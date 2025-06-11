Apresentamos o IBM Software Hub e o Software Hub Premium

11 de junho de 2025
O IBM Software Hub é uma plataforma nativa da nuvem que simplifica a instalação, o gerenciamento e o monitoramento de um conjunto personalizado de produtos IBM Software no Red Hat OpenShift, tudo por meio de uma interface unificada. Projetado para compatibilidade com uma ampla variedade de produtos de dados e IA da IBM, o IBM Software Hub fornece uma experiência centralizada e consistente em diversas cargas de trabalho.
O IBM Software Hub é a plataforma desacoplada que evoluiu da arquitetura do IBM Cloud Pak for Data. Embora agora opere de forma independente, continua estreitamente alinhado com o IBM Cloud Pak for Data e estende a compatibilidade a uma gama mais ampla de produtos IBM Software, incluindo o watsonx, permitindo maior flexibilidade em todo o portfólio de dados e IA. Com a confiança de empresas em mais de 4.000 implementações, faz de tudo, desde a configuração inicial até o gerenciamento diário, cuidando do trabalho pesado para que os usuários possam se concentrar em construir, inovar e entregar valor.
Usando o catálogo de serviços dentro do IBM Software Hub, os usuários podem explorar um conjunto selecionado de recursos de software da IBM adaptados às necessidades de dados, governança, análise de dados e IA.
Embora o IBM Software Hub forneça funcionalidade básica de dia 2, há complementos que oferecem aprimoramentos adicionais para gerenciar e administrar implementações. Esses aprimoramentos fazem parte do IBM Software Hub Premium. Fundamentalmente, ele ajuda as equipes a gerenciar com mais facilidade ambientes complexos, de grande escala e distribuídos por meio de orquestração avançada e compatibilidade com a implementação híbrida.
O Software Hub Premium inclui o Deployment Suite e o Intelligence Suite. No Deployment Suite, temos duas funcionalidades. Primeiro, o Control Center com compatibilidade multiclusters e com instâncias múltiplas, que permite que os clientes gerenciem facilmente suas implementações em um console central. A segunda funcionalidade inclui recursos do Remote Data Plane, estendendo além do OpenShift Cluster tradicional para abranger múltiplos clusters físicos, tanto no local quanto na nuvem, como uma instância para uma experiência híbrida. Essa capacidade de abranger ambientes oferece um valor significativo, permitindo controle centralizado, melhorando a escalabilidade, aprimorando a resiliência e reduzindo a complexidade operacional. Ele é adquirido por meio de Unidades de Recursos (RUs), oferecendo consumo flexível e escalável com base nas necessidades do cliente.
Conforme os ambientes de dados ganham dinamismo, manter o controle das operações da plataforma pode ser um verdadeiro desafio. É aí que o IBM Software Hub IA Assistant faz uma verdadeira diferença. Não é apenas mais uma ferramenta de suporte, é mais do que apenas uma ferramenta de suporte, ajudando os administradores a se manter à frente com insights em tempo real e recomendações inteligentes e praticáveis.
O AI Assistant oferece ajuda inteligente e personalizada com as tarefas diárias, facilitando o funcionamento adequado. Ele cuida das coisas rotineiras para que sua equipe possa se concentrar no trabalho maior e mais estratégico. Quer seja para gerenciar o ambiente ou tentar melhorar o desempenho, o Assistant está presente para ajudar a manter a plataforma segura e eficiente.
Com a versão mais recente do IBM Software Hub e as funcionalidades poderosas do Software Hub Premium, gerenciar suas operações ficou muito mais fácil. Você pode aumentar a produtividade e acelerar a inovação com automação inteligente, administração assistida por IA e gerenciamento multiclusters tranquilo, tudo em uma plataforma completa e fácil de usar.