Apresentando os sistemas de IA agêntica de monitoramento no IBM Guardium para fechar a lacuna de visibilidade

Novos recursos no IBM Guardium (atualmente em pré-visualização privada) introduzem o monitoramento para sistemas de IA agêntica, como o Claude, por meio da API do Claude Compliance.
As empresas enfrentam uma crescente lacuna de visibilidade de dados de IA, onde os sistemas de IA podem agir com base em dados sensíveis mais rapidamente do que as equipes de segurança e conformidade podem monitorar.
Para ajudar a preencher essa lacuna, novos recursos no IBM Guardium (atualmente em pré-visualização privada) introduzem o monitoramento para sistemas de IA agêntica, como o Claude, por meio da API do Claude Compliance. Esse recurso captura a telemetria detalhada da atividade de IA em prompts, usuários, projetos, arquivos, ações dos agentes, atividade do MCP e da ferramenta e acesso aos dados subsequentes.
Com a crescente integração da IA agêntica aos fluxos de trabalho, as organizações precisam ter uma visão de como os agentes estão interagindo com seus dados para garantir que estejam alinhados com suas políticas de segurança e governança organizacionais. A falta de visibilidade dos dados pode levar a possíveis exposições de dados ou violações de conformidade.
A maioria dos fluxos de trabalho de IA generativa começa simplesmente com uma pessoa fazendo uma pergunta ou dando uma instrução. O prompt, as instruções do sistema e qualquer contexto fornecido são passados para o modelo, e o modelo retorna uma resposta com base nessas entradas. A IA agêntica se baseia nesse padrão: em vez de parar em uma resposta, o modelo pode trabalhar com um orquestrador ou tempo de execução de agente que planeja uma tarefa, escolhe uma próxima etapa, chama uma ferramenta, verifica o resultado e decide o que fazer em seguida.
No entanto, para realizar esse trabalho, o agente precisa de acesso ao contexto empresarial e aos sistemas empresariais. O RAG pode recuperar o conhecimento relevante de documentos, bancos de dados de vetores, e-mails, tickets ou outras fontes internas, para que o modelo tenha o contexto adequado antes de agir. Os servidores MCP e outros conectores de ferramentas oferecem ao agente uma maneira controlada de acessar arquivos, aplicações SaaS, APIs, bancos de dados e fluxos de trabalho.
É aqui que o sistema de IA passa de responder a uma pergunta para agir no ambiente empresarial. Alguns sistemas de IA também são aperfeiçoados ou treinados com dados especializados. Isso pode melhorar a consistência de um domínio específico, mas também adiciona requisitos de governança em relação aos dados de treinamento, versões do modelo, desvio, avaliação e reversão.
Para fins de monitoramento, é especialmente importante monitorar três partes do fluxo de trabalho agêntico:
O loop agêntico conecta essas partes. O sistema observa o estado atual, planeja as próximas etapas, atua por meio de uma ferramenta ou fluxo de trabalho, avalia o resultado e continua até que a tarefa seja concluída ou seja necessária uma aprovação humana. É por isso que o monitoramento da IA agêntica exige mais do que o registro em nível de modelo. As equipes de segurança precisam de visibilidade sobre o prompt, o contexto usado, as ferramentas selecionadas, as aprovações aplicadas e os dados acessados ou gerados ao longo do processo.
Devido à complexidade dos sistemas e fluxos de trabalho da IA agêntica, as lacunas de segurança podem aparecer em vários pontos. Essas lacunas podem bloquear a produção porque as equipes não conseguem comprovar o que aconteceu, quem autorizou a ação ou se ela estava de acordo com as normas. Por exemplo:
Sem respostas para as perguntas acima, as equipes de segurança se veem aprovando IA agêntica sem nenhum registro claro de como o risco se deslocou entre prompts, ferramentas, aplicações e armazenamentos de dados.
O problema é que as evidências geralmente estão espalhadas por lugares diferentes. Caso esses registros não possam ser conectados, as equipes terão que reconstruir a história manualmente após um incidente ou solicitação de auditoria. Para atender às normas de conformidade, como a Lei da UE sobre IA, é fundamental que todas essas interações e evidências sejam coletadas e reunidas para mostrar toda a trajetória da atividade do início ao fim.
O novo recurso do Guardium começa trazendo a atividade do Claude para a visualização de monitoramento por meio da API do Claude Compliance. Essa atividade pode mostrar qual usuário estava envolvido, em qual projeto ou espaço de trabalho ele atuou, quais arquivos ou conversas faziam parte da interação e quais alterações administrativas ou de configuração ocorreram. Isso estabelece a interface do fluxo de trabalho de IA antes que um agente tenha acesso às ferramentas ou aos dados.
O Guardium pode, então, conectar essa atividade do Claude à camada de execução. Os tempos de execução dos agentes, servidores MCP, gateways de API e trilhas de auditoria de ferramentas ajudam a mostrar qual ferramenta o agente chamou, qual sistema ele tentou acessar, se uma etapa de aprovação foi acionada e se a ação foi concluída com sucesso.
O Guardium também conecta o fluxo de trabalho ao monitoramento das atividades de dados. É aqui que as equipes podem ver o banco de dados, tabela, coluna, consulta ou evento de acesso envolvido, juntamente com a classificação de dados confidenciais, o resultado da política e o contexto do alerta. Em outras palavras, mostra quais dados o fluxo de trabalho agêntico realmente afetou.
O Guardium reúne essas camadas combinando as informações que as conectam, como identidade do usuário, registro de data e hora, projeto, ID de execução ou sessão, nome da ferramenta, objeto de dados de destino, classificação e resultado da política. Essa correlação transforma registros separados em uma única linha do tempo que mostra o que o usuário perguntou, como o agente agiu, quais dados foram acessados e quais controles foram aplicados. Para regulamentações como a Lei de IA da UE, esse cronograma se torna o registro de evidências que as equipes precisam para demonstrar a supervisão do uso de dados orientado por IA.
Ao reunir as atividades do Claude, a execução de agentes e ferramentas e o monitoramento de dados do Guardium em uma única tela, as organizações podem migrar de registros dispersos para um modelo de controle corporativo para a IA agêntica.
Com o Claude como primeira fonte de atividades de IA e o Guardium como a camada de visibilidade e conformidade abrangente, as equipes podem demonstrar a supervisão da atividade de IA autônoma em todas as fronteiras de segurança, políticas, fluxos de trabalho de auditoria e relatórios regulatórios. As organizações também podem atender melhor às novas exigências de conformidade, como a Lei de IA da UE, ao rastrear como os dados são acessados, usados e gerados pelos sistemas de IA agêntica.
O resultado é uma cadeia de evidências auditável que conecta os prompts dos usuários a ações de IA, acesso aos dados subsequentes e resultados de conformidade, ajudando as empresas a adotar a IA agêntica com maior confiança, transparência e controle.