Domínios de engenharia de alta confiança e agentes de IA: apresentando o IBM Engineering AI Hub v1.0 (disponível este mês)

publicado 10/06/2025

Autora

Daniel Moul

Principal Product Manager - Engineering Lifecycle Management

IBM

O IBM ELM está se preparando para lançar agentes de IA para ajudar equipes de engenharia a alcançar maior velocidade, clareza e confiança.

As equipes de engenharia estão passando por uma transformação digital de longo alcance em engenharia complexa e product lifecycle management, e a IA generativa pode ajudar. No entanto, nas áreas de engenharia em que a precisão e a conformidade são inegociáveis e os resultados devem ser corretos, a aplicação da IA generativa não pode ser feita de forma ingênua.

Até mesmo um único requisito persistente pode levar a retrabalho dispendioso, atrasos no cronograma e resultados de baixa qualidade, que podem colocar em risco a viabilidade do produto e, às vezes, da empresa. Isso é especialmente vital para setores onde a segurança é crítica, como automotivo, aeroespacial ou dispositivos médicos, onde erros podem afetar o sucesso dos produtos e dos negócios. As aplicações de IA que não possuem um rigor de nível empresarial ou que ignoram proteções críticas podem prejudicar a promessa de velocidade e automação que pretendem entregar.   

Fazer isso da maneira certa pode levar a maior velocidade, clareza e criar confiança para suas equipes de engenharia e stakeholders.

A abordagem do IBM ELM: agentes de IA em nível de tarefa

Um padrão promissor para a IA em engenharia é aplicar automações de IA em nível de tarefa que são alimentadas por agentes criados especificamente para cumprir essas tarefas. Isso permite novos tipos de automação e, ao mesmo tempo, lida com alguns dos riscos de erros decorrentes de consultas gerais a grandes modelos de linguagem (LLMs).

Adotamos essa abordagem no próximo produto IBM Engineering AI Hub v1.0. É um complemento do IBM Engineering Lifecycle Management, que fornecerá agentes que aparecerão para os usuários como novas funcionalidades "inteligentes" em suas ferramentas existentes.

A primeira versão, com disponibilidade planejada a partir de 14 de outubro de 2025, inclui agentes projetados para estes casos de uso:

  • Quality analysis de requisitos: escreva de forma eficiente requisitos de alta qualidade. Use pontuações de qualidade geradas por agentes para lidar com riscos ocultos entre suas especificações de requisitos.
  • Pergunte a seus requisitos: interaja com seus requisitos usando linguagem natural para obter respostas às suas perguntas, resumos, traduções e muito mais.
  • Sinopse de itens de trabalho: alterne rapidamente o contexto, atualizando-se sobre tarefas complexas de longa duração, defeitos e outros itens de trabalho.

Os engenheiros poderão acessar esses resultados impulsionados por IA em uma experiência de usuário integrada quando estiverem usando a aplicação de engenharia de requisitos DOORS Next e a aplicação de rastreamento e planejamento de fluxos de trabalho.

Manter seres humanos no controle

Os agentes são promissores, mas não são uma panaceia. Nossos princípios de projeto incluem manter seres humanos no controle (pense: a IA recomenda, os humanos decidem), definir expectativas realistas com os usuários e reunir evidências por meio da verificação e validação de que as automações em nível de tarefa demonstram um nível suficiente de precisão, confiabilidade e utilidade.

Para a era do “definido por software”

À medida que os produtos e sistemas se tornam cada vez mais "definidos por software" e a complexidade aumenta, a necessidade de ferramentas mais inteligentes e automatizadas nunca foi tão grande. O IBM Engineering AI Hub foi criado para ser um passo nessa direção.

