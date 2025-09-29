Apresentamos o IBM MaaS360 Fast Start: gerenciamento simples de dispositivos para empresas de pequeno e médio porte

Gerenciar telefones, tablets e notebooks de funcionários não deve aumentar sua carga de trabalho. É por isso que criamos o IBM MaaS360 Fast Start: uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) projetada especificamente para pequenas e médias empresas que precisam de proteção de nível empresarial com simplicidade de nível de consumidor.
O Fast Start ajuda a proteger dados de negócios confidenciais em dispositivos de funcionários (especialmente com BYOD e trabalho remoto) e evita a perda de dados de dispositivos perdidos/roubados.
Com o crescimento de sua empresa, o gerenciamento de dispositivos fica mais difícil. Você pode ter experimentado telefones perdidos ou pessoais colocando dados confidenciais em risco, pequenas equipes de TI ficando sobrecarregadas tentando manter tudo atualizado, funcionários lutando com acesso inconsistente em diferentes dispositivos e a integração de novos funcionários levando mais tempo do que deveria.
O Fast Start ajuda você a preencher essas lacunas, proteger seus dados e manter sua equipe produtiva sem adicionar complexidade. E você pode seguir um passo a passo de configuração guiada e um console fácil de usar para começar a gerenciar dispositivos em minutos, em vez de dias.
As pequenas e médias empresas enfrentam os mesmos riscos de segurança que as organizações maiores, mas sem uma grande equipe de TI para lidar com eles. O MaaS360 Fast Start ajuda você a:
Com o Fast Start, você pode:
O Fast Start foi desenvolvido para fornecer segurança de nível empresarial por um preço que faz sentido para empresas em crescimento.
Quer você seja uma empresa de consultoria com 20 pessoas ou um varejista em rápido crescimento, o MaaS360 Fast Start elimina a complexidade do gerenciamento de dispositivos para você se concentrar no que mais importa: administrar seus negócios.