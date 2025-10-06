As equipes de engenharia estão passando por uma transformação digital de longo alcance em engenharia complexa e product lifecycle management, e a IA generativa pode ajudar. No entanto, nas áreas de engenharia em que a precisão e a conformidade são inegociáveis e os resultados devem ser corretos, a aplicação da IA generativa não pode ser feita de forma ingênua.

Até mesmo um único requisito persistente pode levar a retrabalho dispendioso, atrasos no cronograma e resultados de baixa qualidade, que podem colocar em risco a viabilidade do produto e, às vezes, da empresa. Isso é especialmente vital para setores onde a segurança é crítica, como automotivo, aeroespacial ou dispositivos médicos, onde erros podem afetar o sucesso dos produtos e dos negócios. As aplicações de IA que não possuem um rigor de nível empresarial ou que ignoram proteções críticas podem prejudicar a promessa de velocidade e automação que pretendem entregar.

Fazer isso da maneira certa pode levar a maior velocidade, clareza e criar confiança para suas equipes de engenharia e stakeholders.