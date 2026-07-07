O IBM LinuxONE 5 Express é um sistema único montável em rack de 19 polegadas que se encaixa em racks padrão de data center, junto à sua infraestrutura x86 existente, sem exigir planejamento de espaço físico, refrigeração ou energia especiais. Esse sistema pré-configurado foi projetado para levar as organizações a executar com rapidez o IBM LinuxONE, com uma lista de materiais definida e um custo inicial previsível, na mesma arquitetura da qual dependem as maiores empresas do mundo.

Ele foi desenvolvido para organizações que desejam consolidar uma infraestrutura x86 de menor porte, avaliar o LinuxONE pela primeira vez ou implementar uma carga de trabalho específica, como recursos digitais, processamento de transações integradas com IA ou computação confidencial, sem precisar adotar a infraestrutura física dos modelos maiores.

O Express não compromete a segurança, a postura de conformidade ou o caminho de atualização. Ele é compatível com o modelo de segurança completo do IBM LinuxONE 5, executa as mesmas distribuições de RHEL, SLES e Ubuntu e pode crescer na geração do LinuxONE 5 à medida que as demandas de carga de trabalho aumentam. A equipe que você tem, a cadeia de ferramentas que você tem e as habilidades que você tem continuam sendo aproveitadas.