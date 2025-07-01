Apresentamos o IBM Aspera Lite: transferência rápida de arquivos para casos de uso direcionados e escaláveis

Empresas de todos os portes enfrentam uma pressão cada vez maior para migrar grandes volumes de dados de forma rápida, segura e confiável. Quer seja apoiando equipes distribuídas, permitindo a colaboração remota ou automatizando transferências de arquivos urgentes, a necessidade de movimentação eficiente de dados nunca foi tão crítica.

Mas nem todas as organizações estão prontas para começar com uma implementação empresarial em grande escala desde o primeiro dia. Muitos departamentos de grandes empresas, bem como pequenas e médias empresas (PMEs), estão buscando uma maneira mais simples e econômica de começar. Quer seja uma equipe de mídia compartilhando ativos de alta resolução, uma unidade de pesquisa migrando conjuntos de dados ou uma PME tentando simplificar fluxos de trabalho básicos, essas equipes precisam de uma solução que as atenda onde estão, sem comprometer a velocidade ou a segurança.

É aí que entra o IBM Aspera Lite

O Aspera Lite é uma solução de transferência de arquivos no local baseada em assinatura e projetada especificamente para implementações focadas e de nível básico. Ele oferece o poder da tecnologia FASP patenteada do IBM Aspera, garantindo transferências de arquivos rápidas, seguras e previsíveis, criadas para equipes, departamentos ou organizações menores que estão começando sua jornada rumo a fluxos de trabalho de dados mais avançados.

Com o Aspera Lite, você pode:

  • Compartilhar e receber rapidamente arquivos grandes sem limitações de tamanho ou distância
  • Automatizar transferências de rotina para reduzir o esforço manual
  • Possibilitar colaboração de alta velocidade entre usuários distribuídos
  • Começar pequeno e escalar conforme suas necessidades de transferência de dados evoluem

Não importa se você é um departamento dentro de uma grande empresa ou uma PME com recursos de TI enxutos, o Aspera Lite oferece uma maneira rápida, segura e escalável de modernizar as transferências de arquivos, do jeito que você quiser.

Criado para equipes com necessidades de dados crescentes

Muitas organizações exigem transferências de arquivos seguras e de alta velocidade, mas podem não precisar (ou estar prontas para) a escala total de modelos de implementação maiores. O IBM Aspera Lite lida com isso com uma oferta escalável compatível com:

  • Colaboração básica e compartilhamento de dados de data center locais
  • Automação simples para transferir dados entre locais e com parceiros
  • Fácil implementação e gerenciamento por equipes de TI enxutas
  • Desempenho de alta velocidade que supera as ferramentas de MFT tradicionais

Embalagem simplificada

O IBM Aspera Lite inclui uma coleção selecionada de componentes de software, selecionados para proporcionar transferência e compartilhamento rápidos e seguros de arquivos:

  • IBM Aspera High-Speed Transfer Endpoint: o mecanismo central que permite transferências seguras e de alta velocidade entre endpoints usando a tecnologia FASP do Aspera
  • IBM Aspera Faspex: facilita a troca de arquivos segura e baseada em pacotes com interface da web intuitiva e fluxos de trabalho em estilo de e-mail
  • IBM Aspera Shares: permite que os usuários naveguem, acessem e compartilhem arquivos em armazenamento distribuído por meio de uma interface da web simples
  • IBM® Aspera Console: oferece monitoramento, automação e controle centralizados em todas as transferências
  • IBM® Aspera Proxy: permite transferências seguras de arquivos por meio de firewalls, mascarando IPs internos e aplicando controle de acesso
  • IBM® Aspera HTTP Gateway: aceita transferências HTTPS baseadas em navegador para usuários em ambientes restritos ou sem software instalado

Pode-se escolher entre três opções de largura de banda —100 Mbps, 500 Mbps ou 1 Gbps— com base em suas necessidades de desempenho. Todos os níveis incluem volume de transferência de dados ilimitado e são licenciados por meio de assinaturas anuais de prazo fixo.

Três principais impactos de negócios

  1. Colaboração acelerada: permite que equipes e parceiros troquem arquivos grandes de forma rápida e confiável, reduzindo os prazos do projeto
  2. Sobrecarga operacional reduzida: simplifica o gerenciamento e a automação, facilitando a implementação e o uso, mesmo com recursos técnicos limitados
  3. Previsibilidade e flexibilidade de custos: oferece preços de prazo fixo com transferência de dados ilimitada, eliminando taxas de uso variáveis e auxiliando no gerenciamento de orçamentos com confiança

Expandindo o alcance do IBM Aspera

O IBM Aspera Lite traz o poder da tecnologia de transferência de arquivos de alta velocidade do IBM Aspera para novos segmentos e caso de uso. Ele oferece um ponto de entrada estratégico que pode ser expandido para implementações mais amplas e ecossistemas colaborativos de parceiros ao longo do tempo.

Ao lidar com as necessidades das organizações com menores cargas de trabalho e orçamentos mais apertados, o Aspera Lite complementa o portfólio mais amplo do IBM Aspera.

Comece a usar o IBM Aspera Lite

Pronto para simplificar suas transferências de arquivos? O IBM Aspera Lite agora está disponível como uma solução global por assinatura para movimentação de dados rápida e segura. Detalhes de pedidos, documentação e recursos de suporte estão disponíveis na Documentação da IBM.

Para saber mais, entre em contato com seu representante da IBM ou acesse a página do produto IBM Aspera.

