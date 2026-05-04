Apresentamos o HCP Terraform com tecnologia Infragraph: agora em prévia pública

A migração para a nuvem deveria tornar a infraestrutura mais fácil de provisionar e gerenciar. Para muitas empresas, a realidade é mais complicada. Surgiram novos pontos problemáticos que prejudicam a velocidade, a segurança e a escala da nuvem.

Considere agora o estado "normal" das organizações: infraestrutura de armazenamento de dados em silos. Como resultado, raramente existe uma visão unificada do que está acontecendo em ambientes híbridos e multinuvem. Em vez disso, as equipes de plataforma constroem tudo sozinhas ou acabam comprando ferramentas diferentes para ajudar, criando ainda mais dispersão. Elas têm dificuldade em rastrear quem é o proprietário e o responsável pelos diferentes recursos. A aplicação de correções de segurança e a mitigação de riscos ficam mais difíceis, a complexidade aumenta e os custos aumentam.

É aqui que o HCP Terraform com tecnologia Infragraph ajuda. O Infragraph é um gráfico de conhecimento centralizado e orientado por eventos que proporciona a visibilidade unificada necessária para manter o foco onde ele deve estar: capacitar as organizações a proteger e otimizar a infraestrutura. Os insights estáticos são substituídos por atualizações dinâmicas, alimentadas por dados provenientes de todo o patrimônio da organização. No futuro, isso fornecerá a base de que as empresas precisam para usar a IA para automatizar os principais fluxos de trabalho.

No IBM Think, temos o prazer de anunciar que o HCP Terraform com tecnologia Infragraph estará disponível para os clientes qualificados do HCP Terraform em prévia pública.Neste artigo, descreveremos por que o Infragraph é um recurso essencial para as equipes de plataforma, à medida que enfrentam os desafios cada vez maiores de gerenciar infraestruturas complexas na era da IA. Detalharemos também como os clientes do HCP Terraform podem começar a usar essa funcionalidade agora.