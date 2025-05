Apresentando a alta disponibilidade no IBM Cloud for VCF as a Service: aprimorando a resiliência e a disponibilidade para cargas de trabalho de missão crítica

O VCF as a Service com alta disponibilidade da IBM permite que as empresas implementem cargas de trabalho com confiança, sabendo que a infraestrutura foi projetada para manter as aplicações disponíveis e com desempenho ideal, mesmo diante de interrupções. Não importa se você precisa de uma rede estendida para distribuição de carga ou de cargas de trabalho totalmente estendidas para recursos de failover abrangentes, o VCF as a Service oferece a flexibilidade, a escalabilidade e o desempenho de que você precisa.

Com o VCF as a Service e o IBM Cloud, você pode implementar rapidamente cargas de trabalho de missão crítica altamente disponíveis em um ambiente confiável, ao mesmo tempo em que se beneficia de modelos de preços econômicos e suporte incomparável.

Experimente o futuro da alta disponibilidade com o VCF as a Service hoje mesmo e deixe a IBM lidar com a complexidade para que você possa se concentrar no que mais importa: sua empresa.