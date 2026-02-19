Introdução de um novo agente de IA no IBM Engineering AI Hub 1.2: itens de trabalho de maior qualidade, execução mais rápida

O IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) expandirá em breve seus recursos de automação impulsionada por IA para impulsionar a qualidade e a consistência no Engineering Workflow Management.
O IBM Engineering AI Hub 1.2 está se preparando para lançar um novo agente de composição de itens de trabalho, projetado para criar rascunhos de alta qualidade e bem estruturados para épicos, funcionalidades e histórias de usuários, diretamente dentro da interface do IBM Engineering Workflow Management.
Ele ajuda a reduzir a criação manual e melhorar a qualidade básica da criação de itens de trabalho, permitindo que os engenheiros passem menos tempo esclarecendo intenções e mais tempo entregando os resultados desejados e a geração de valor para o cliente.
Com disponibilidade geral planejada para 26 de março de 2026, o próximo lançamento reforça o compromisso da IBM em fornecer soluções modernas e fáceis de usar que ajudam as organizações a maximizar o valor de seus dados de engenharia e melhorar a produtividade em todo o ciclo de vida de desenvolvimento.
O novo agente de composição de itens de trabalho minimiza o esforço manual e repetitivo envolvido na elaboração de épicos, funcionalidades e histórias de usuários, auxiliando no processo de criação de pontos de partida estruturados e de alta qualidade. Isso reduz o tempo gasto em tarefas de criação repetitivas e garante que cada item de trabalho comece com uma base clara e consistente.
Ao aplicar estrutura e linguagem uniformes, o agente aumenta a clareza entre as equipes, ajudando os stakeholders de produtos, engenharia e qualidade a permanecerem alinhados desde o início e reduzindo mal-entendidos que geralmente atrasam as equipes.
Com rascunhos bem formados disponíveis desde o início, as equipes podem entrar nos ciclos de planejamento com maior confiança e eficiência. O agente de composição de itens de trabalho fornece itens de trabalho que já capturam o contexto e a intenção essenciais, levando a sessões de preparação mais rápidas, estimativas mais precisas e planejamento de sprints e lançamentos mais tranquilo. Como os itens de trabalho começam com detalhes mais completos, o retrabalho posterior causado por informações pouco claras ou ausentes é significativamente reduzido, ajudando as equipes a evitar atrasos, reduzir os tempos de espera e entregar valor ao cliente com mais rapidez.
Esse novo agente está no centro do próximo lançamento do IBM Engineering AI Hub V1.2, expandindo o crescente pacote de agentes de IA e desenvolvido para ajudar as equipes a criar rapidamente funcionalidades, histórias de usuários e tarefas de alta qualidade, diretamente dentro do Engineering Workflow Management do ELM. Foi projetado para melhorar a agilidade, acelerar o planejamento e aumentar o alinhamento, a consistência e a clareza entre equipes, projetos, programas e linhas de produtos.
A inovação da engenharia apoiada por essa nova automação por IA é, portanto, incorporada onde o planejamento acontece, permitindo uma iteração mais rápida e reduzindo a sobrecarga evitável do processo.
Junto com o agente de composição de itens de trabalho, a V1.2 traz novos avanços: um novo cliente baseado na web para administradores, permitindo configurar o Engineering AI Hub e os agentes que ele gerencia; e aprimoramento da quality analysis de requisitos, permitindo que os profissionais descartem pontuações desalinhadas com seu conhecimento especializado.
O IBM Engineering AI Hub capacita as equipes a gerenciar programas complexos, com foco na escala empresarial, ajudando a automatizar o trabalho de engenharia demorado ou repetitivo em todo o ciclo de vida, permitindo que os especialistas atuem mais rapidamente, mantendo o rigor na entrega crítica para a missão e segurança.
Além do agente de composição de itens de trabalho, o IBM Engineering AI Hub inclui agentes para quality analysis de requisitos (melhorando a clareza e a precisão), um assistente de engenharia (para consultas conversacionais, pesquisa de tópicos ou tradução), descoberta de casos de uso de MBSE (conectando requisitos de linguagem natural a modelos de sistema) e sinopse de itens de trabalho (resumindo trabalhos ou defeitos complexos).
Juntos, esses agentes fortalecem a continuidade digital e a rastreabilidade (desde os requisitos até o planejamento e a execução), para que as organizações de engenharia possam escalar a entrega sem sacrificar a qualidade, o alinhamento ou a visibilidade.
Inscreva-se para o webinar de lançamento em 26 de março de 2026