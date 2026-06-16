Apresentando os sistemas de IA agêntica de monitoramento no IBM Guardium para fechar a lacuna de visibilidade

A maioria dos fluxos de trabalho de IA generativa começa simplesmente com uma pessoa fazendo uma pergunta ou dando uma instrução. O prompt, as instruções do sistema e qualquer contexto fornecido são passados para o modelo, e o modelo retorna uma resposta com base nessas entradas. A IA agêntica se baseia nesse padrão: em vez de parar em uma resposta, o modelo pode trabalhar com um orquestrador ou tempo de execução de agente que planeja uma tarefa, escolhe uma próxima etapa, chama uma ferramenta, verifica o resultado e decide o que fazer em seguida.

No entanto, para realizar esse trabalho, o agente precisa de acesso ao contexto empresarial e aos sistemas empresariais. O RAG pode recuperar o conhecimento relevante de documentos, bancos de dados de vetores, e-mails, tickets ou outras fontes internas, para que o modelo tenha o contexto adequado antes de agir. Os servidores MCP e outros conectores de ferramentas oferecem ao agente uma maneira controlada de acessar arquivos, aplicações SaaS, APIs, bancos de dados e fluxos de trabalho.

É aqui que o sistema de IA passa de responder a uma pergunta para agir no ambiente empresarial. Alguns sistemas de IA também são aperfeiçoados ou treinados com dados especializados. Isso pode melhorar a consistência de um domínio específico, mas também adiciona requisitos de governança em relação aos dados de treinamento, versões do modelo, desvio, avaliação e reversão.

Para fins de monitoramento, é especialmente importante monitorar três partes do fluxo de trabalho agêntico:

Os prompts capturam a intenção do usuário e as instruções reutilizáveis.

Os recursos fornecem o contexto no qual o agente pode confiar, como documentos, esquemas, calendários ou dados de aplicação.

As ferramentas são as ações que o agente pode realizar, como consultar um banco de dados, abrir um chamado ou enviar uma mensagem.

O loop agêntico conecta essas partes. O sistema observa o estado atual, planeja as próximas etapas, atua por meio de uma ferramenta ou fluxo de trabalho, avalia o resultado e continua até que a tarefa seja concluída ou seja necessária uma aprovação humana. É por isso que o monitoramento da IA agêntica exige mais do que o registro em nível de modelo. As equipes de segurança precisam de visibilidade sobre o prompt, o contexto usado, as ferramentas selecionadas, as aprovações aplicadas e os dados acessados ou gerados ao longo do processo.