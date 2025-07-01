Empresas de todos os portes enfrentam uma pressão cada vez maior para migrar grandes volumes de dados de forma rápida, segura e confiável. Quer seja apoiando equipes distribuídas, permitindo a colaboração remota ou automatizando transferências de arquivos urgentes, a necessidade de movimentação eficiente de dados nunca foi tão crítica.

Mas nem todas as organizações estão prontas para começar com uma implementação empresarial em grande escala desde o primeiro dia. Muitos departamentos de grandes empresas, bem como pequenas e médias empresas (PMEs), estão buscando uma maneira mais simples e econômica de começar. Quer seja uma equipe de mídia compartilhando ativos de alta resolução, uma unidade de pesquisa migrando conjuntos de dados ou uma PME tentando simplificar fluxos de trabalho básicos, essas equipes precisam de uma solução que as atenda onde estão, sem comprometer a velocidade ou a segurança.