloud como um destino líder para SaaS de nível empresarial.

O Secure Automated Backup with Compass agora está disponível diretamente por meio do catálogo do IBM Cloud. Comece a proteger suas cargas de trabalho com backups modernos, automatizados e de nível empresarial, projetados para o mundo da multinuvem híbrida.

Saiba mais sobre o backup automatizado seguro com o Compass

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Kathy Wilson

Cloud Object Storage Ecosystem Solution Offerings

IBM

Mary Spurlock

VP of Marketing