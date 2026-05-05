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Apresentamos o IBM zSecure Secret Manager: simplificando o gerenciamento do ciclo de vida de certificados no IBM z/OS

A IBM está lançando o IBM zSecure Secret Manager, um novo recurso projetado para simplificar o gerenciamento do ciclo de vida de certificados no IBM Z, com integração a plataformas de segredos corporativos como o IBM Vault Self-Managed for Z e o LinuxONE.

Publicado 05/05/2026

Disponível em 19 de junho de 2026, o IBM zSecure Secret Manager permite que as organizações migrem de processos de certificados manuais e fragmentados para uma automação orientada por políticas de renovação de certificados para reduzir a sobrecarga operacional

Por que o gerenciamento de certificados e segredos precisa evoluir?

Os certificados são críticos para proteger os sistemas e garantir a confiança e, sem um processo de renovação confiável, as organizações enfrentam um risco maior de interrupções de serviço e a crescente carga operacional do gerenciamento manual de certificados.

Em toda a empresa, as organizações estão padronizando plataformas centralizadas de gerenciamento de segredos para gerenciar credenciais, chaves e certificados. Plataformas de segredos empresariais, como o IBM Vault Self-Managed for Z e o LinuxONE, fornecem um sistema de registro para segredos, permitindo a emissão segura, o armazenamento e o controle do ciclo de vida em aplicações e ambientes.

No entanto, em muitos ambientes IBM z/OS, o gerenciamento do ciclo de vida de certificados ainda depende de processos manuais específicos de cada aplicação:

  • Os certificados são rastreados de forma independente entre sistemas e equipes
  • Os fluxos de trabalho de renovação exigem coordenação entre os proprietários das aplicações e as autoridades de certificação
  • As credenciais e os segredos são frequentemente duplicados em diferentes ambientes, aumentando o risco e a complexidade

Ao mesmo tempo, a vida útil dos certificados está diminuindo rapidamente, aumentando a frequência das renovações.

Isso cria uma lacuna: enquanto as organizações estão modernizando o gerenciamento de segredos de forma centralizada, a execução do ciclo de vida dos certificados não acompanhou o ritmo.

Extensão do gerenciamento de certificados no IBM z/OS

O IBM zSecure Secret Manager busca preencher essa lacuna estendendo as estratégias de gerenciamento de certificados diretamente nos ambientes IBM z/OS.

Ao trabalhar com o IBM Vault Self-Managed for Z e o LinuxONE, a solução permite:

  • Autenticação segura e integração com o IBM Vault Self-Managed for Z e LinuxONE para renovação de certificados
  • Renovação automatizada de certificados orientada por políticas através do IBM Vault Self-Managed for Z e do mecanismo de segredos PKI do LinuxONE
  • Alinhamento centralizado com estratégias de PKI corporativas

O IBM Vault Self Managed for Z e o LinuxONE atuam como autoridade central para o gerenciamento de certificados e segredos, enquanto o IBM zSecure Secret Manager garante que os certificados sejam renovados automaticamente e aplicados no IBM z/OS, eliminando a necessidade de intervenção manual.

Principais benefícios do IBM zSecure Secret Manager

Ao combinar o gerenciamento de certificados baseado no IBM Vault Self-Managed for Z e no LinuxONE com a execução automatizada do ciclo de vida no IBM Z, as organizações podem:

  • Eliminar os processos manuais de renovação de certificados: substitua fluxos de trabalho fragmentados por um gerenciamento automatizado de ciclo de vida orientado por políticas
  • Escalar com a redução da vida útil dos certificados: apoie a transição para certificados de curta duração sem aumentar a carga operacional
  • Ampliar as estratégias de gerenciamento de certificados empresariais para o IBM Z: integre-se ao IBM Vault Self-Managed for Z e ao LinuxONE como autoridade de certificação (CA)
  • Lidar com interrupções causadas por certificados: renove automaticamente os certificados antes do vencimento, lidando com uma fonte comum de downtime

Olhando para frente

Os planos futuros incluem a concepção e a entrega de várias funcionalidades adicionais para o IBM zSecure Secret Manager, como:

  • Compatibilidade com o protocolo ACME para autoridades de certificação (CAs) externas
  • Descoberta de certificados no z/OS em vários repositórios de chaves
  • Funcionalidade automatizada de implementação de certificados
  • Gerenciamento centralizado de segredos com o Vault Self-Managed on Z e o LinuxONE

Essas funcionalidades visam simplificar ainda mais o gerenciamento geral de segredos no z/OS, incluindo a próxima mudança do setor para renovação de certificados Transport Layer Security (TLS) a cada 47 dias.1

Introdução e disponibilidade

O IBM zSecure Secret Manager traz o IBM z/OS para a arquitetura moderna de gerenciamento de segredos, conectando-o ao IBM Vault Self-Managed for Z e ao LinuxONE e permitindo a renovação automatizada de certificados.

O IBM zSecure Secrets Manager estará disponível ao público em geral a partir de 19 de junho de 2026.

À medida que as organizações migram para estratégias centralizadas de segredos e ciclos de vida de certificados mais curtos, essa integração amplia a participação de ambientes z/OS para maior eficiência.

Leia a carta de anúncio

Bryan Childs

Principal Product Manager, z/OS Security

IBM

Notas de rodapé e isenção de responsabilidade

1 Fórum CA/Navegador. (2026). Requisitos básicos para a emissão e gestão de certificados de confiança pública.

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