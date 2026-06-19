A IBM está lançando o IBM zSecure Detection, uma nova solução robusta de gerenciamento de ameaças projetada para ajudar as organizações a identificar, investigar e responder a atividades suspeitas no IBM z/OS.
O IBM zSecure Detection foi desenvolvido para ajudar as equipes de segurança a detectar ameaças mais cedo, acelerar investigações, reduzir a carga operacional de responder a ameaças potenciais e agir por meio da análise do comportamento do sistema, do escalonamento de privilégios em conjuntos de dados e de atividades criptográficas inesperadas.
O IBM zSecure Detection reúne monitoramento de ameaças, insights de rede, detecção de anomalias de acesso orientada por IA e recursos de resposta automatizada para fornecer uma maior visibilidade da atividade em z/OS.
As organizações passaram décadas fortalecendo os controles preventivos de segurança em seus ambientes híbridos de TI. Gerenciamento de identidade, controles de acesso, criptografia e programas de conformidade continuam sendo componentes essenciais de uma estratégia de segurança sólida. Mas o cenário de hoje mudou.
As ameaças cibernéticas estão evoluindo em um ritmo que supera os modelos de segurança tradicionais. Os invasores não dependem mais apenas da descoberta manual ou de explorações isoladas. As ferramentas habilitadas por IA agora podem varrer ambientes, identificar configurações incorretas e descobrir vulnerabilidades na velocidade da máquina, reduzindo drasticamente o tempo entre a exposição e a exploração.
Ao mesmo tempo, o malware infostealer mudou o problema de acesso inicial. Em vez de "invadir", muitos ataques agora começam com um login usando credenciais válidas coletadas de endpoints, navegadores ou ferramentas de desenvolvimento. Isso embaça a fronteira entre a atividade legítima do usuário e o comportamento malicioso, tornando insuficientes, por si só, as defesas baseadas em perímetro e em assinatura.
O desafio não é simplesmente impedir o acesso; é entender quando o acesso legítimo começa a parecer suspeito.
As equipes de segurança precisam de visibilidade sobre como os usuários interagem com dados sensíveis e como as cargas de trabalho se comportam ao longo do tempo. Por exemplo, quando se recorre a operações criptográficas aceleradas, quando os privilégios do ID de usuário são elevados para executar operações críticas ou quando programas e configurações essenciais são atualizados. Eles precisam ter a capacidade de distinguir o comportamento esperado da atividade que pode sinalizar um possível ataque cibernético. Além disso, esse desafio de inteligência de ameaças precisa ser altamente personalizado para o sistema operacional e o stack de soluções de software específicos para ser eficaz.
É aí que entra o IBM zSecure Detection.
O IBM zSecure Detection foi projetado para ajudar as organizações a ir além das abordagens tradicionais de monitoramento, oferecendo uma visão mais ampla das atividades que ocorrem em seu ambiente IBM Z.
A solução analisa continuamente a atividade do sistema para identificar comportamentos associados ao escalonamento de privilégios, execução suspeita de comandos, padrões incomuns de acesso a conjuntos de dados e operações criptográficas anômalas. Combinado com a detecção de anomalias de acesso a dados orientada por IA, o IBM zSecure Detection ajuda as equipes de segurança a se concentrar em atividades de maior risco, priorizar investigações e obter insights acionáveis, em vez de simplesmente processar mais alertas.
Ao mesmo tempo, o IBM zSecure Detection leva alertas quase em tempo real e inteligência de segurança a programas de segurança empresariais mais amplos, valendo-se dos adaptadores para integração com o gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM), que podem ser incorporados aos fluxos de trabalho de operações de segurança existentes e ajudam as organizações a integrar os insights de segurança do IBM Z a programas de segurança empresariais mais amplos.
A atividade de ameaças raramente existe isoladamente. Entender como aplicações, usuários e sistemas se comunicam é tão importante quanto entender o que está acontecendo em um sistema individual. O IBM zSecure Detection expande a visibilidade além da atividade do host, fornecendo insights sobre comunicações de rede e padrões de conectividade em ambientes de z/OS.
A solução também introduz recursos automatizados de microssegmentação de rede, que geram políticas de segmentação personalizadas com base no comportamento de comunicação observado. Isso ajuda as organizações a reduzir a conectividade desnecessária, limitar as oportunidades de movimento lateral e fortalecer os controles de segurança em ambientes críticos.
Ao combinar detecção de ameaças, insights de rede e recursos de resposta em uma solução unificada, as organizações podem:
As equipes de segurança podem identificar comportamentos incomuns de usuários, acessos suspeitos a conjuntos de dados ou atividades privilegiadas inesperadas que podem indicar um comprometimento de conta ou ameaça interna antes que danos significativos ocorram.
Ao monitorar a atividade do sistema z/OS em busca de acesso anômalo a dados, escalonamento inesperado de privilégios, criptografia acelerada e outros fatores, as organizações passam a contar com vários indicadores de atividade potencialmente maliciosa e com a capacidade de responder a eles.
Quando são detectados acessos incomuns a conjuntos de dados, atividades privilegiadas inesperadas ou indicadores associados a credenciais comprometidas, as equipes de segurança podem investigar a atividade, entender seu impacto potencial e tomar ações de contenção direcionadas. Ao combinar a visibilidade sobre usuários, cargas de trabalho, dados e redes, o IBM zSecure Detection ajuda as equipes a avançar mais rapidamente da detecção para a investigação e a resposta.
O IBM zSecure Detection representa a próxima evolução do gerenciamento de ameaças para o IBM z/OS, ajudando as organizações a reduzir o tempo de permanência das ameaças, acelerar as investigações, fortalecer a resiliência cibernética e melhorar a visibilidade em ambientes críticos. Ao combinar a detecção de anomalias de acesso impulsionada por IA, insights de rede e recursos de resposta em uma solução unificada, as organizações podem ir além do monitoramento reativo e adotar uma abordagem mais proativa para gerenciar o risco cibernético.
O IBM zSecure Detection agora está disponível para o público geral.