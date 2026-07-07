O LinuxONE 5 reúne IA, segurança e eficiência em uma única plataforma, construída para oferecer às organizações um caminho claro a seguir, não importa onde elas estejam hoje.
Quando lançamos o IBM LinuxONE Emperor 5 no ano passado, nos propusemos a enfrentar um desafio crescente: as empresas precisam de uma infraestrutura que possa executar cargas de trabalho Linux em escala, oferecer suporte à IA onde os dados residem e fazer isso de forma segura e eficiente em meio ao aumento dos custos de energia e das pressões da cadeia de suprimentos. A resposta do mercado confirmou o que já acreditávamos. A combinação de segurança, recursos de IA e eficiência que o IBM Linux oferece é relevante para organizações que executam o Linux em qualquer escala.
É por isso que hoje estamos expandindo a família IBM LinuxONE 5 com dois novos sistemas projetados para atender a esse momento: IBM LinuxONE Rockhopper 5 e IBM LinuxONE 5 Express.
Durante anos, as conversas sobre o IBM LinuxONE frequentemente começavam com a questão da escala: "isto é para os maiores bancos, as maiores empresas de telecomunicações." Mas toda empresa merece uma solução de alto desempenho, independentemente do tamanho, escala ou volume de produção. O IBM LinuxONE foi desenvolvido para executar o Linux de forma segura, eficiente e com o custo adequado. Isso é tão relevante para uma instituição financeira de médio porte que executa 200 servidores x86 quanto para um banco global com 2.000.
Tudo o que define o IBM LinuxONE Emperor 5, o processador Telum II com seu acelerador de IA integrado, criptografia segura contra ataques quânticos integrada ao hardware, IBM Secure Execution para computação confidencial e a mesma cadeia de ferramentas aberta que suas equipes já utilizam, é a base de ambos os novos modelos. Não construímos uma versão reduzida do LinuxONE. Criamos o ponto de entrada do tamanho certo para organizações em diferentes estágios de sua jornada com a plataforma.
O IBM LinuxONE 5 Express é um sistema único montável em rack de 19 polegadas que se encaixa em racks padrão de data center, junto à sua infraestrutura x86 existente, sem exigir planejamento de espaço físico, refrigeração ou energia especiais. Esse sistema pré-configurado foi projetado para levar as organizações a executar com rapidez o IBM LinuxONE, com uma lista de materiais definida e um custo inicial previsível, na mesma arquitetura da qual dependem as maiores empresas do mundo.
Ele foi desenvolvido para organizações que desejam consolidar uma infraestrutura x86 de menor porte, avaliar o LinuxONE pela primeira vez ou implementar uma carga de trabalho específica, como recursos digitais, processamento de transações integradas com IA ou computação confidencial, sem precisar adotar a infraestrutura física dos modelos maiores.
O Express não compromete a segurança, a postura de conformidade ou o caminho de atualização. Ele é compatível com o modelo de segurança completo do IBM LinuxONE 5, executa as mesmas distribuições de RHEL, SLES e Ubuntu e pode crescer na geração do LinuxONE 5 à medida que as demandas de carga de trabalho aumentam. A equipe que você tem, a cadeia de ferramentas que você tem e as habilidades que você tem continuam sendo aproveitadas.
O IBM LinuxONE Rockhopper 5 destina-se a organizações que já superaram a fase de avaliação e estão prontas para consolidar uma parte substancial da sua infraestrutura x86. O Rockhopper 5 foi projetado com uma infraestrutura física menor e usa um modelo de licenciamento de software baseado em cargas de trabalho reais executadas, em vez do número de servidores físicos implementados. É construído sobre a mesma arquitetura IBM LinuxONE Emperor 5, que pode economizar até 65% no consumo de energia, 94% nos custos de software e 44% no custo total de propriedade ao longo de 5 anos, migrando cargas de trabalho nativas da nuvem e conteinerizadas de uma solução x86 comparável que executa os mesmos softwares.1
Ele também oferece suporte ao IBM Spyre Accelerator, o que significa que a IA generativa e a inferência multimodelo podem ser executadas na plataforma junto com cargas de trabalho transacionais, usando dados regulamentados localizados no mesmo ambiente, dentro do limite de segurança, sem a necessidade de uma camada separada de GPUs. Para organizações dos setores de serviços financeiros, saúde e outros setores regulamentados, as cargas de trabalho de IA podem ser executadas diretamente em dados confidenciais, eliminando a necessidade de migrá-los para fora de um ambiente confiável. O resultado é um desempenho de IA otimizado e eficiência de TI em escala para empresas de todos os portes.
Quando falamos com CIOs e CTOs, a conversa mudou significativamente nos últimos dois anos. A pergunta costumava ser: "Como modernizar minha infraestrutura?" Agora é: "Como executar IA nos meus dados mais confidenciais sem comprometer a segurança ou criar outra camada de infraestrutura para gerenciar?"
E por trás dessa questão existem pressões ainda mais imediatas:
Esses não são desafios isolados, eles estão convergindo. E a resposta não é mais uma atualização da mesma arquitetura x86. É uma plataforma criada para lidar com todas essas questões em conjunto. É isso que a família IBM LinuxONE 5 oferece: três soluções alinhadas às suas necessidades atuais e projetadas para escalar com você.
O IBM LinuxONE 5 Express, o IBM LinuxONE Rockhopper 5 e o IBM LinuxONE Emperor 5 foram projetados para oferecer às organizações um roteiro claro e escalável, desde a avaliação até a consolidação em grande escala, todos na mesma arquitetura, na mesma cadeia de ferramentas e no mesmo modelo de segurança.
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1 Economizar até 65% do consumo de energia, 94% nos custos de softwares e 44% no custo total de propriedade ao longo de 5 anos ao transferir cargas de trabalho nativas da nuvem e conteinerizadas de uma solução x86 comparada para um IBM LinuxONE Emperor 5 rodando os mesmos softwares.
AVISO LEGAL: os testes internos de desempenho da IBM para o estudo de consolidação de núcleos tiveram como alvo a comparação dos seguintes servidores. Sistema IBM Machine Type 9175 MAX 136 composto por três gavetas CPC contendo 136 unidades de processamento configuráveis e seis gavetas de E/S para suportar o armazenamento de rede e externo. A solução x86 utilizou um servidor empresarial disponível comercialmente com dois processadores Intel Xeon Platinum 8592+ de 5ª geração, com 64 núcleos por CPU. Ambas as soluções tiveram acesso ao mesmo sistema de armazenamento. As cargas de trabalho consistiam em uma aplicação de processamento de transações on-line (OLTP) conteinerizada WebSphere Liberty v25, executando na Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17, e um EDB Postgres for Kubernetes v1.25 no mesmo cluster OCP, simulando funções bancárias on-line essenciais. Ambas as soluções usaram Red Hat Enterprise Linux v9.5 e KVM. Os resultados podem variar. Os resultados do teste foram extrapolados para uma solução de TI completa e típica de cliente, que inclui ambientes de TI de produção e não produção isolados entre si. O TCO incluiu custos de software, hardware, energia, rede, espaço em data center e mão de obra. Na solução IBM z17, a solução completa requer um IBM z17 Type 9175 MAX 136; já na solução x86, a solução de TI completa requer 23 servidores para fins de comparação.