Apresentando o OpenPages 9.1: liberando novos recursos integrados de IA para gerenciamento de risco e conformidade

O IBM OpenPages 9.1 marca um avanço significativo em governança, gerenciamento de riscos e conformidade. Ao integrar recursos avançados de IA, refinar elementos da interface do usuário e ampliar a compatibilidade linguística e técnica, ele equipa a organização com as ferramentas necessárias para enfrentar desafios regulatórios e de riscos complexos no mundo baseado em dados de hoje.

Quer seja aprimorando a colaboração, aprofundando insights regulatórios ou reforçando a compatibilidade da nuvem, o OpenPages 9.1 acentua o compromisso da IBM em capacitar as organizações com soluções de GRC adaptáveis, inteligentes e prontas para o futuro.

Participe do webinar OpenPages em 10 de abril de 2025