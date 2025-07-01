1 de julho de 2025
Empresas de todos os portes enfrentam uma pressão cada vez maior para migrar grandes volumes de dados de forma rápida, segura e confiável. Quer seja apoiando equipes distribuídas, permitindo a colaboração remota ou automatizando transferências de arquivos urgentes, a necessidade de movimentação eficiente de dados nunca foi tão crítica.
Mas nem todas as organizações estão prontas para começar com uma implementação empresarial em grande escala desde o primeiro dia. Muitos departamentos de grandes empresas, bem como pequenas e médias empresas (PMEs), estão buscando uma maneira mais simples e econômica de começar. Quer seja uma equipe de mídia compartilhando ativos de alta resolução, uma unidade de pesquisa migrando conjuntos de dados ou uma PME tentando simplificar fluxos de trabalho básicos, essas equipes precisam de uma solução que as atenda onde estão, sem comprometer a velocidade ou a segurança.
O Aspera Lite é uma solução de transferência de arquivos no local baseada em assinatura e projetada especificamente para implementações focadas e de nível básico. Ele oferece o poder da tecnologia FASP patenteada do IBM Aspera, garantindo transferências de arquivos rápidas, seguras e previsíveis, criadas para equipes, departamentos ou organizações menores que estão começando sua jornada rumo a fluxos de trabalho de dados mais avançados.
Com o Aspera Lite, você pode:
Não importa se você é um departamento dentro de uma grande empresa ou uma PME com recursos de TI enxutos, o Aspera Lite oferece uma maneira rápida, segura e escalável de modernizar as transferências de arquivos, do jeito que você quiser.
Muitas organizações exigem transferências de arquivos seguras e de alta velocidade, mas podem não precisar (ou estar prontas para) a escala total de modelos de implementação maiores. O IBM Aspera Lite lida com isso com uma oferta escalável compatível com:
O IBM Aspera Lite inclui uma coleção selecionada de componentes de software, selecionados para proporcionar transferência e compartilhamento rápidos e seguros de arquivos:
Pode-se escolher entre três opções de largura de banda —100 Mbps, 500 Mbps ou 1 Gbps— com base em suas necessidades de desempenho. Todos os níveis incluem volume de transferência de dados ilimitado e são licenciados por meio de assinaturas anuais de prazo fixo.
O IBM Aspera Lite traz o poder da tecnologia de transferência de arquivos de alta velocidade do IBM Aspera para novos segmentos e caso de uso. Ele oferece um ponto de entrada estratégico que pode ser expandido para implementações mais amplas e ecossistemas colaborativos de parceiros ao longo do tempo.
Ao lidar com as necessidades das organizações com menores cargas de trabalho e orçamentos mais apertados, o Aspera Lite complementa o portfólio mais amplo do IBM Aspera.
Pronto para simplificar suas transferências de arquivos? O IBM Aspera Lite agora está disponível como uma solução global por assinatura para movimentação de dados rápida e segura. Detalhes de pedidos, documentação e recursos de suporte estão disponíveis na Documentação da IBM.
Para saber mais, entre em contato com seu representante da IBM ou acesse a página do produto IBM Aspera.