Os certificados são críticos para proteger os sistemas e garantir a confiança e, sem um processo de renovação confiável, as organizações enfrentam um risco maior de interrupções de serviço e a crescente carga operacional do gerenciamento manual de certificados.

Em toda a empresa, as organizações estão padronizando plataformas centralizadas de gerenciamento de segredos para gerenciar credenciais, chaves e certificados. Plataformas de segredos empresariais, como o IBM Vault Self-Managed for Z e o LinuxONE, fornecem um sistema de registro para segredos, permitindo a emissão segura, o armazenamento e o controle do ciclo de vida em aplicações e ambientes.

No entanto, em muitos ambientes IBM z/OS, o gerenciamento do ciclo de vida de certificados ainda depende de processos manuais específicos de cada aplicação:

Os certificados são rastreados de forma independente entre sistemas e equipes

Os fluxos de trabalho de renovação exigem coordenação entre os proprietários das aplicações e as autoridades de certificação

As credenciais e os segredos são frequentemente duplicados em diferentes ambientes, aumentando o risco e a complexidade

Ao mesmo tempo, a vida útil dos certificados está diminuindo rapidamente, aumentando a frequência das renovações.

Isso cria uma lacuna: enquanto as organizações estão modernizando o gerenciamento de segredos de forma centralizada, a execução do ciclo de vida dos certificados não acompanhou o ritmo.