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Apresentamos o IBM Envizi Emissions API: incorpore cálculos confiáveis de emissões aos sistemas que você já usa

A IBM anuncia a disponibilidade geral do IBM Envizi Emissions API, permitindo que organizações, desenvolvedores e fornecedores de software incorporem cálculos de emissões diretamente nos sistemas, produtos e fluxos de trabalho que já utilizam.

Publicado 28/04/2026
Atualizado 30/04/2026

À medida que a demanda cresce por insights escaláveis sobre emissões em tempo real, as organizações precisam de mais do que ferramentas autônomas e estão recorrendo a componentes flexíveis que se integram aos seus produtos e sistemas.

o Emissions API foi projetado para atender a essa necessidade, proporcionando acesso à sólida base de conhecimento especializado em emissões da Envizi, dados de fatores gerenciados e metodologias alinhadas ao Protocolo de GEE. Como parte do portfólio mais amplo da Envizi, ele estende esses recursos de cálculo para aplicações, produtos e fluxos de trabalho, juntamente com o Envizi Emissions Accounting para fluxos de trabalho empresariais totalmente gerenciados, auditabilidade e relatórios, e o Envizi Emissions Calculations no Excel para uma abordagem prática e de autoatendimento. Juntas, essas ofertas foram projetadas para proporcionar às organizações flexibilidade na forma como aplicam os cálculos de emissões, com a capacidade de se adaptar à medida que os requisitos evoluem e aumentam ao longo do tempo.

Por que os cálculos das emissões continuam difíceis de dimensionar?

Os cálculos de emissões muitas vezes parecem mais simples do que realmente são. Na prática, dependem do acesso a fatores de emissão confiáveis, da capacidade de aplicar a metodologia correta para o tipo de atividade e geografia e transparência suficiente para apoiar a avaliação, os relatórios e a confiança dos stakeholders. Muitas organizações ainda tentam gerenciar isso por meio de fontes de dados desconectadas, cálculos manuais e métodos inconsistentes.

Se você explorou a possibilidade de adicionar lógica de emissões ao seu produto, provavelmente já se deparou com alguns desafios:

  • Variabilidade dos dados: os dados de atividade podem assumir diversas formas (combustível, gastos, distância, eletricidade, etc.)
  • Mapeamento de fatores: identificação do fator de emissão correto com base na geografia, tipo de atividade e tempo
  • Alinhamento de padrões: manter os cálculos consistentes com frameworks como o Protocolo de GEE
  • Manutenção contínua: atualização do conjunto de dados e lógica de cálculo à medida que os padrões evoluem
  • Auditabilidade: ser capaz de explicar e reproduzir resultados em diferentes sistemas

Desenvolver isso internamente significa gerenciar conjuntos de dados, controlar versões de metodologias e garantir a consistência entre casos de uso e regiões.

O que o Envizi Emissions API faz?

O Envizi Emissions API abstrai essa complexidade em um conjunto de endpoints REST. A API está estruturada para responder a:

  • o que (atividade) precisa ser medido;
  • onde (localização) ocorreu;
  • e quando (momento) aconteceu.
Captura de tela de uma solicitação e resposta de API de cálculo do POST para emissões de eletricidade em Nova York

Neste exemplo, a API é usada para calcular as emissões associadas ao consumo de 1 kWh de eletricidade da rede em Nova York. A solicitação envia os dados da atividade (uso de eletricidade), localização e período para a API, que, em seguida, retorna as emissões calculadas juntamente com informações sobre os fatores de emissão utilizados.

Isso permite que você se concentre na lógica da sua aplicação, enquanto o Envizi lida com a seleção e atualização dos fatores, o alinhamento da metodologia e a consistência dos cálculos.

Desenvolvido para trazer a lógica das emissões para os fluxos de trabalho diários

A API foi criada para se integrar aos sistemas e fluxos de trabalho existentes, não para substituí-los. Ela oferece suporte a casos de uso de Escopo 1, 2 e 3 aplicando metodologias padronizadas e dados de fator de emissões gerenciados, ajudando a garantir que os cálculos permaneçam consistentes em todos os sistemas e casos de uso. Isso permite que as equipes incorporem a lógica de emissões sem introduzir uma complexidade adicional à sua infraestrutura.

Os dados de atividades que exigem cálculos de emissões geralmente estão espalhados por sistemas de ERP, aquisição e logística, tornando os cálculos de Escopo 3 dependentes da integração e do processamento de dados eficazes. A API integra os cálculos de emissões ao seu sistema de registro para fornecer resultados confiáveis e rastreáveis em diversas categorias, como mercadorias adquiridas, transporte e etapas do ciclo de vida do produto.

Um exemplo é o IBM Maximo HSE, onde os recursos de cálculo de emissões da Envizi são usados para dar suporte à gestão de emissões fugitivas e estacionárias relacionadas a chamados de incidentes.

Ao usar a API, você evita:

  • Manutenção de bibliotecas de fatores de emissões
  • Reimplementação das metodologias de cálculo de GEE
  • Atualização da lógica à medida que as normas evoluem
  • Reconciliação de cálculos inconsistentes entre sistemas

O Envizi Emissions API é particularmente útil se você estiver:

  • Criando produtos que precisam de insights sobre emissões incorporados
  • Adicionando funcionalidades de sustentabilidade a sistemas corporativos existentes
  • Processando dados de atividades de alto volume entre regiões
  • Buscando padronizar os cálculos sem precisar criá-los do zero.

Escalonamento sem adicionar complexidade desnecessária

À medida que os cálculos de emissões se tornam parte de mais sistemas, produtos e fluxos de trabalho, as organizações precisam de uma maneira de escalar sem adicionar uma complexidade desnecessária. O IBM Envizi Emissions API foi desenvolvido para ajudar as equipes a incorporar cálculos rastreáveis para os ambientes que elas já usam, ao mesmo tempo em que lida com o esforço de criar e manter a lógica de emissões por conta própria.

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Autoria

Kendra DeKeyrel

VP, Asset Lifecycle Management Product and Engineering

IBM