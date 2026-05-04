Apresentamos o HCP Terraform com tecnologia Infragraph: agora em prévia pública

Estados híbridos e multinuvem criam silos de dados. O HCP Terraform, desenvolvido pela Infragraph, fornece uma fonte única da verdade para ajudar a otimizar e proteger a infraestrutura.
A migração para a nuvem deveria tornar a infraestrutura mais fácil de provisionar e gerenciar. Para muitas empresas, a realidade é mais complicada. Surgiram novos pontos problemáticos que prejudicam a velocidade, a segurança e a escala da nuvem.
Considere agora o estado "normal" das organizações: infraestrutura de armazenamento de dados em silos. Como resultado, raramente existe uma visão unificada do que está acontecendo em ambientes híbridos e multinuvem. Em vez disso, as equipes de plataforma constroem tudo sozinhas ou acabam comprando ferramentas diferentes para ajudar, criando ainda mais dispersão. Elas têm dificuldade em rastrear quem é o proprietário e o responsável pelos diferentes recursos. A aplicação de correções de segurança e a mitigação de riscos ficam mais difíceis, a complexidade aumenta e os custos aumentam.
É aqui que o HCP Terraform com tecnologia Infragraph ajuda. O Infragraph é um gráfico de conhecimento centralizado e orientado por eventos que proporciona a visibilidade unificada necessária para manter o foco onde ele deve estar: capacitar as organizações a proteger e otimizar a infraestrutura. Os insights estáticos são substituídos por atualizações dinâmicas, alimentadas por dados provenientes de todo o patrimônio da organização. No futuro, isso fornecerá a base de que as empresas precisam para usar a IA para automatizar os principais fluxos de trabalho.
No IBM Think, temos o prazer de anunciar que o HCP Terraform com tecnologia Infragraph estará disponível para os clientes qualificados do HCP Terraform em prévia pública.Neste artigo, descreveremos por que o Infragraph é um recurso essencial para as equipes de plataforma, à medida que enfrentam os desafios cada vez maiores de gerenciar infraestruturas complexas na era da IA. Detalharemos também como os clientes do HCP Terraform podem começar a usar essa funcionalidade agora.
Para as equipes de plataforma, a verdade sempre foi algo difícil de alcançar. Em média, a maioria das empresas utiliza cinco ou mais serviços para gerenciar seu cenário de nuvem, de acordo com uma pesquisa da HashiCorp.
Para obter um retrato preciso da situação, é necessário consolidar dados de todos os diferentes ecossistemas, fluxos de trabalho e aplicações, muitas vezes por meio de processos manuais e complexos. Quando os dados estão prontos para análise, já estão desatualizados. Essa visualização estática torna os tempos de resposta mais lentos e leva a gastos inesperados. O problema não está melhorando, especialmente porque as mudanças na infraestrutura acontecem com mais frequência, as explorações se materializam mais rapidamente e os custos saem do controle com maior rapidez.
Por exemplo, quando a IA permite que hackers explorem vulnerabilidades com notável velocidade e precisão, quaisquer falhas de segurança devem ser descobertas e corrigidas em tempo real. Ou, para controlar os custos, as equipes da plataforma precisam investigar picos inesperados de uso antes que a fatura aumente. Mas, em vez de alertas proativos, as abordagens tradicionais de gestão de nuvem híbrida e multinuvem muitas vezes deixam as organizações com os chamados "dados sujos", informações desatualizadas de servidores, máquinas virtuais e sistemas em nuvem.
Com o Infragraph, os ativos são atualizados regularmente por meio de conexões diretas com todos os ecossistemas, e o Terraform Search também está disponível para fluxos de dados mais detalhados ou personalizados. À medida que os dados chegam nos sistemas AWS, Azure, GCP ou locais, o Infragraph pode ser atualizado, finalmente oferecendo às equipes de plataforma a verdade unificada sobre a infraestrutura que sempre buscaram.
Aplicação de correções na nuvem, gerenciamento de desvios, conformidade, auditoria de relatórios; em muitas organizações, esses processos centrais ainda são ad-hoc, manuais e excessivamente caros. O tempo que deveria ser gasto detectando problemas de forma proativa é gasto navegando por silos de dados.
Mesmo com recursos de segurança e dados mais robustos, se os dados estiverem dispersos, a empresa ainda estará em desvantagem quando se trata de identificar, remediar e prevenir problemas. Como os humanos, sem lidar com a fragmentação dos dados subjacentes, os agentes de IA têm dificuldade para navegar pelos silos em ambientes híbridos ou multinuvem.
O Infragraph fornece uma visão mais clara sobre a alocação e propriedade de recursos para ajudar a otimizar os gastos com infraestrutura. As equipes de CloudOps, plataforma e segurança podem obter insights por meio de consultas de linguagem natural. E à medida que mais empresas buscarem adotar a IA, o Infragraph servirá como a base de conhecimento unificada para impulsionar fluxos de trabalho confiáveis e automatizados.
Conforme anunciado no IBM Think 2026, se você já é um cliente HCP Terraform, a partir de 8 de maio de 2026, poderá acessar a prévia pública do Terraform com tecnologia Infragraph.
Comece a usar o Infragraph iniciando sessão na sua organização HCP, em seguida, clique no bloco do Infragraph para configurar as conexões, configurar consultas e adicionar usuários.