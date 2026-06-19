As organizações passaram décadas fortalecendo os controles preventivos de segurança em seus ambientes híbridos de TI. Gerenciamento de identidade, controles de acesso, criptografia e programas de conformidade continuam sendo componentes essenciais de uma estratégia de segurança sólida. Mas o cenário de hoje mudou.

As ameaças cibernéticas estão evoluindo em um ritmo que supera os modelos de segurança tradicionais. Os invasores não dependem mais apenas da descoberta manual ou de explorações isoladas. As ferramentas habilitadas por IA agora podem varrer ambientes, identificar configurações incorretas e descobrir vulnerabilidades na velocidade da máquina, reduzindo drasticamente o tempo entre a exposição e a exploração.



Ao mesmo tempo, o malware infostealer mudou o problema de acesso inicial. Em vez de "invadir", muitos ataques agora começam com um login usando credenciais válidas coletadas de endpoints, navegadores ou ferramentas de desenvolvimento. Isso embaça a fronteira entre a atividade legítima do usuário e o comportamento malicioso, tornando insuficientes, por si só, as defesas baseadas em perímetro e em assinatura.

O desafio não é simplesmente impedir o acesso; é entender quando o acesso legítimo começa a parecer suspeito.

As equipes de segurança precisam de visibilidade sobre como os usuários interagem com dados sensíveis e como as cargas de trabalho se comportam ao longo do tempo. Por exemplo, quando se recorre a operações criptográficas aceleradas, quando os privilégios do ID de usuário são elevados para executar operações críticas ou quando programas e configurações essenciais são atualizados. Eles precisam ter a capacidade de distinguir o comportamento esperado da atividade que pode sinalizar um possível ataque cibernético. Além disso, esse desafio de inteligência de ameaças precisa ser altamente personalizado para o sistema operacional e o stack de soluções de software específicos para ser eficaz.

É aí que entra o IBM zSecure Detection.