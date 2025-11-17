As organizações hoje estão experimentando um crescimento exponencial de identidades não humanas — como dispositivos, APIs e serviços — que agora superam as identidades humanas em mais de 40 para 1.

Sem uma governança adequada, essas credenciais não gerenciadas podem rapidamente se tornar vulnerabilidades ocultas, expondo a organização a possíveis ameaças à segurança. A implementação do MIM oferece uma solução abrangente para lidar com esse desafio. Ela aprimora a cobertura de segurança protegendo certificados, chaves e tokens usados em sistemas digitais, reduzindo consideravelmente o risco de comprometimento de credenciais ou uso indevido.

O MIM também impulsiona a eficiência operacional por meio da automação, otimizando a descoberta, a emissão, a renovação e a revogação de credenciais de máquinas para minimizar os erros manuais e a carga administrativa. Com visibilidade centralizada de todas as identidades de máquinas, as Organizações podem garantir conformidade e prontidão para auditoria com frameworks como zero trust, NIST e ISO 27001.

Ao evitar problemas relacionados a certificados expirados ou mal gerenciados, o MIM ajuda a reduzir interrupções e downtime, garantindo operações mais tranquilas. Finalmente, o MIM fortalece a postura zero trust de uma organização, estendendo seus princípios às comunicações de máquina — impondo o mínimo de privilégio, validação contínua e o uso de credenciais de curta duração para manter um ambiente robusto e seguro.