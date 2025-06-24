Introdução ao OpenPages 9.1.1: Expansão do AI Agent, automação e usabilidade para um gerenciamento de riscos mais inteligente

1. IA e automação: mais inteligentes, rápidas e integradas

A integração com o watsonx foi expandida, permitindo que os modelos de IA sejam acionados automaticamente pela automação de fluxos de trabalho. Isso significa que agora você pode aproveitar sistematicamente os recursos de IA, de forma mais eficaz e eficiente, gerando melhores insights e resultados. Outro aprimoramento importante é a transição da integração baseada em diálogos para o watsonx Assistant e o Orchestrate, permitindo recursos de IA conversacional no OpenPages. Essa mudança permite que o assistente anexe informações contextuais às interações do usuário, como localização, perfil e objetos visualizados, para obter sugestões de serviços mais informadas.

2. Interface do usuário e usabilidade: navegação intuitiva e interações aprimoradas

A interface do usuário foi significativamente aprimorada, apresentando navegação melhor, filtragem dinâmica, compatibilidade com markdown e interações aprimoradas com os usuários. Essas atualizações tornam mais fácil do que nunca personalizar e interagir com seus dados, promovendo uma experiência mais envolvente e produtiva.

3. Administração e gerenciamento de dados: processos simplificados

Gerenciamento de entidades mais fácil, exportações de dados enriquecidas e processos de upgrade simplificados estão agora ao seu alcance. O novo filtro de pasta principal da grade de associação permite que os administradores definam filtros dinâmicos com base na pasta do objeto atual, garantindo que os usuários finais vejam apenas objetos ou atividades relevantes.

4. Aprimoramentos de dados e visualização: poderosos recursos de gráficos e melhorias de gráficos

Essa nova versão oferece recursos de gráficos mais robustos, fornecendo aos usuários melhores insights e uma maneira mais intuitiva de visualizar seus dados. Os principais aprimoramentos incluem:

recursos de criação de gráficos mais robustos, com compatibilidade com campos de seleção múltipla e exibições aprimoradas para gráficos com inúmeros itens. Esses aprimoramentos facilitam a visualização e a interpretação de dados complexos. Exportação de dados com tags: as tags agora são incluídas nas exportações de dados, fornecendo uma camada adicional de organização e contexto para seus dados. Essa funcionalidade garante que as informações relevantes estejam prontamente acessíveis, simplificando seus processos de análise e tomada de decisão.

as tags agora são incluídas nas exportações de dados, fornecendo uma camada adicional de organização e contexto para seus dados. Essa funcionalidade garante que as informações relevantes estejam prontamente acessíveis, simplificando seus processos de análise e tomada de decisão. Associação de filhos nas visualizações de criações : os usuários podem associar itens existentes como filhos durante o processo de criação, economizando tempo e atribuindo filhos de forma mais eficiente.

5. Integração e compatibilidade com plataformas: