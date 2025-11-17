Introduzindo o Machine Identity Management para fortalecer o IAM para identidades não humanas
Essa nova abordagem garante que cada entidade digital, humana ou máquina, seja autenticada, autorizada e continuamente validada.
O gerenciamento de identidade de máquina (MIM) é uma evolução essencial do gerenciamento de acesso e identidade (IAM) tradicional, projetado para proteger e governar entidades não humanas, como APIs, contêineres, dispositivos de IoT, cargas de trabalho e serviços automatizados.
Embora o IAM tenha se concentrado tradicionalmente em usuários humanos, o MIM estende a governança de identidade para o número cada vez maior de interações entre máquinas em ambientes híbridos e multinuvem. Essa nova abordagem garante que cada entidade digital, humana ou máquina, seja autenticada, autorizada e continuamente validada.
As organizações hoje estão experimentando um crescimento exponencial de identidades não humanas — como dispositivos, APIs e serviços — que agora superam as identidades humanas em mais de 40 para 1.
Sem uma governança adequada, essas credenciais não gerenciadas podem rapidamente se tornar vulnerabilidades ocultas, expondo a organização a possíveis ameaças à segurança. A implementação do MIM oferece uma solução abrangente para lidar com esse desafio. Ela aprimora a cobertura de segurança protegendo certificados, chaves e tokens usados em sistemas digitais, reduzindo consideravelmente o risco de comprometimento de credenciais ou uso indevido.
O MIM também impulsiona a eficiência operacional por meio da automação, otimizando a descoberta, a emissão, a renovação e a revogação de credenciais de máquinas para minimizar os erros manuais e a carga administrativa. Com visibilidade centralizada de todas as identidades de máquinas, as Organizações podem garantir conformidade e prontidão para auditoria com frameworks como zero trust, NIST e ISO 27001.
Ao evitar problemas relacionados a certificados expirados ou mal gerenciados, o MIM ajuda a reduzir interrupções e downtime, garantindo operações mais tranquilas. Finalmente, o MIM fortalece a postura zero trust de uma organização, estendendo seus princípios às comunicações de máquina — impondo o mínimo de privilégio, validação contínua e o uso de credenciais de curta duração para manter um ambiente robusto e seguro.
O MIM se concentra em proteger credenciais digitais usadas por entidades não humanas para autenticação e comunicação segura.
O ciclo de vida da identidade da máquina engloba vários estágios importantes projetados para garantir visibilidade, controle e segurança completos de todas as credenciais não humanas em todo o ecossistema digital de uma organização.
Os princípios fundamentais que orientam o gerenciamento eficaz de identidade de máquina estão enraizados no privilégio mínimo, zero trust e automação.
A implementação de uma solução eficaz de Machine Identity Management (MIM) ajuda as organizações a superar vários desafios críticos que muitas vezes passam despercebidos em frameworks tradicionais.
Um dos principais problemas é a presença de identidades de máquinas órfãs ou com privilégios excessivos, que podem se acumular ao longo do tempo e representar riscos significativos à segurança se não forem gerenciadas adequadamente. MIM também lida com credenciais “invisíveis” ocultas — identidades de máquinas que existem fora dos sistemas formais de gerenciamento de acesso e identidade (IAM) e, portanto, escapam da visibilidade e dos controles de governança. Outro desafio comum é a dispersão de segredos, onde chaves de API codificadas ou tokens estão espalhados por aplicações e ambientes, aumentando o risco de acesso não autorizado ou vazamentos de credenciais.
O MIM preenche lacunas no gerenciamento do ciclo de vida para entidades não humanas, garantindo que cada identidade de máquina seja devidamente descoberta, rastreada e governada desde a criação até a descomissionamento.
O MIM desempenha um papel crítico em uma ampla gama de casos de uso do mundo real, fortalecendo a segurança e a consistência operacional em ambientes digitais complexos.
Ao proteger e gerenciar identidades de máquinas por meio de uma abordagem estruturada, automatizada e alinhada ao Zero Trust, as organizações podem fortalecer sua postura geral de cibersegurança, reduzir riscos operacionais e garantir confiança perfeita em todas as interações digitais.
Saiba mais sobre como proteger identidades de máquinas e avançar sua estratégia IAM com o IBM Security Verify — uma plataforma unificada que ajuda você a aplicar zero trust, automatizar a governança de identidade e proteger o acesso humano e não humano em seu ambiente de nuvem híbrida.