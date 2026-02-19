Introdução de um novo agente de IA no IBM Engineering AI Hub 1.2: itens de trabalho de maior qualidade, execução mais rápida

O IBM Engineering AI Hub 1.2 está se preparando para lançar um novo agente de composição de itens de trabalho, projetado para criar rascunhos de alta qualidade e bem estruturados para épicos, funcionalidades e histórias de usuários, diretamente dentro da interface do IBM Engineering Workflow Management.

Ele ajuda a reduzir a criação manual e melhorar a qualidade básica da criação de itens de trabalho, permitindo que os engenheiros passem menos tempo esclarecendo intenções e mais tempo entregando os resultados desejados e a geração de valor para o cliente.

Com disponibilidade geral planejada para 26 de março de 2026, o próximo lançamento reforça o compromisso da IBM em fornecer soluções modernas e fáceis de usar que ajudam as organizações a maximizar o valor de seus dados de engenharia e melhorar a produtividade em todo o ciclo de vida de desenvolvimento.