Apresentando o IBM Cloud Key Protect Dedicated: desenvolvido para cargas de trabalho em nuvem de alta segurança

Isolamento criptográfico e controle de propriedade do cliente, por design.
Com o aumento da pressão em torno da soberania dos dados, da auditabilidade e da conformidade regional, os líderes de segurança precisam de confiança absoluta de que suas chaves de criptografia são somente deles, indisponíveis para o provedor de nuvem ou para qualquer parte externa.
O IBM Cloud Key Protect Dedicated oferece exatamente isso: um modelo Keep Your Own Key de locatário único, implementação com primeiro isolamento do serviço de gerenciamento de chaves nativo da nuvem da IBM com domínios HSM dedicados e um modelo de confiança rigoroso de propriedade do cliente.
O Key Protect Dedicated oferece alta garantia técnica ao isolar criptograficamente as chaves dos operadores em nuvem que usam HSMs dedicados e acesso controlado pelo cliente. Esse design assegura a separação de obrigações e garante que apenas o cliente possa acessar ou operar suas chaves de criptografia.
O IBM Cloud Key Protect Dedicated oferece verdadeira propriedade e isolamento de chaves para as cargas de trabalho mais confidenciais na nuvem e atende à conformidade regulatória. Veja como ele foi construído para alcançar alta garantia em escala.
Estruturamos os padrões mais comuns que vemos nos clientes regulamentados. Use-os como pontos de partida para seus programas e arquiteturas de referência.
Os bancos e os provedores de pagamentos enfrentam controles de chaves fragmentados, ameaças de agentes internos/infraestrutura e obrigações regionais, como DORA, C5, ISMAP e outros. Com o KYOK de locatário único e domínios HSM dedicados, você pode centralizar a governança em pipelines de pagamentos, negociação e análise, unindo legado e nuvem enquanto se alinha aos requisitos de FS Cloud e PCI.
O resultado: controle mais forte, auditorias mais limpas, modernização mais segura.
Os fornecedores precisam de criptografia consistente em EHR, geração de imagens, telessaúde e IA clínica, além de logs precisos para avaliações HIPAA/HITRUST. O Key Protect Dedicated oferece implementações por região, isolamento de chaves de locatário único e registro unificado, para que você sempre saiba quem pode acessar o quê — e possa comprovar isso.
O resultado: conformidade simplificada, menos atrito de auditoria, implementação mais rápida de serviços de saúde digitais.
Os pipelines de IA generativa abrangem data lakes, armazenamentos de vetores e repositórios de modelos, geralmente com criptografia inconsistente e sem um único proprietário. Aplique BYOK/KYOK nos ativos do watsonx.ai e watsonx.data com chaves dedicadas e baseadas em HSM para impor linhagem e residência enquanto acelera uma postura de RAG pré-aprovada.
O resultado: uma IA governada com menos transferências de segurança e evidências mais claras.
AIX, DB2, SAP e backups muitas vezes combinam métodos sem proprietário claro. Com KYOK de locatário único e domínios HSM dedicados, proteja as migrações de LPAR, a migração para a nuvem do SAP e as operações de DR/backup, mantendo as chaves na região necessária.
O resultado: adoção mais rápida do PowerVS com controle e governança verificáveis.
Use o Key Protect Dedicated para padronizar a criptografia para bancos de dados, object storage e contêineres, com proteções de autorização dupla para ações confidenciais, como exclusão de chaves ou cerimônias de chave-mestra. Resultado: menos configurações incorretas, auditorias mais limpas e tempos de lançamento que passam de semanas para dias.
O Key Protect Dedicated dá às organizações a liberdade de migrar rapidamente na nuvem, sem abrir mão do controle de suas chaves, seus boundaries ou sua confiança.
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