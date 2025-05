Lançamento do IBM Enterprise Application Runtimes

A modernização tem se mostrado difícil quando as organizações enfrentam desafios conflitantes: altos custos para migrar para versões e tempos de execução posteriores do Java e migrações que ameaçam a estabilidade operacional e a continuidade de negócios. Suas equipes de desenvolvimento podem querer executar aplicações modernas com cargas de trabalho mais recentes, mas seus administradores precisam se concentrar na manutenção da estabilidade e da segurança da infraestrutura existente.

O IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) introduz o IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) ao portfólio, permitindo que as organizações façam mais com seu modelo operacional existente, aproveitando seus investimentos existentes no console administrativo IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) e habilitando cargas de trabalho do Java 8 e Java 17 a serem gerenciadas em um único modelo operacional. Com o IBM MoRE, os clientes do IBM WAS ND podem modernizar mais aplicações e abrir caminho para tecnologias mais recentes sem incorrer nos pesados custos operacionais associados à adoção de operações alternativas.

Concentre sua atenção em mais inovação, mais eficiência e mais colaboração enquanto acelera o desenvolvimento de novas aplicações para atender às exigências atuais e futuras dos negócios e do mercado.