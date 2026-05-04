À medida que as fraudes crescem em escala e complexidade, as organizações precisam de uma nova abordagem para a investigação. O IBM Cyber Fraud oferece inteligência assistida por IA para ajudar as equipes a migrar mais rapidamente e agir com confiança.
No IBM Think 2026, estamos anunciando a pré-visualização privada do IBM Cyber Fraud, uma nova solução de investigação de fraude assistida por IA projetada para ajudar as organizações a migrar de investigações manuais e fragmentadas para operações mais rápidas e mais inteligentes.
À medida que os pagamentos digitais continuam crescendo, aumentam também a escala e a sofisticação das fraudes. As instituições financeiras fizeram progressos significativos na detecção de fraudes, mas muitas ainda enfrentam limitações quanto aos procedimentos subsequentes.
Atualmente, as equipes de combate à fraude muitas vezes precisam navegar por diversos sistemas desconectados, coletar dados manualmente e reunir informações antes de tomar uma decisão. Esse processo pode levar dias ou até semanas, atrasando os tempos de resposta, aumentando os custos operacionais e deixando as organizações expostas a riscos contínuos.
Na IBM, vemos uma oportunidade de mudar fundamentalmente essa situação. O IBM Cyber Fraud reúne dados de sistemas de fraude, pagamento e segurança em uma experiência de investigação unificada. Ao automatizar a coleta de dados, orquestrar os fluxos de trabalho e permitir a análise baseada em linguagem natural, ele permite que os investigadores se concentrem no que mais importa: tomar decisões embasadas.
Em vez de alternar entre ferramentas e unir o contexto manualmente, as equipes podem trabalhar em um único espaço de trabalho de investigação, acelerando a resolução e melhorando a consistência entre os casos.
Com o IBM Cyber Fraud, as organizações podem reduzir o tempo de investigação em até 90%1 e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade e a consistência das decisões. Investigações mais rápidas significam uma resposta mais rápida. E uma resposta mais rápida significa menos perdas com fraudes, melhor experiência do cliente e uso mais eficiente dos recursos.
Ao reduzir o esforço manual necessário para reunir e correlacionar dados, o Cyber Fraud permite que os investigadores se concentrem em análises de maior valor em vez de tarefas repetitivas. Essa mudança não apenas aumenta a produtividade, mas também ajuda as organizações a escalar de forma mais eficaz, lidando com volumes crescentes de alertas sem um aumento proporcional no número de funcionários.
Igualmente importante, o Cyber Fraud foi projetado para funcionar com ambientes já existentes. Ele atua como uma camada de investigação assistida por IA que se integra aos sistemas atuais de gerenciamento de casos e detecção de fraudes, eliminando a necessidade de abordagens dispendiosas de remoção e substituição.
O IBM Cyber Fraud representa a próxima etapa na evolução das operações de fraude, onde a IA não só detecta o risco, mas também apoia ativamente a forma como a organização investiga e responde a ele. Estamos entusiasmados em levar esse recurso ao mercado e colaborar com os clientes enquanto continuamos a moldar o futuro da investigação de fraudes.
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