Introdução ao OpenPages 9.1.1: Expansão do AI Agent, automação e usabilidade para um gerenciamento de riscos mais inteligente

24 de junho de 2025
O IBM OpenPages 9.1.1 está ampliando sua poderosa base de governança, risco e conformidade (GRC) com uma série de novas funcionalidades projetadas para aprimorar a automação, simplificar a experiência do usuário e melhorar a flexibilidade da integração. Esta versão introduz recursos mais profundos de IA, fluxos de trabalho mais inteligentes e uma interface mais intuitiva, capacitando as organizações a gerenciar riscos com maior agilidade e inteligência.
O OpenPages 9.1.1 oferece um conjunto abrangente de melhorias em cinco áreas principais:
Essas atualizações foram projetadas para ajudar as organizações a reduzir o esforço manual, melhorar a tomada de decisão e aprimorar a experiência do usuário em todos os níveis.
1. IA e automação: mais inteligentes, rápidas e integradas
A integração com o watsonx foi expandida, permitindo que os modelos de IA sejam acionados automaticamente pela automação de fluxos de trabalho. Isso significa que agora você pode aproveitar sistematicamente os recursos de IA, de forma mais eficaz e eficiente, gerando melhores insights e resultados. Outro aprimoramento importante é a transição da integração baseada em diálogos para o watsonx Assistant e o Orchestrate, permitindo recursos de IA conversacional no OpenPages. Essa mudança permite que o assistente anexe informações contextuais às interações do usuário, como localização, perfil e objetos visualizados, para obter sugestões de serviços mais informadas.
2. Interface do usuário e usabilidade: navegação intuitiva e interações aprimoradas
A interface do usuário foi significativamente aprimorada, apresentando navegação melhor, filtragem dinâmica, compatibilidade com markdown e interações aprimoradas com os usuários. Essas atualizações tornam mais fácil do que nunca personalizar e interagir com seus dados, promovendo uma experiência mais envolvente e produtiva.
3. Administração e gerenciamento de dados: processos simplificados
Gerenciamento de entidades mais fácil, exportações de dados enriquecidas e processos de upgrade simplificados estão agora ao seu alcance. O novo filtro de pasta principal da grade de associação permite que os administradores definam filtros dinâmicos com base na pasta do objeto atual, garantindo que os usuários finais vejam apenas objetos ou atividades relevantes.
4. Aprimoramentos de dados e visualização: poderosos recursos de gráficos e melhorias de gráficos
Essa nova versão oferece recursos de gráficos mais robustos, fornecendo aos usuários melhores insights e uma maneira mais intuitiva de visualizar seus dados. Os principais aprimoramentos incluem:
5. Integração e compatibilidade com plataformas:
O OpenPages 9.1.1 é um salto significativo no gerenciamento de riscos e conformidade, oferecendo automação mais inteligente, interfaces de usuário aprimoradas e recursos aprimorados de visualização de dados. Adote essas atualizações para elevar sua experiência de gerenciamento de dados e liberar novos insights.