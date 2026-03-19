Ilustração digital de fundo cinza com ícones interconectados à direita por linha pontilhada. Os ícones incluem uma nuvem azul, um quadrado azul com cadeado de chave dentro e outros
Inteligência artificial Automação de TI

Apresentando o IBM Cloud Key Protect Dedicated: desenvolvido para cargas de trabalho em nuvem de alta segurança

Isolamento criptográfico e controle de propriedade do cliente, por design.

Publicado 19/03/2026

Com o aumento da pressão em torno da soberania dos dados, da auditabilidade e da conformidade regional, os líderes de segurança precisam de confiança absoluta de que suas chaves de criptografia são somente deles, indisponíveis para o provedor de nuvem ou para qualquer parte externa.

O IBM Cloud Key Protect Dedicated oferece exatamente isso: um modelo Keep Your Own Key de locatário único, implementação com primeiro isolamento do serviço de gerenciamento de chaves nativo da nuvem da IBM com domínios HSM dedicados e um modelo de confiança rigoroso de propriedade do cliente.

O Key Protect Dedicated oferece alta garantia técnica ao isolar criptograficamente as chaves dos operadores em nuvem que usam HSMs dedicados e acesso controlado pelo cliente. Esse design assegura a separação de obrigações e garante que apenas o cliente possa acessar ou operar suas chaves de criptografia.

Visão geral: seis recursos principais

O IBM Cloud Key Protect Dedicated oferece verdadeira propriedade e isolamento de chaves para as cargas de trabalho mais confidenciais na nuvem e atende à conformidade regulatória. Veja como ele foi construído para alcançar alta garantia em escala.  

  1. Dedicado por design, nativo da nuvem em escala. O Key Protect Dedicated oferece um stack totalmente isolado com domínios HSM dedicados para separação raiz de confiança e boundaries por locatário — ideal para serviços financeiros, saúde, setor público e outros ambientes de alta segurança.
  2. Keep Your Own Key (KYOK) = propriedade total de chaves. Você mantém o controle total das chaves mestras/raiz, complementando o BYOK para que possa atender aos rigorosos requisitos de soberania, auditoria e residência com confiança.
  3. Contêineres confidenciais com o Intel TDX. O Key Protect foi projetado para executar serviços criptográficos em contêineres confidenciais do Red Hat OpenShift, aproveitando os enclaves seguros do Intel TDX para ajudar a proteger os dados em uso, não só em repouso ou em trânsito.
  4. Garantia baseada no HSM. O serviço usa HSMs FIPS 140-3 Nível 4 (sob certificação NIST) para proteger o material das chaves contra ameaças físicas e ambientais, apoiando requisitos empresariais rigorosos e regulatórios.
  5. Operações híbridas em primeiro lugar. Um painel de controle e modelo de APIs unificado e nativo da nuvem foi projetado para funcionar em modelos de locação e fornecedores (incluindo Utimaco, Thales, Marvell), para reduzir a dependência e simplificar a modernização.
  6. Excelência operacional integrada. A escala baseada no Kubernetes, a telemetria robusta e a automação do DevSecOps melhoram a resiliência e a integração, mantendo os SLAs e a observabilidade em primeiro plano.

Onde se encaixa: cinco casos de uso de alto valor

Estruturamos os padrões mais comuns que vemos nos clientes regulamentados. Use-os como pontos de partida para seus programas e arquiteturas de referência.

1) Serviços financeiros: isole dados de alto risco e atenda às regras regionais

Os bancos e os provedores de pagamentos enfrentam controles de chaves fragmentados, ameaças de agentes internos/infraestrutura e obrigações regionais, como DORA, C5, ISMAP e outros. Com o KYOK de locatário único e domínios HSM dedicados, você pode centralizar a governança em pipelines de pagamentos, negociação e análise, unindo legado e nuvem enquanto se alinha aos requisitos de FS Cloud e PCI.

O resultado: controle mais forte, auditorias mais limpas, modernização mais segura.

2) Saúde: proteja as PHI com responsabilidade e auditoria rigorosas

Os fornecedores precisam de criptografia consistente em EHR, geração de imagens, telessaúde e IA clínica, além de logs precisos para avaliações HIPAA/HITRUST. O Key Protect Dedicated oferece implementações por região, isolamento de chaves de locatário único e registro unificado, para que você sempre saiba quem pode acessar o quê — e possa comprovar isso.

O resultado: conformidade simplificada, menos atrito de auditoria, implementação mais rápida de serviços de saúde digitais.

3) IA generativa governada: chaves de controle para modelos, dados e artefatos

Os pipelines de IA generativa abrangem data lakes, armazenamentos de vetores e repositórios de modelos, geralmente com criptografia inconsistente e sem um único proprietário. Aplique BYOK/KYOK nos ativos do watsonx.ai e watsonx.data com chaves dedicadas e baseadas em HSM para impor linhagem e residência enquanto acelera uma postura de RAG pré-aprovada.

O resultado: uma IA governada com menos transferências de segurança e evidências mais claras.

4) IBM PowerVS (AIX e Linux): criptografia unificada para sistemas principais

AIX, DB2, SAP e backups muitas vezes combinam métodos sem proprietário claro. Com KYOK de locatário único e domínios HSM dedicados, proteja as migrações de LPAR, a migração para a nuvem do SAP e as operações de DR/backup, mantendo as chaves na região necessária.

O resultado: adoção mais rápida do PowerVS com controle e governança verificáveis.

5) Aplicações nativas da nuvem: opere a plataforma e a infraestrutura com segurança

Use o Key Protect Dedicated para padronizar a criptografia para bancos de dados, object storage e contêineres, com proteções de autorização dupla para ações confidenciais, como exclusão de chaves ou cerimônias de chave-mestra. Resultado: menos configurações incorretas, auditorias mais limpas e tempos de lançamento que passam de semanas para dias.

Introdução

O Key Protect Dedicated dá às organizações a liberdade de migrar rapidamente na nuvem, sem abrir mão do controle de suas chaves, seus boundaries ou sua confiança.

Explore o IBM Cloud Key Protect

Leia a documentação para começar a usar o serviço

Vivek Kinra

Director, Product Management - IBM Cloud Platform, Security and Compliance | CISSP

Damneet Basak

Senior Product Manager - IBM Cloud Security