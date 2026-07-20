Apresentamos o IBM webMethods Integration Flow Pilot: desenvolvimento de integrações na velocidade da IA

O IBM webMethods Integration Flow Pilot ajuda as equipes de integração a criar, modernizar, documentar e testar integrações com mais rapidez por meio do desenvolvimento assistido por IA, preservando a governança, a consistência e os investimentos existentes em tempo de execução, com o assistente de IA que escolherem.
O Flow Pilot é um recurso de desenvolvimento de integração assistido por IA que ajuda as equipes a criar, aprimorar, documentar e testar os webMethods Flow Services com mais rapidez usando assistentes de IA aprovados pela empresa.
O Flow Pilot leva a assistência de IA aos fluxos de trabalho de desenvolvimento já existentes e ajuda os desenvolvedores de integração a trabalhar a partir da intenção expressa em linguagem natural, mantendo os padrões, as práticas de revisão e os modelos de governança que as equipes corporativas exigem.
Ele foi projetado para as equipes que querem modernizar a forma como criam e mantêm os webMethods Flow Services sem substituir a base de tempo de execução que já sustenta seu ambiente de integração de missão crítica.
O desenvolvimento assistido por IA está rapidamente se tornando parte do modo de trabalho das equipes de software modernas. A Gartner prevê que, até 2028, 90% dos engenheiros de software corporativos usarão assistentes de código de IA, ante menos de 14% no início de 2024.
Para as equipes de integração, essa mudança cria uma nova oportunidade. Os desenvolvedores estão usando prompts em linguagem natural para gerar lógica, explicar código, criar testes e reduzir o trabalho repetitivo. Mas a integração corporativa exige mais do que assistência de IA genérica. Os ativos de integração conectam aplicações, APIs, parceiros, arquivos, eventos e fluxos de trabalho em ambientes híbridos e devem operar de forma confiável dentro dos modelos de governança e de tempo de execução estabelecidos.
Sem as proteções adequadas, a lógica de integração gerada por IA pode ser difícil de validar, revisar, manter ou governar em escala. As equipes de integração precisam de uma forma de usar IA alinhada aos padrões corporativos, às práticas de desenvolvimento e aos investimentos em tempo de execução dos quais já dependem.
Espera-se que as equipes de integração corporativas entreguem mais, e com mais rapidez. Novas aplicações, ecossistemas de parceiros, APIs, fluxos de dados e iniciativas de automação continuam aumentando a demanda, enquanto as equipes responsáveis por entregá-los enfrentam backlogs crescentes, limitações de competências especializadas, dívida de documentação e padrões de desenvolvimento inconsistentes.
As ferramentas de desenvolvimento impulsionadas por IA oferecem um caminho para maior produtividade, mas os ativos de integração muitas vezes dão suporte a processos críticos para o negócio, conectam sistemas corporativos essenciais e permanecem em produção por anos. A velocidade importa, mas governança, qualidade, manutenibilidade e continuidade em tempo de execução também importam.
O Flow Pilot foi projetado para reduzir essa lacuna, ajudando as equipes a modernizar, com IA, a forma como criam e mantêm integrações, sem enfraquecer os padrões, criar novos silos de desenvolvimento ou exigir uma mudança disruptiva no tempo de execução.
A adoção de IA corporativa não segue um modelo único. Cada organização tem sua própria estratégia de IA, postura de segurança, padrões de aquisição e políticas de governança. O Flow Pilot foi projetado para essa realidade e dá às equipes de integração a flexibilidade de usar assistentes de IA alinhados à forma como a própria empresa escolhe adotar a IA.
Com suporte para o IBM Bob, o Claude e outros assistentes de IA aprovados pela empresa, o Flow Pilot ajuda as equipes a levar a IA para o desenvolvimento de integrações sem ficarem presas a uma única experiência de IA nativa do fornecedor. As equipes podem avançar mais rápido com a IA e, ao mesmo tempo, permanecer alinhadas aos controles, aos padrões e às escolhas de tecnologia em que a própria empresa já confia.
O Flow Pilot ajuda os desenvolvedores a passar mais rápido da intenção de integração para a lógica de serviço em funcionamento. Com a autoria orientada por linguagem natural, as equipes podem criar e aprimorar os webMethods Flow Services com a assistência de IA, mantendo os desenvolvedores no controle da revisão, do refinamento e da validação.
Isso ajuda a reduzir o esforço repetitivo de desenvolvimento e oferece às equipes de integração uma forma prática de lidar com os crescentes backlogs de entrega.
O Flow Pilot apresenta o Flow Script, um formato de código-fonte legível por humanos e compatível com controle de versão para os webMethods Flow Services. Ao contrário dos artefatos Flow tradicionais, que podem ser difíceis de inspecionar e comparar no controle de versão, o Flow Script oferece uma representação textual clara da lógica de integração, projetada tanto para a colaboração entre desenvolvedores quanto para a interação com a IA.
O Flow Script cria uma ponte estruturada entre os assistentes de IA e os webMethods Flow Services, permitindo que a IA compreenda, explique, documente e aprimore a lógica de integração, mantendo o alinhamento com os Flow Services executáveis.
Isso torna os Flow Services mais fáceis de ler, revisar, comparar e manter ao longo de todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Os desenvolvedores podem trabalhar com a lógica de integração usando práticas conhecidas de controle de versão, enquanto arquitetos e revisores ganham maior visibilidade sobre como os serviços são construídos e alterados ao longo do tempo.
Para ambientes de integração que evoluem ao longo dos anos, a maior facilidade de revisão ajuda a reduzir o risco de manutenção, favorece o compartilhamento de conhecimento entre as equipes e torna mais simples aplicar padrões de desenvolvimento consistentes nos centros de excelência em integração.
Em muitas organizações, os padrões de integração residem na documentação, em listas de verificação de revisão ou na experiência dos especialistas seniores. O Flow Pilot ajuda a aproximar esses padrões do processo de desenvolvimento.
As orientações no nível do repositório podem ajudar a capturar convenções de nomenclatura, registro em log, tratamento de erros e padrões reutilizáveis, contribuindo para alinhar o resultado assistido por IA às práticas de integração corporativa antes do início da revisão manual.
A documentação e os testes costumam ser adiados porque as equipes estão sob pressão para entregar. Com o tempo, isso pode aumentar a dívida técnica e tornar as integrações mais difíceis de entender, alterar e operar.
O Flow Pilot ajuda a gerar documentação, descrições de parâmetros, diagramas de fluxo e cenários de teste de unidade a partir da própria lógica de integração. Isso ajuda as equipes a reduzir o esforço manual de documentação e a manter os ativos de apoio mais próximos do comportamento real do serviço.
Para os clientes atuais do webMethods, a modernização precisa ser prática. Os ambientes de integração corporativa dão suporte a processos críticos e não podem ser interrompidos simplesmente para adotar um novo modelo de desenvolvimento.
O Flow Pilot foi projetado para modernizar a experiência de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, preservar a compatibilidade com os investimentos existentes em tempo de execução do IBM webMethods Integration. As equipes podem incorporar o desenvolvimento assistido por IA à forma como criam e mantêm os Flow Services sem impor uma mudança disruptiva no tempo de execução.
Isso torna o Flow Pilot especialmente relevante para organizações com ambientes webMethods de longa data, equipes de integração consolidadas e prioridades de modernização em curso.
O Flow Pilot foi projetado para equipes que precisam aumentar a velocidade de entrega mantendo o controle. É especialmente relevante quando:
A integração corporativa está entrando em uma nova fase. As organizações precisam criar com mais rapidez, mas também precisam governar de forma mais consistente, reduzir a dívida técnica e proteger os sistemas que mantêm o negócio em funcionamento.
O Flow Pilot reflete a visão mais ampla da IBM para a integração híbrida na era da IA: ajudar as empresas a acelerar a inovação sem perder o controle. Ao combinar desenvolvimento assistido por IA, flexibilidade de IA corporativa, padrões governados, geração de documentação e de testes, além de continuidade em tempo de execução, o Flow Pilot oferece às equipes de integração uma forma prática de modernizar a maneira como criam e mantêm integrações críticas para o negócio.
O Flow Pilot proporciona às equipes de integração uma forma prática de reduzir o esforço de desenvolvimento, lidar com backlogs crescentes e melhorar a consistência da entrega de integrações sem comprometer a governança nem os investimentos existentes em tempo de execução.
Explore o Flow Pilot para ver como o desenvolvimento assistido por IA pode apoiar sua estratégia de integração, ou entre em contato com a IBM para conhecer mais de perto como ele pode se encaixar em seu ambiente.
Para as organizações que enfrentam crescentes backlogs de integração, limitações de competências e pressão cada vez maior para adotar a IA de forma responsável, o Flow Pilot oferece um caminho prático a seguir: criar com mais rapidez, governar melhor e preservar os investimentos existentes em integração.
Explore o IBM webMethods Integration Flow Pilot