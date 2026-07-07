IBM COBOL Elevate for z/OS: uma nova era de otimização e modernização de aplicações COBOL

As aplicações COBOL continuam sendo fundamentais para muitos dos sistemas de negócios mais importantes do mundo. À medida que as organizações continuam modernizando seus ambientes de TI, enfrentam uma pressão crescente para melhorar o desempenho das aplicações, manter níveis de software suportados e reduzir a dependência de habilidades especializadas, ao mesmo tempo em que continuam entregando operações de negócio ininterruptas.

O IBM COBOL Elevate for z/OS ajuda a enfrentar esses desafios ao reunir automação, análise de dados e recursos assistidos por IA em uma única solução. Projetado para organizações que executam aplicações COBOL no IBM Z, ele ajuda a simplificar os esforços de modernização e visa melhorar a qualidade das aplicações, a produtividade dos desenvolvedores e a eficiência operacional.

O IBM z17 é a plataforma líder do setor para aplicações COBOL críticas para os negócios, reunindo hardware especializado e um compilador COBOL de última geração para oferecer desempenho, resiliência e eficiência incomparáveis. Explore o IBM COBOL Elevate com o novo z17 single frame & rackmount para maximizar o valor do investimento existente e aproveitar os novos recursos do COBOL para acelerar a jornada de modernização.

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