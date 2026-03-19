Apresentando o IBM Cloud Key Protect Dedicated: desenvolvido para cargas de trabalho em nuvem de alta segurança

Com o aumento da pressão em torno da soberania dos dados, da auditabilidade e da conformidade regional, os líderes de segurança precisam de confiança absoluta de que suas chaves de criptografia são somente deles, indisponíveis para o provedor de nuvem ou para qualquer parte externa.

O IBM Cloud Key Protect Dedicated oferece exatamente isso: um modelo Keep Your Own Key de locatário único, implementação com primeiro isolamento do serviço de gerenciamento de chaves nativo da nuvem da IBM com domínios HSM dedicados e um modelo de confiança rigoroso de propriedade do cliente.

O Key Protect Dedicated oferece alta garantia técnica ao isolar criptograficamente as chaves dos operadores em nuvem que usam HSMs dedicados e acesso controlado pelo cliente. Esse design assegura a separação de obrigações e garante que apenas o cliente possa acessar ou operar suas chaves de criptografia.