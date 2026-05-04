À medida que os pagamentos digitais continuam crescendo, aumentam também a escala e a sofisticação das fraudes. As instituições financeiras fizeram progressos significativos na detecção de fraudes, mas muitas ainda enfrentam limitações quanto aos procedimentos subsequentes.

Atualmente, as equipes de combate à fraude muitas vezes precisam navegar por diversos sistemas desconectados, coletar dados manualmente e reunir informações antes de tomar uma decisão. Esse processo pode levar dias ou até semanas, atrasando os tempos de resposta, aumentando os custos operacionais e deixando as organizações expostas a riscos contínuos.

Na IBM, vemos uma oportunidade de mudar fundamentalmente essa situação. O IBM Cyber Fraud reúne dados de sistemas de fraude, pagamento e segurança em uma experiência de investigação unificada. Ao automatizar a coleta de dados, orquestrar os fluxos de trabalho e permitir a análise baseada em linguagem natural, ele permite que os investigadores se concentrem no que mais importa: tomar decisões embasadas.

Em vez de alternar entre ferramentas e unir o contexto manualmente, as equipes podem trabalhar em um único espaço de trabalho de investigação, acelerando a resolução e melhorando a consistência entre os casos.