Modernize a cadeia de ferramentas afastando-se dos gerenciadores de código-fonte (SCMs) desatualizados

afastando-se dos gerenciadores de código-fonte (SCMs) desatualizados Reduza custos por meio da redução de despesas gerais de licenciamento e manutenção

por meio da redução de despesas gerais de licenciamento e manutenção Entregue software mais rapidamente com fluxos de trabalho de DevOps simplificados e automatizados

com fluxos de trabalho de DevOps simplificados e automatizados Melhore a qualidade e a segurança em todo o ciclo de vida das aplicações

em todo o ciclo de vida das aplicações Retenha talentos com ferramentas de última geração

O GitLab Ultimate for IBM Z foi desenvolvido para proporcionar compatibilidade com aplicações críticas de negócios e tecnologias emergentes, incluindo desenvolvimento impulsionado por IA generativa. Ao reduzir os silos, as transferências manuais e a fragmentação de ferramentas, essa solução ajuda as organizações a aumentar a produtividade dos desenvolvedores, mantendo um baixo custo total de propriedade (TCO). Em colaboração, a GitLab e a IBM estão remodelando a forma como as empresas criam e implementam software no IBM Z, modernizando o processo de desenvolvimento de mainframe e tornando o DevOps uma experiência verdadeiramente unificada em toda a empresa.

"Estamos orgulhosos de nos associar com a IBM para fornecer o GitLab Ultimate with IBM Z para lidar com a necessidade de fluxos de trabalho de desenvolvimento de mainframe modernos e eficientes," disse Mike Flouton, Vice-presidente de Gerenciamento de Produtos da GitLab. "Ao combinar a poderosa plataforma de DevsecOps da GitLab com as principais ferramentas de desenvolvimento de mainframe da IBM, essa solução conjunta oferece às equipes de desenvolvimento uma experiência unificada para modernizar suas aplicações de missão crítica com a velocidade e segurança nativas da nuvem."

