Inteligência artificial Automação de TI

Introdução de um novo agente de IA no IBM Engineering AI Hub 1.2: itens de trabalho de maior qualidade, execução mais rápida

O IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) expandirá em breve seus recursos de automação impulsionada por IA para impulsionar a qualidade e a consistência no Engineering Workflow Management.

Publicado 19/02/2026
Homem sentado à mesa na frente do computador em uma sala de escritório com janelas

O IBM Engineering AI Hub 1.2 está se preparando para lançar um novo agente de composição de itens de trabalho, projetado para criar rascunhos de alta qualidade e bem estruturados para épicos, funcionalidades e histórias de usuários, diretamente dentro da interface do IBM Engineering Workflow Management.

Ele ajuda a reduzir a criação manual e melhorar a qualidade básica da criação de itens de trabalho, permitindo que os engenheiros passem menos tempo esclarecendo intenções e mais tempo entregando os resultados desejados e a geração de valor para o cliente.

Com disponibilidade geral planejada para 26 de março de 2026, o próximo lançamento reforça o compromisso da IBM em fornecer soluções modernas e fáceis de usar que ajudam as organizações a maximizar o valor de seus dados de engenharia e melhorar a produtividade em todo o ciclo de vida de desenvolvimento.

Reduza o esforço de criação e, ao mesmo tempo, melhore a clareza e a consistência

O novo agente de composição de itens de trabalho minimiza o esforço manual e repetitivo envolvido na elaboração de épicos, funcionalidades e histórias de usuários, auxiliando no processo de criação de pontos de partida estruturados e de alta qualidade. Isso reduz o tempo gasto em tarefas de criação repetitivas e garante que cada item de trabalho comece com uma base clara e consistente.

Ao aplicar estrutura e linguagem uniformes, o agente aumenta a clareza entre as equipes, ajudando os stakeholders de produtos, engenharia e qualidade a permanecerem alinhados desde o início e reduzindo mal-entendidos que geralmente atrasam as equipes.

Acelere o planejamento e minimize retrabalhos e atrasos

Com rascunhos bem formados disponíveis desde o início, as equipes podem entrar nos ciclos de planejamento com maior confiança e eficiência. O agente de composição de itens de trabalho fornece itens de trabalho que já capturam o contexto e a intenção essenciais, levando a sessões de preparação mais rápidas, estimativas mais precisas e planejamento de sprints e lançamentos mais tranquilo. Como os itens de trabalho começam com detalhes mais completos, o retrabalho posterior causado por informações pouco claras ou ausentes é significativamente reduzido, ajudando as equipes a evitar atrasos, reduzir os tempos de espera e entregar valor ao cliente com mais rapidez.

Esse novo agente está no centro do próximo lançamento do IBM Engineering AI Hub V1.2, expandindo o crescente pacote de agentes de IA e desenvolvido para ajudar as equipes a criar rapidamente funcionalidades, histórias de usuários e tarefas de alta qualidade, diretamente dentro do Engineering Workflow Management do ELM. Foi projetado para melhorar a agilidade, acelerar o planejamento e aumentar o alinhamento, a consistência e a clareza entre equipes, projetos, programas e linhas de produtos.

A inovação da engenharia apoiada por essa nova automação por IA é, portanto, incorporada onde o planejamento acontece, permitindo uma iteração mais rápida e reduzindo a sobrecarga evitável do processo.

Resultados que os líderes podem obter:

  • Maior produtividade da equipe por meio da redução do esforço de criação manual e mais tempo gasto em trabalhos de engenharia e planejamento de alto valor.
  • Maior clareza e alinhamento, como itens de trabalho consistentes e bem estruturados, minimizam mal-entendidos entre as equipes de produto, engenharia e QA.
  • Ciclos de planejamento mais eficientes com escopos bem definidos que aceleram o preparo, a estimativa e a tomada de decisão.
  • Menos retrabalho e menos atrasos graças a itens de trabalho mais claros e completos que reduzem a rotatividade posterior e ajudam as equipes a entregar mais rápido.

Junto com o agente de composição de itens de trabalho, a V1.2 traz novos avanços: um novo cliente baseado na web para administradores, permitindo configurar o Engineering AI Hub e os agentes que ele gerencia; e aprimoramento da quality analysis de requisitos, permitindo que os profissionais descartem pontuações desalinhadas com seu conhecimento especializado.

Camada unificada impulsionada por IA que abrange todo o ciclo de vida da engenharia

O IBM Engineering AI Hub capacita as equipes a gerenciar programas complexos, com foco na escala empresarial, ajudando a automatizar o trabalho de engenharia demorado ou repetitivo em todo o ciclo de vida, permitindo que os especialistas atuem mais rapidamente, mantendo o rigor na entrega crítica para a missão e segurança.

Além do agente de composição de itens de trabalho, o IBM Engineering AI Hub inclui agentes para quality analysis de requisitos (melhorando a clareza e a precisão), um assistente de engenharia (para consultas conversacionais, pesquisa de tópicos ou tradução), descoberta de casos de uso de MBSE (conectando requisitos de linguagem natural a modelos de sistema) e sinopse de itens de trabalho (resumindo trabalhos ou defeitos complexos).

Juntos, esses agentes fortalecem a continuidade digital e a rastreabilidade (desde os requisitos até o planejamento e a execução), para que as organizações de engenharia possam escalar a entrega sem sacrificar a qualidade, o alinhamento ou a visibilidade.

Inscreva-se para o webinar de lançamento em 26 de março de 2026

Leia a documentação do produto da IBM

Autora

Bhawana Gupta

Senor Product Manager

IBM