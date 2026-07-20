Apresentamos o IBM webMethods Integration Flow Pilot: desenvolvimento de integrações na velocidade da IA

O Flow Pilot é um recurso de desenvolvimento de integração assistido por IA que ajuda as equipes a criar, aprimorar, documentar e testar os webMethods Flow Services com mais rapidez usando assistentes de IA aprovados pela empresa.

O Flow Pilot leva a assistência de IA aos fluxos de trabalho de desenvolvimento já existentes e ajuda os desenvolvedores de integração a trabalhar a partir da intenção expressa em linguagem natural, mantendo os padrões, as práticas de revisão e os modelos de governança que as equipes corporativas exigem.

Ele foi projetado para as equipes que querem modernizar a forma como criam e mantêm os webMethods Flow Services sem substituir a base de tempo de execução que já sustenta seu ambiente de integração de missão crítica.