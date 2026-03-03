Proteção de dados de nível empresarial, agora ainda mais acessível.
Hoje, a IBM e a Cobalt Iron têm o prazer de anunciar o lançamento global do Secure Automated Backup with Compass para clientes do IBM Cloud, uma grande expansão do nosso compromisso conjunto de oferecer proteção de dados moderna, automatizada e altamente segura em ambientes híbridos e multinuvem.
Com base na forte adoção do Secure Automated Backup with Compass for IBM Power Virtual Server, essa nova oferta traz a mesma proteção comprovada de nível empresarial para um conjunto ainda mais amplo de cargas de trabalho em execução no IBM Cloud e no local. Com esse lançamento, os clientes obtêm uma experiência de backup como serviço perfeita e totalmente gerenciada, que simplifica drasticamente as operações de backup e acelera a adoção da nuvem.
O Secure Automated Backup with Compass elimina a complexidade tradicionalmente associada à infraestrutura de backup. Por meio do catálogo do IBM Cloud, os clientes agora podem:
Sem hardware para gerenciar e nenhuma necessidade de configuração manual, as organizações podem começar a proteger as cargas de trabalho rapidamente e escalar sem dificuldades conforme o ambiente cresce.
Essa nova oferta de BaaS do IBM Cloud traz uma experiência unificada de proteção de dados em uma ampla variedade de plataformas, incluindo:
Como o Compass foi desenvolvido para ambientes híbridos e multinuvem, os clientes podem proteger dados não apenas no IBM Cloud, mas também em infraestruturas locais e nas principais nuvens públicas (incluindo Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform e Alibaba Cloud), tudo gerenciado sem dificuldades por meio de uma única interface de gerenciamento.
A segurança está no centro dessa nova oferta. O Secure Automated Backup with Compass combina os recursos avançados do Cobalt Iron com a resiliência líder do setor do IBM Cloud Object Storage (COS), aproveitando:
O resultado é um ambiente totalmente protegido, projetado para proteger cargas de trabalho críticas contra ransomware, adulteração e erros operacionais.
À medida que as arquiteturas híbridas e multinuvem se tornam o padrão, as organizações buscam estratégias de continuidade unificadas e automatizadas que funcionem em todas as plataformas e nuvens. O Secure Automated Backup with Compass lida diretamente com essa necessidade, ao fornecer:
Não é apenas um backup entre nuvens, é uma plataforma única e unificada de proteção de dados para toda a empresa.
Como explica Greg Tevis, Vice-presidente de Estratégia da Cobalt Iron: "Com esse lançamento, os clientes agora podem proteger cargas de trabalho no IBM Cloud, em outras nuvens públicas e em data centers locais em todo o mundo, tudo por meio de uma experiência única e simplificada".
O Secure Automated Backup with Compass agora está disponível instantaneamente em todos os IBM Cloud Data Centers em todo o mundo, com regiões como Dallas, Washington DC, Toronto, Montreal, São Paulo, Frankfurt, Londres, Madri, Sydney, Tóquio, Osaka, Chennai e muitas outras. Onde quer que suas cargas de trabalho residam, você pode contar com acesso de baixa latência e proteção de classe empresarial globalmente consistente.
Juntando-se a mais de 400 soluções empresariais no IBM Cloud Marketplace (usado por 95% das empresas da Fortune 500 e mais de 600.000 usuários ativos mensais), essa nova oferta amplia as opções do cliente, simplifica a aquisição e fortalece o IBM Cloud como um destino líder para SaaS de nível empresarial.
O Secure Automated Backup with Compass agora está disponível diretamente por meio do catálogo do IBM Cloud. Comece a proteger suas cargas de trabalho com backups modernos, automatizados e de nível empresarial, projetados para o mundo da multinuvem híbrida.
Saiba mais sobre o backup automatizado seguro com o Compass