Introduzindo o Machine Identity Management para fortalecer o IAM para identidades não humanas

Essa nova abordagem garante que cada entidade digital, humana ou máquina, seja autenticada, autorizada e continuamente validada.

Publicado 17/11/2025
O gerenciamento de identidade de máquina (MIM) é uma evolução essencial do gerenciamento de acesso e identidade (IAM) tradicional, projetado para proteger e governar entidades não humanas, como APIs, contêineres, dispositivos de IoT, cargas de trabalho e serviços automatizados.

Embora o IAM tenha se concentrado tradicionalmente em usuários humanos, o MIM estende a governança de identidade para o número cada vez maior de interações entre máquinas em ambientes híbridos e multinuvem. Essa nova abordagem garante que cada entidade digital, humana ou máquina, seja autenticada, autorizada e continuamente validada.

Ajuda para gerenciar credenciais não gerenciadas

As organizações hoje estão experimentando um crescimento exponencial de identidades não humanas — como dispositivos, APIs e serviços — que agora superam as identidades humanas em mais de 40 para 1.

Sem uma governança adequada, essas credenciais não gerenciadas podem rapidamente se tornar vulnerabilidades ocultas, expondo a organização a possíveis ameaças à segurança. A implementação do MIM oferece uma solução abrangente para lidar com esse desafio. Ela aprimora a cobertura de segurança protegendo certificados, chaves e tokens usados em sistemas digitais, reduzindo consideravelmente o risco de comprometimento de credenciais ou uso indevido.

O MIM também impulsiona a eficiência operacional por meio da automação, otimizando a descoberta, a emissão, a renovação e a revogação de credenciais de máquinas para minimizar os erros manuais e a carga administrativa. Com visibilidade centralizada de todas as identidades de máquinas, as Organizações podem garantir conformidade e prontidão para auditoria com frameworks como zero trust, NIST e ISO 27001.

Ao evitar problemas relacionados a certificados expirados ou mal gerenciados, o MIM ajuda a reduzir interrupções e downtime, garantindo operações mais tranquilas. Finalmente, o MIM fortalece a postura zero trust de uma organização, estendendo seus princípios às comunicações de máquina — impondo o mínimo de privilégio, validação contínua e o uso de credenciais de curta duração para manter um ambiente robusto e seguro.

Proteção de credenciais digitais com MIM

O MIM se concentra em proteger credenciais digitais usadas por entidades não humanas para autenticação e comunicação segura.

O ciclo de vida da identidade da máquina engloba vários estágios importantes projetados para garantir visibilidade, controle e segurança completos de todas as credenciais não humanas em todo o ecossistema digital de uma organização.

  • Descoberta e inventário: onde todas as identidades de máquinas são identificadas em ambientes locais, na nuvem e edge.
  • Classificação e propriedade: envolve o mapeamento de cada credencial para sua finalidade específica, proprietário designado e nível de acesso associado para estabelecer responsabilidade e contexto.
  • Emissão e provisionamento: as credenciais são emitidas de acordo com políticas de privilégios mínimos para garantir que cada máquina ou serviço tenha apenas o acesso realmente necessário.
  • Estágio de rotação e renovação: concentra-se na automatização das atualizações de certificados e chaves, mitigando os riscos associados a credenciais expiradas ou desatualizadas.
  • Revogação e desprovisionamento: quando os serviços são desativados, isso garante que suas credenciais associadas sejam imediatamente removidas para evitar o acesso não autorizado.
  • Monitoramento e governança: forneça supervisão contínua por meio de auditoria e automação orientada por políticas, reforçando a conformidade e mantendo a integridade de todas as identidades das máquinas durante todo o ciclo de vida.

Os princípios fundamentais que orientam o gerenciamento eficaz de identidade de máquina estão enraizados no privilégio mínimo, zero trust e automação.

  • O princípio do privilégio mínimo garante que cada identidade de máquina receba apenas os direitos de acesso mínimos necessários para executar a função pretendida, minimizando assim o potencial de superfície de ataque.
  • A zero trust amplia essa postura de segurança, validando e monitorando continuamente todas as interações entre máquinas, garantindo que nenhuma entidade seja inerentemente confiável, independentemente de sua localização ou verificação prévia.
  • Finalmente, a automação é essencial para alcançar escalabilidade e exatidão em ambientes modernos, dinâmicos e nativos da nuvem dinâmica — permitindo que as organizações gerenciem com eficiência o crescente número de identidades de máquinas, reduzindo o esforço manual e o risco de erros humanos.

Superando desafios críticos que passam despercebidos

A implementação de uma solução eficaz de Machine Identity Management (MIM) ajuda as organizações a superar vários desafios críticos que muitas vezes passam despercebidos em frameworks tradicionais.

Um dos principais problemas é a presença de identidades de máquinas órfãs ou com privilégios excessivos, que podem se acumular ao longo do tempo e representar riscos significativos à segurança se não forem gerenciadas adequadamente. MIM também lida com credenciais “invisíveis” ocultas — identidades de máquinas que existem fora dos sistemas formais de gerenciamento de acesso e identidade (IAM) e, portanto, escapam da visibilidade e dos controles de governança. Outro desafio comum é a dispersão de segredos, onde chaves de API codificadas ou tokens estão espalhados por aplicações e ambientes, aumentando o risco de acesso não autorizado ou vazamentos de credenciais.

O MIM preenche lacunas no gerenciamento do ciclo de vida para entidades não humanas, garantindo que cada identidade de máquina seja devidamente descoberta, rastreada e governada desde a criação até a descomissionamento.

Casos de uso do mundo real:

O MIM desempenha um papel crítico em uma ampla gama de casos de uso do mundo real, fortalecendo a segurança e a consistência operacional em ambientes digitais complexos.

  • Na autenticação de microsserviços, o MIM permite a comunicação segura de serviço a serviço dentro de aplicações distribuídas, emitindo e gerenciando certificados ou tokens de curta duração, garantindo que cada interação seja autenticada e autorizada.
  • No âmbito da governança de dispositivos de IoT, os fabricantes aproveitam o MIM para autenticar dispositivos conectados, bem como para automatizar a rotação e a revogação de suas credenciais ao longo do ciclo de vida do dispositivo, protegendo contra uso indevido ou comprometimento.
  • Para organizações que operam em ambientes multinuvem, o MIM oferece uma camada unificada de aplicação de políticas e gerenciamento de certificados em plataformas como AWS, Azure e Google Cloud, ajudando a manter controles e visibilidade de segurança consistentes, independentemente da diversidade da infraestrutura.

Certifique-se de ter protegido as identidades de suas máquinas

Ao proteger e gerenciar identidades de máquinas por meio de uma abordagem estruturada, automatizada e alinhada ao Zero Trust, as organizações podem fortalecer sua postura geral de cibersegurança, reduzir riscos operacionais e garantir confiança perfeita em todas as interações digitais.

Saiba mais sobre como proteger identidades de máquinas e avançar sua estratégia IAM com o IBM Security Verify — uma plataforma unificada que ajuda você a aplicar zero trust, automatizar a governança de identidade e proteger o acesso humano e não humano em seu ambiente de nuvem híbrida.

Rakesh Thalla

Security Architect - Identity and Access Management