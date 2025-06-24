Introdução ao OpenPages 9.1.1: Expansão do AI Agent, automação e usabilidade para um gerenciamento de riscos mais inteligente

Inteligência artificial Cálculo e servidores Automação de TI

24 de junho de 2025

Autores

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

Abhishek Yadav

Program Director, OpenPages, SPSS Statistics

IBM Core Software

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

O IBM OpenPages 9.1.1 está ampliando sua poderosa base de governança, risco e conformidade (GRC) com uma série de novas funcionalidades projetadas para aprimorar a automação, simplificar a experiência do usuário e melhorar a flexibilidade da integração. Esta versão introduz recursos mais profundos de IA, fluxos de trabalho mais inteligentes e uma interface mais intuitiva, capacitando as organizações a gerenciar riscos com maior agilidade e inteligência.

O OpenPages 9.1.1 oferece um conjunto abrangente de melhorias em cinco áreas principais:

  • IA e automação: permita que os agentes de IA validem, enriqueçam e avaliem automaticamente as atividades para você por meio de fluxos de trabalho
  • IU e usabilidade: navegação aprimorada, filtragem dinâmica, compatibilidade com markdown e interações aprimoradas com os usuários.
  • Administração e gerenciamento de dados: gerenciamento de entidades mais fácil, exportações de dados enriquecidas e processos de upgrade simplificados.
  • Dados e visualização: recursos de gráficos mais poderosos para melhores insights.
  • Integração e compatibilidade com plataformas: integração orientada por eventos, compatibilidade com feeds personalizados e compatibilidade com as plataformas da IBM mais recentes.

Essas atualizações foram projetadas para ajudar as organizações a reduzir o esforço manual, melhorar a tomada de decisão e aprimorar a experiência do usuário em todos os níveis.

Cinco melhorias fundamentais no IBM OpenPages 9.1.1

1. IA e automação: mais inteligentes, rápidas e integradas

A integração com o watsonx foi expandida, permitindo que os modelos de IA sejam acionados automaticamente pela automação de fluxos de trabalho. Isso significa que agora você pode aproveitar sistematicamente os recursos de IA, de forma mais eficaz e eficiente, gerando melhores insights e resultados. Outro aprimoramento importante é a transição da integração baseada em diálogos para o watsonx Assistant e o Orchestrate, permitindo recursos de IA conversacional no OpenPages. Essa mudança permite que o assistente anexe informações contextuais às interações do usuário, como localização, perfil e objetos visualizados, para obter sugestões de serviços mais informadas.

2. Interface do usuário e usabilidade: navegação intuitiva e interações aprimoradas

A interface do usuário foi significativamente aprimorada, apresentando navegação melhor, filtragem dinâmica, compatibilidade com markdown e interações aprimoradas com os usuários. Essas atualizações tornam mais fácil do que nunca personalizar e interagir com seus dados, promovendo uma experiência mais envolvente e produtiva.

3. Administração e gerenciamento de dados: processos simplificados

Gerenciamento de entidades mais fácil, exportações de dados enriquecidas e processos de upgrade simplificados estão agora ao seu alcance. O novo filtro de pasta principal da grade de associação permite que os administradores definam filtros dinâmicos com base na pasta do objeto atual, garantindo que os usuários finais vejam apenas objetos ou atividades relevantes.

4. Aprimoramentos de dados e visualização: poderosos recursos de gráficos e melhorias de gráficos

Essa nova versão oferece recursos de gráficos mais robustos, fornecendo aos usuários melhores insights e uma maneira mais intuitiva de visualizar seus dados. Os principais aprimoramentos incluem:

  • Poderosos recursos de criação de gráficos: recursos de criação de gráficos mais robustos, com compatibilidade com campos de seleção múltipla e exibições aprimoradas para gráficos com inúmeros itens. Esses aprimoramentos facilitam a visualização e a interpretação de dados complexos.
  • Exportação de dados com tags: as tags agora são incluídas nas exportações de dados, fornecendo uma camada adicional de organização e contexto para seus dados. Essa funcionalidade garante que as informações relevantes estejam prontamente acessíveis, simplificando seus processos de análise e tomada de decisão.
  • Associação de filhos nas visualizações de criações : os usuários podem associar itens existentes como filhos durante o processo de criação, economizando tempo e atribuindo filhos de forma mais eficiente.

5. Integração e compatibilidade com plataformas:

  • Campos personalizados no feed RCM: a Wolters Kluwer agora oferece campos personalizados para conteúdo regulatório, permitindo um gerenciamento de dados mais personalizado. Ao incluir campos personalizados em um Grupo de Campos no OpenPages e usar os mesmos nomes de campo que na Wolters Kluwer, é possível melhorar o gerenciamento do conteúdo regulatório.
  • Compatibilidade com a plataforma: Cognos Analytics 12.1 e Db2 12.1: OpenPages 9.1.1 inclui compatibilidade com o IBM Cognos Analytics 12.1, além de sua compatibilidade já existente com as versões 12.0.1 e 12.0.x posteriores do Cognos.  Além disso, agora é compatível com bancos de dados IBM Db2 12.1, além de sua compatibilidade já existente com as versões 11.5.5 e 11.5.x posteriores do Db2.
  • Compatibilidade do Installer com upgrades automáticos de bancos de dados: o OpenPages Installer agora oferece upgrades automáticos de bancos de dados como parte do processo de upgrade para versões principais e mod. Essa funcionalidade, disponível para upgrades a partir da versão 9.0 ou posterior, simplifica o processo e reduz a intervenção manual.

Um salto significativo no gerenciamento de riscos e conformidade

O OpenPages 9.1.1 é um salto significativo no gerenciamento de riscos e conformidade, oferecendo automação mais inteligente, interfaces de usuário aprimoradas e recursos aprimorados de visualização de dados. Adote essas atualizações para elevar sua experiência de gerenciamento de dados e liberar novos insights.

Documentação do produto IBM OpenPages

Saiba mais Documentação do produto IBM OpenPages