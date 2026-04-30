Apresentamos o IBM Envizi Emissions Calculations in Excel: o primeiro passo rumo à contabilização de emissões escalável

As abordagens baseadas em planilha podem ser uma maneira prática de começar a usar os cálculos de emissões, oferecendo flexibilidade e familiaridade para as equipes. Mas à medida que os volumes de dados aumentam e mais stakeholders dependem das produções, essas abordagens podem se tornar mais difíceis de gerenciar na prática.As equipes muitas vezes lidam com metodologias inconsistentes entre arquivos, seleção manual de fatores de emissões e cálculos desconectados que são difíceis de reconciliar. A consolidação dos resultados para a geração de relatórios torna-se demorada e a auditabilidade limitada torna desafiador validar ou explicar como os números foram obtidos.

O IBM Envizi Emissions Calculations in Excel ajuda a lidar com esses desafios, substituindo a configuração manual por lógica de cálculo predefinida e alinhada aos padrões e fatores de emissão incorporados diretamente no Excel. Isso permite que as equipes trabalhem de forma mais consistente e, ao mesmo tempo, reduza o esforço manual, e fornece um caminho prático para uma contabilização de emissões mais estruturada à medida que os requisitos evoluem.

Embora o Excel continue sendo útil para cálculos em estágio inicial, ele não foi projetado para dar suporte ao nível de controle, consistência e rastreabilidade necessários à medida que a contabilização de emissões se torna mais crítica para os negócios. À medida que os programas de emissões amadurecem, as abordagens baseadas em planilhas podem se tornar cada vez mais difíceis de gerenciar.As equipes podem encontrar metodologias inconsistentes entre arquivos e usuários, depender da seleção e manutenção manuais dos fatores de emissões, e enfrentar desafios na consolidação de resultados para relatórios ou análises, com auditabilidade e rastreabilidade limitadas.

Esses desafios podem aumentar o esforço manual e dificultar a manutenção da consistência, a resposta aos requisitos de geração de relatórios e a comunicação confiável dos dados de emissões. Embora o Excel continue sendo útil, ele não foi projetado para atuar como um sistema de registro de longo prazo para a contabilização de emissões.