Apresentamos o IBM Envizi Emissions Calculations in Excel: o primeiro passo rumo à contabilização de emissões escalável

Temos o prazer de anunciar o IBM Envizi Emissions Calculations in Excel, projetado para as equipes de sustentabilidade e organizações que dependem de planilhas para calcular as emissões de gases de efeito estufa (GEE), quer estejam começando com os relatórios de emissões ou gerenciando dados complexos do Escopo 3.
O Excel geralmente é o primeiro lugar onde as equipes de sustentabilidade calculam essas emissões porque é flexível, familiar e acessível. Mas à medida que os requisitos aumentam, as planilhas podem se tornar difíceis de padronizar, dimensionar e auditar.
A solução foi concebida para atender às necessidades das equipes no estágio atual, auxiliando-as na migração para uma abordagem mais estruturada e auditável da contabilização de emissões. Ela introduz cálculos padronizados nos fluxos de trabalho do Excel como um primeiro passo e fornece um caminho claro para o gerenciamento de emissões de nível empresarial ao longo do tempo.
A gestão de carbono está se tornando uma prioridade empresarial que vai além das equipes de sustentabilidade. Cada vez mais organizações estão medindo as emissões para atender às exigências dos fornecedores, preparar-se para as obrigações de relatórios, apoiar as necessidades de financiamento e identificar oportunidades de eficiência. Em todas as cadeias de suprimentos, espera-se cada vez mais que os fornecedores forneçam dados de carbono para dar suporte aos relatórios do escopo 3 e às crescentes exigências regulatórias.
Para muitas organizações, especialmente aquelas que trabalham com emissões de fornecedores e cadeias de valor, o Excel continua sendo uma parte importante desse processo. Muitas vezes, é a ferramenta principal, exigindo que as equipes criem cálculos a partir do zero, interpretem metodologias e obtenham fatores de emissão manualmente, o que pode ser demorado e difícil de padronizar sem suporte adicional.
As planilhas são familiares e flexíveis, e é por isso que muitas equipes ainda dependem delas para os trabalhos relacionados às emissões. No entanto, o que começa como uma solução prática pode se tornar difícil de padronizar e manter ao longo do tempo.
As abordagens baseadas em planilha podem ser uma maneira prática de começar a usar os cálculos de emissões, oferecendo flexibilidade e familiaridade para as equipes. Mas à medida que os volumes de dados aumentam e mais stakeholders dependem das produções, essas abordagens podem se tornar mais difíceis de gerenciar na prática.As equipes muitas vezes lidam com metodologias inconsistentes entre arquivos, seleção manual de fatores de emissões e cálculos desconectados que são difíceis de reconciliar. A consolidação dos resultados para a geração de relatórios torna-se demorada e a auditabilidade limitada torna desafiador validar ou explicar como os números foram obtidos.
O IBM Envizi Emissions Calculations in Excel ajuda a lidar com esses desafios, substituindo a configuração manual por lógica de cálculo predefinida e alinhada aos padrões e fatores de emissão incorporados diretamente no Excel. Isso permite que as equipes trabalhem de forma mais consistente e, ao mesmo tempo, reduza o esforço manual, e fornece um caminho prático para uma contabilização de emissões mais estruturada à medida que os requisitos evoluem.
Embora o Excel continue sendo útil para cálculos em estágio inicial, ele não foi projetado para dar suporte ao nível de controle, consistência e rastreabilidade necessários à medida que a contabilização de emissões se torna mais crítica para os negócios. À medida que os programas de emissões amadurecem, as abordagens baseadas em planilhas podem se tornar cada vez mais difíceis de gerenciar.As equipes podem encontrar metodologias inconsistentes entre arquivos e usuários, depender da seleção e manutenção manuais dos fatores de emissões, e enfrentar desafios na consolidação de resultados para relatórios ou análises, com auditabilidade e rastreabilidade limitadas.
Esses desafios podem aumentar o esforço manual e dificultar a manutenção da consistência, a resposta aos requisitos de geração de relatórios e a comunicação confiável dos dados de emissões. Embora o Excel continue sendo útil, ele não foi projetado para atuar como um sistema de registro de longo prazo para a contabilização de emissões.
O IBM Envizi Emissions Calculations in Excel ajuda as equipes a dar o primeiro passo rumo a uma contabilização de emissões mais estruturada, introduzindo a lógica de cálculo alinhada aos padrões diretamente nas planilhas que elas já usam. A solução permite que os usuários calculem as emissões de carbono usando fatores de emissão globais e regionais alinhados às normas reconhecidas, sem a necessidade de gerenciar bibliotecas de fatores ou metodologias de cálculo manualmente.
Ela inclui:
Disponível como um suplemento para Excel através do Microsoft Marketplace, a solução traz cálculos de emissões padronizados, fatores de emissão incorporados e modelos guiados diretamente para o Excel, ajudando as equipes a aplicar metodologias consistentes na planilha que já utilizam. Ele oferece uma maneira prática de migrar dos cálculos manuais e inconsistentes para uma abordagem mais consistente e repetível sem interromper os fluxos de trabalho existentes.
Com o tempo, muitas organizações começam a superar os processos baseados em planilhas. A crescente complexidade e o aumento das expectativas em relação à geração de relatórios e auditabilidade exigem uma abordagem mais estruturada. O Envizi apoia essa progressão para além do Excel.
Com o API Envizi Emissions, as organizações podem estender os cálculos de emissões a fluxos de trabalho e processos operacionais mais amplos, ou adotar o Envizi Emissions Accounting para dar suporte a processos robustos de relatórios, governança e auditoria corporativos, consolidando os dados de emissões em um sistema único de gravação sólido. Isso permite que elas migrem de cálculos manuais fragmentados para um recurso de contabilização de emissões escalável e auditável.
O IBM Envizi oferece uma progressão clara para as organizações em diferentes estágios de maturidade:
O Excel pode ser um ponto de partida útil para os cálculos de emissões, mas não foi projetado para funcionar como um sistema de registro ou para dar suporte à agregação, à geração de relatórios e às análises necessárias à medida que os dados de emissões se tornam mais complexos. O Excel pode ser um ponto de partida útil para os cálculos das emissões, mas não foi projetado para atender às crescentes exigências de relatórios, consistência e auditabilidade. À medida que esses requisitos aumentam, as organizações frequentemente precisam de uma abordagem mais estruturada e centralizada.
O IBM Envizi ajuda a preencher essa lacuna, trazendo estrutura e padronização para os fluxos de trabalho de planilhas hoje, ao mesmo tempo em que permite a transição para a contabilização das emissões empresariais ao longo do tempo.
O resultado é menos tempo gasto no gerenciamento de planilhas e mais tempo concentrado em entender e agir com base nos dados de emissões.
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