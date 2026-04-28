Apresentamos o IBM Envizi Emissions API: incorpore cálculos confiáveis de emissões aos sistemas que você já usa

A IBM anuncia a disponibilidade geral do IBM Envizi Emissions API, permitindo que organizações, desenvolvedores e fornecedores de software incorporem cálculos de emissões diretamente nos sistemas, produtos e fluxos de trabalho que já utilizam.
À medida que a demanda cresce por insights escaláveis sobre emissões em tempo real, as organizações precisam de mais do que ferramentas autônomas e estão recorrendo a componentes flexíveis que se integram aos seus produtos e sistemas.
o Emissions API foi projetado para atender a essa necessidade, proporcionando acesso à sólida base de conhecimento especializado em emissões da Envizi, dados de fatores gerenciados e metodologias alinhadas ao Protocolo de GEE. Como parte do portfólio mais amplo da Envizi, ele estende esses recursos de cálculo para aplicações, produtos e fluxos de trabalho, juntamente com o Envizi Emissions Accounting para fluxos de trabalho empresariais totalmente gerenciados, auditabilidade e relatórios, e o Envizi Emissions Calculations no Excel para uma abordagem prática e de autoatendimento. Juntas, essas ofertas foram projetadas para proporcionar às organizações flexibilidade na forma como aplicam os cálculos de emissões, com a capacidade de se adaptar à medida que os requisitos evoluem e aumentam ao longo do tempo.
Os cálculos de emissões muitas vezes parecem mais simples do que realmente são. Na prática, dependem do acesso a fatores de emissão confiáveis, da capacidade de aplicar a metodologia correta para o tipo de atividade e geografia e transparência suficiente para apoiar a avaliação, os relatórios e a confiança dos stakeholders. Muitas organizações ainda tentam gerenciar isso por meio de fontes de dados desconectadas, cálculos manuais e métodos inconsistentes.
Se você explorou a possibilidade de adicionar lógica de emissões ao seu produto, provavelmente já se deparou com alguns desafios:
Desenvolver isso internamente significa gerenciar conjuntos de dados, controlar versões de metodologias e garantir a consistência entre casos de uso e regiões.
O Envizi Emissions API abstrai essa complexidade em um conjunto de endpoints REST. A API está estruturada para responder a:
Neste exemplo, a API é usada para calcular as emissões associadas ao consumo de 1 kWh de eletricidade da rede em Nova York. A solicitação envia os dados da atividade (uso de eletricidade), localização e período para a API, que, em seguida, retorna as emissões calculadas juntamente com informações sobre os fatores de emissão utilizados.
Isso permite que você se concentre na lógica da sua aplicação, enquanto o Envizi lida com a seleção e atualização dos fatores, o alinhamento da metodologia e a consistência dos cálculos.
A API foi criada para se integrar aos sistemas e fluxos de trabalho existentes, não para substituí-los. Ela oferece suporte a casos de uso de Escopo 1, 2 e 3 aplicando metodologias padronizadas e dados de fator de emissões gerenciados, ajudando a garantir que os cálculos permaneçam consistentes em todos os sistemas e casos de uso. Isso permite que as equipes incorporem a lógica de emissões sem introduzir uma complexidade adicional à sua infraestrutura.
Os dados de atividades que exigem cálculos de emissões geralmente estão espalhados por sistemas de ERP, aquisição e logística, tornando os cálculos de Escopo 3 dependentes da integração e do processamento de dados eficazes. A API integra os cálculos de emissões ao seu sistema de registro para fornecer resultados confiáveis e rastreáveis em diversas categorias, como mercadorias adquiridas, transporte e etapas do ciclo de vida do produto.
Um exemplo é o IBM Maximo HSE, onde os recursos de cálculo de emissões da Envizi são usados para dar suporte à gestão de emissões fugitivas e estacionárias relacionadas a chamados de incidentes.
Ao usar a API, você evita:
O Envizi Emissions API é particularmente útil se você estiver:
À medida que os cálculos de emissões se tornam parte de mais sistemas, produtos e fluxos de trabalho, as organizações precisam de uma maneira de escalar sem adicionar uma complexidade desnecessária. O IBM Envizi Emissions API foi desenvolvido para ajudar as equipes a incorporar cálculos rastreáveis para os ambientes que elas já usam, ao mesmo tempo em que lida com o esforço de criar e manter a lógica de emissões por conta própria.
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