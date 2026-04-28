Apresentamos o IBM Envizi Emissions API: incorpore cálculos confiáveis de emissões aos sistemas que você já usa

À medida que a demanda cresce por insights escaláveis sobre emissões em tempo real, as organizações precisam de mais do que ferramentas autônomas e estão recorrendo a componentes flexíveis que se integram aos seus produtos e sistemas.

o Emissions API foi projetado para atender a essa necessidade, proporcionando acesso à sólida base de conhecimento especializado em emissões da Envizi, dados de fatores gerenciados e metodologias alinhadas ao Protocolo de GEE. Como parte do portfólio mais amplo da Envizi, ele estende esses recursos de cálculo para aplicações, produtos e fluxos de trabalho, juntamente com o Envizi Emissions Accounting para fluxos de trabalho empresariais totalmente gerenciados, auditabilidade e relatórios, e o Envizi Emissions Calculations no Excel para uma abordagem prática e de autoatendimento. Juntas, essas ofertas foram projetadas para proporcionar às organizações flexibilidade na forma como aplicam os cálculos de emissões, com a capacidade de se adaptar à medida que os requisitos evoluem e aumentam ao longo do tempo.