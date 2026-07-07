IBM COBOL Elevate for z/OS: uma nova era de otimização e modernização de aplicações COBOL

A IBM está anunciando o IBM COBOL Elevate for z/OS, uma solução abrangente projetada para ajudar as organizações a modernizar aplicações COBOL críticas para os negócios por meio da otimização automatizada de desempenho, atualizações aceleradas de compiladores e insights de desempenho praticáveis.
As aplicações COBOL continuam sendo fundamentais para muitos dos sistemas de negócios mais importantes do mundo. À medida que as organizações continuam modernizando seus ambientes de TI, enfrentam uma pressão crescente para melhorar o desempenho das aplicações, manter níveis de software suportados e reduzir a dependência de habilidades especializadas, ao mesmo tempo em que continuam entregando operações de negócio ininterruptas.
O IBM COBOL Elevate for z/OS ajuda a enfrentar esses desafios ao reunir automação, análise de dados e recursos assistidos por IA em uma única solução. Projetado para organizações que executam aplicações COBOL no IBM Z, ele ajuda a simplificar os esforços de modernização e visa melhorar a qualidade das aplicações, a produtividade dos desenvolvedores e a eficiência operacional.
O IBM z17 é a plataforma líder do setor para aplicações COBOL críticas para os negócios, reunindo hardware especializado e um compilador COBOL de última geração para oferecer desempenho, resiliência e eficiência incomparáveis. Explore o IBM COBOL Elevate com o novo z17 single frame & rackmount para maximizar o valor do investimento existente e aproveitar os novos recursos do COBOL para acelerar a jornada de modernização.
Leia a carta de anúncio das configurações IBM z17 Single Frame e Rack Mount..
O IBM COBOL Elevate for z/OS foi projetado para reunir três recursos complementares para ajudar as organizações a otimizar, atualizar e agilizar o desempenho das aplicações COBOL.
O IBM COBOL Elevate for z/OS faz análises de desempenho antecipadas para determinar quais programas COBOL precisam de otimização. Ele foi criado para identificar programas COBOL que exigem otimização por meio de uma configuração simples e única e auxiliar no processo de otimização. As aplicações COBOL identificadas são otimizadas sem alterações no código-fonte, necessidade de recompilação ou atividades extensas de análise de desempenho.
O IBM COBOL Elevate foi desenvolvido para reduzir o esforço de testes de pré-implementação para módulos COBOL otimizados, permitindo que as organizações extraiam valor adicional das aplicações COBOL existentes.
O recurso Simplify Compiler Upgrades foi criado para ajudar as organizações a acelerar o upgrade para níveis de compiladores Enterprise COBOL compatíveis.
Por meio de análise automatizada de inventário, avaliações de prontidão, remediação assistida por IA e fluxos de trabalho orientados, as equipes podem compreender melhor as dependências de aplicações, identificar requisitos de upgrade e prever o risco do projeto. Isso ajuda as organizações a se manterem atualizadas, ao mesmo tempo que aproveitam as mais recentes inovações do Enterprise COBOL e do IBM Z.
O Performance Insights ajuda as organizações a identificar e priorizar possíveis problemas de desempenho diretamente no código-fonte COBOL. Usando análises estáticas e dinâmicas juntamente com dados de execução reais, o IBM COBOL Elevate fornece recomendações praticáveis que ajudam os desenvolvedores a se concentrarem nos problemas identificados com o maior impacto. Ao conectar a análise diretamente ao código-fonte, as organizações podem migrar com rapidez da identificação para a remediação.
As organizações estão buscando maneiras práticas de modernizar as aplicações existentes, mantendo a confiabilidade e a resiliência das quais seus negócios dependem.
O IBM COBOL Elevate for z/OS foi desenvolvido para ajudar a enfrentar os principais desafios de modernização de aplicações COBOL por meio de:
Juntos, esses recursos foram projetados para ajudar as organizações a se modernizarem com maior velocidade, aproveitando a lógica de negócios e a estabilidade operacional incorporadas em suas aplicações COBOL.
O IBM COBOL Elevate for z/OS 1.1 tem previsão de disponibilidade a partir de 18 de setembro de 2026. Para obter mais informações sobre o IBM COBOL Elevate for z/OS, entre em contato com seu representante da IBM ou com um IBM Business Partner.