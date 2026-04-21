À medida que as organizações aceleram em direção à nuvem híbrida, arquiteturas orientadas por eventos e tomada de decisão em tempo real, as expectativas colocadas em sistemas de mensagens mudaram fundamentalmente. O que antes era "confiável o suficiente" agora deve estar sempre ativo, seguro por design e perfeitamente integrado em todos os ecossistemas.

As expectativas de segurança estão evoluindo rapidamente, e a tolerância ao downtime está se aproximando de zero. Essa mudança levanta uma pergunta crítica para os líderes corporativos: sua plataforma de mensagens está pronta para o que está por vir? Falhas nas mensagens podem gerar inconsistências transacionais, downtime e riscos de conformidade, especialmente em setores regulamentados.

O IBM MQ 10.0 lida com esses desafios por meio de inovações em quatro pilares estratégicos: