Apresentando o Maximo Assistant: um recurso de IA para equipes

25 de junho de 2025
Na IBM, estamos incorporando a IA ao Maximo Application Suite por meio de poderosos recursos de IA que automatizam tarefas, simplificam fluxos de trabalho e aprimoram a tomada de decisão. Não é apenas um assistente inteligente que fornece insights críticos, mas uma abordagem mais inteligente e eficiente para a gestão de ativos empresariais.
A IA integrada do Maximo vai além da conveniência; trata-se de mudar fundamentalmente a forma como suas equipes interagem com dados, ativos e entre si, ajudando-as a tomar decisões mais inteligentes, reduzir o downtime e gerar resultados de negócios mensuráveis.
O IBM Maximo está transformando a gestão de ativos:
1. Manutenção baseada em condiç~ies: mais inteligente e eficiente
No futuro, diga adeus aos cronogramas de manutenção genéricos e baseados em calendários. A IA fornecerá insights em tempo real sobre as condições dos ativos, permitindo que as equipes consertem os equipamentos precisamente quando necessário.O retorno? Aumento da vida útil dos ativos, redução da manutenção desnecessária e técnicos mais focados e produtivos.
2. Gerenciamento inteligente de ordens de trabalho: dados mais limpos e esclarecedores
O Work Order Intelligence orientado por IA do Maximo sugere automaticamente códigos de problema precisos com base em descrições, facilitando a identificação de tendências e a realização de ações informadas. Estamos expandindo esse recurso para mostrar padrões entre tipos de ativos e históricos de manutenção, entre outros, sem que os usuários precisem ser especialistas em dados.
3. Análise acelerada do modo de falha
Acabaram-se as semanas gastas na confiabilidade de ativos e na análise de falhas. A IA do Maximo acessa um repositório extenso de dados históricos e operacionais para gerar rapidamente insights praticáveis — permitindo estratégias de manutenção proativas que minimizam o downtime e os riscos operacionais.
4. Inspeções visuais aprimoradas por IA
Com o Visual Prompting do Maximo, sua equipe pode destacar facilmente componentes específicos da imagem, como um componente em uma linha de produção, e a IA aprenderá a isolá-lo e analisá-lo. O resultado? Detecção rápida e precisa de falhas sem rotulagem de dados complexa ou treinamento extenso da IA.
Considere este cenário: um supervisor em uma plataforma petrolífera offshore recebe um alerta sobre um transformador de alto risco. O assistente de IA do Maximo fornece instantaneamente um resumo conciso do histórico de trabalho relevante, padrões de falhas e reparos sugeridos. Com apenas um clique, o supervisor confirma as próximas etapas.
Quando o técnico de inspeção percebe danos físicos, ele atualiza rapidamente o assistente de IA, que valida o problema, atribui os códigos corretos e inicia as ações de acompanhamento. Essa interação sem dificuldades resulta em respostas mais rápidas, menos erros e um sistema mais inteligente que aprende e melhora continuamente.
A gestão de ativos não precisa ser reativa. Com o assistente de IA do Maximo, sua equipe pode prever problemas, responder de forma proativa e elevar a tomada de decisão estratégica — tudo isso sem interromper a forma natural de trabalho.
Essa não é simplesmente mais uma ferramenta. É um recurso genuíno, que traz clareza em meio a complexidade e impacto onde é necessário.
O futuro da gestão de ativos é assistivo, integrado e em constante evolução. O assistente de IA de última geração do Maximo está sendo projetado para se integrar naturalmente a seu fluxo de trabalho, conhecendo suas operações, prevendo necessidades e aprimorando a tomada de decisão sem precisar de consultas complexas ou interfaces disruptivas.
É mais do que uma ferramenta; é um recurso confiável. Ao detectar problemas recorrentes de forma autônoma e iniciar ações corretivas, ele libera sua equipe para se concentrar no que mais importa: trabalho estratégico e de alto impacto. Com interações conversacionais e insights imediatos e praticáveis, a IA do Maximo traz clareza à complexidade e fornece resultados reais, exatamente onde você precisa.
Conheça o IBM Maximo Application Suite
Este blog é adaptado da discussão de Christine Nishimoto no episódio 15 do podcast "O que há de novo na IBM". Christine Nishimoto é Diretora de Produtos de Gestão de Ativos da IBM.