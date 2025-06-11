Apresentamos o IBM Software Hub e o Software Hub Premium

O IBM Software Hub é uma plataforma nativa da nuvem que simplifica a instalação, o gerenciamento e o monitoramento de um conjunto personalizado de produtos IBM Software no Red Hat OpenShift, tudo por meio de uma interface unificada. Projetado para compatibilidade com uma ampla variedade de produtos de dados e IA da IBM, o IBM Software Hub fornece uma experiência centralizada e consistente em diversas cargas de trabalho.

O IBM Software Hub é a plataforma desacoplada que evoluiu da arquitetura do IBM Cloud Pak for Data. Embora agora opere de forma independente, continua estreitamente alinhado com o IBM Cloud Pak for Data e estende a compatibilidade a uma gama mais ampla de produtos IBM Software, incluindo o watsonx, permitindo maior flexibilidade em todo o portfólio de dados e IA. Com a confiança de empresas em mais de 4.000 implementações, faz de tudo, desde a configuração inicial até o gerenciamento diário, cuidando do trabalho pesado para que os usuários possam se concentrar em construir, inovar e entregar valor.

Usando o catálogo de serviços dentro do IBM Software Hub, os usuários podem explorar um conjunto selecionado de recursos de software da IBM adaptados às necessidades de dados, governança, análise de dados e IA.