As equipes de engenharia estão passando por uma transformação digital de longo alcance em engenharia complexa e product lifecycle management, e a IA generativa pode ajudar. No entanto, nas áreas de engenharia em que a precisão e a conformidade são inegociáveis e os resultados devem ser corretos, a aplicação da IA generativa não pode ser feita de forma ingênua.
Até mesmo um único requisito persistente pode levar a retrabalho dispendioso, atrasos no cronograma e resultados de baixa qualidade, que podem colocar em risco a viabilidade do produto e, às vezes, da empresa. Isso é especialmente vital para setores onde a segurança é crítica, como automotivo, aeroespacial ou dispositivos médicos, onde erros podem afetar o sucesso dos produtos e dos negócios. As aplicações de IA que não possuem um rigor de nível empresarial ou que ignoram proteções críticas podem prejudicar a promessa de velocidade e automação que pretendem entregar.
Fazer isso da maneira certa pode levar a maior velocidade, clareza e criar confiança para suas equipes de engenharia e stakeholders.
Um padrão promissor para a IA em engenharia é aplicar automações de IA em nível de tarefa que são alimentadas por agentes criados especificamente para cumprir essas tarefas. Isso permite novos tipos de automação e, ao mesmo tempo, lida com alguns dos riscos de erros decorrentes de consultas gerais a grandes modelos de linguagem (LLMs).
Adotamos essa abordagem no próximo produto IBM Engineering AI Hub v1.0. É um complemento do IBM Engineering Lifecycle Management, que fornecerá agentes que aparecerão para os usuários como novas funcionalidades "inteligentes" em suas ferramentas existentes.
A primeira versão, com disponibilidade planejada a partir de 14 de outubro de 2025, inclui agentes projetados para estes casos de uso:
Os engenheiros poderão acessar esses resultados impulsionados por IA em uma experiência de usuário integrada quando estiverem usando a aplicação de engenharia de requisitos DOORS Next e a aplicação de rastreamento e planejamento de fluxos de trabalho.
Os agentes são promissores, mas não são uma panaceia. Nossos princípios de projeto incluem manter seres humanos no controle (pense: a IA recomenda, os humanos decidem), definir expectativas realistas com os usuários e reunir evidências por meio da verificação e validação de que as automações em nível de tarefa demonstram um nível suficiente de precisão, confiabilidade e utilidade.
À medida que os produtos e sistemas se tornam cada vez mais "definidos por software" e a complexidade aumenta, a necessidade de ferramentas mais inteligentes e automatizadas nunca foi tão grande. O IBM Engineering AI Hub foi criado para ser um passo nessa direção.
