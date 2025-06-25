Apresentando o Maximo Assistant: um recurso de IA para equipes

O IBM Maximo está transformando a gestão de ativos:

1. Manutenção baseada em condiç~ies: mais inteligente e eficiente

No futuro, diga adeus aos cronogramas de manutenção genéricos e baseados em calendários. A IA fornecerá insights em tempo real sobre as condições dos ativos, permitindo que as equipes consertem os equipamentos precisamente quando necessário.O retorno? Aumento da vida útil dos ativos, redução da manutenção desnecessária e técnicos mais focados e produtivos.

2. Gerenciamento inteligente de ordens de trabalho: dados mais limpos e esclarecedores

O Work Order Intelligence orientado por IA do Maximo sugere automaticamente códigos de problema precisos com base em descrições, facilitando a identificação de tendências e a realização de ações informadas. Estamos expandindo esse recurso para mostrar padrões entre tipos de ativos e históricos de manutenção, entre outros, sem que os usuários precisem ser especialistas em dados.