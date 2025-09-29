Apresentamos o IBM MaaS360 Fast Start: gerenciamento simples de dispositivos para empresas de pequeno e médio porte

Gerenciar telefones, tablets e notebooks de funcionários não deve aumentar sua carga de trabalho. É por isso que criamos o IBM MaaS360 Fast Start: uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) projetada especificamente para pequenas e médias empresas que precisam de proteção de nível empresarial com simplicidade de nível de consumidor.

O Fast Start ajuda a proteger dados de negócios confidenciais em dispositivos de funcionários (especialmente com BYOD e trabalho remoto) e evita a perda de dados de dispositivos perdidos/roubados.