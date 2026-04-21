Anunciado oficialmente em 21 de abril de 2026 e disponível para o público em geral a partir de 16 de junho de 2026 (19 de junho de 2026 para o MQ for z/OS), o IBM MQ 10.0 Long Term Support (LTS) é uma grande evolução da plataforma de mensagens mais confiável do setor.
O IBM MQ 10.0 foi projetado para ajudar as organizações a modernizar arquiteturas de integração sem comprometer a confiabilidade da qual seus negócios dependem. Ele combina décadas de desempenho comprovado em mensagens com novos recursos compatíveis com a nuvem híbrida, sistemas orientados por eventos e implementações nativas da nuvem. Não se trata apenas de uma atualização incremental, mas sim de uma mudança radical nas mensagens empresariais.
À medida que as organizações aceleram em direção à nuvem híbrida, arquiteturas orientadas por eventos e tomada de decisão em tempo real, as expectativas colocadas em sistemas de mensagens mudaram fundamentalmente. O que antes era "confiável o suficiente" agora deve estar sempre ativo, seguro por design e perfeitamente integrado em todos os ecossistemas.
As expectativas de segurança estão evoluindo rapidamente, e a tolerância ao downtime está se aproximando de zero. Essa mudança levanta uma pergunta crítica para os líderes corporativos: sua plataforma de mensagens está pronta para o que está por vir? Falhas nas mensagens podem gerar inconsistências transacionais, downtime e riscos de conformidade, especialmente em setores regulamentados.
O IBM MQ 10.0 lida com esses desafios por meio de inovações em quatro pilares estratégicos:
A alta disponibilidade nativa e os recursos de replicação entre regiões ajudam a garantir a continuidade de negócios em ambientes distribuídos. Os sistemas permanecem operacionais (mesmo durante falhas), atendendo às expectativas de continuidade operacional das empresas modernas.
Com compatibilidade com criptografia pós-quântica e modelos de autenticação modernos, o IBM MQ 10.0 ajuda as organizações a se manterem à frente das ameaças emergentes enquanto protege os dados confidenciais em trânsito.
A observabilidade aprimorada e as operações assistidas por IA melhoram a forma como as equipes monitoram, gerenciam e solucionam problemas nos ambientes de mensagens, reduzindo a complexidade operacional e acelerando a resolução de problemas.
Da integração do Kafka às implementações nativas do Kubernetes, o IBM MQ 10.0 permite uma comunicação perfeita entre arquiteturas híbridas, unindo sistemas tradicionais a aplicações modernas.
O IBM MQ 10.0 é mais do que um lançamento de recurso — é uma mudança estratégica na forma como as mensagens são compatíveis com arquiteturas híbridas modernas.
O papel das mensagens está evoluindo. Não se trata mais apenas de conectar sistemas; trata-se de permitir um fluxo de dados contínuo, em tempo real e confiável em toda a empresa. O IBM MQ 10.0 reflete essa mudança. Ele oferece a confiabilidade na qual as empresas confiam, combinada com a flexibilidade necessária para a integração moderna, garantindo que as organizações não tenham que escolher entre estabilidade e inovação. Porque no ambiente atual você precisa de ambas.
O IBM MQ 10.0 LTS estará disponível a partir de 16 de junho (19 de junho para o MQ for z/OS) de 2026, fornecendo uma base sólida para mensagens modernas e integração híbrida. Explore como o IBM MQ pode ajudar você a construir plataformas de integração resilientes, seguras e prontas para o futuro.